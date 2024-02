Prieskum Ipsosu: Pellegrini je favoritom prezidentských volieb. Matovič ubral hlasy Korčokovi, rozhodnú voliči od Harabina

Kľúčovou témou prezidentských volieb bude podľa Korčoka rovnováha Video

Vyplýva to z prezidentského volebného modelu agentúry Ipsos pre Denník N.

V prvom kole by Pellegriniho volilo 40,2 percenta opýtaných, Korčok by dostal 36,3 percenta hlasov. Štefana Harabina podporuje 8,5 percenta opýtaných. Igor Matovič by získal podporu 4,3 percenta voličov a Diplomat Ján Kubiš 3,4 percenta opýtaných.

Koho by ste v 1. kole volili za prezidenta SR? Ivan Korčok Peter Pellegrini Štefan Harabin Kriszstian Forró Marian Kotleba Ján Kubiš Andrej Danko Milan Náhlik Róbert Švec Igor Matovič Patrik Dubovský Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Peter Pellegrini 39,1% Ivan Korčok 35,5% Štefan Harabin 8,9% Igor Matovič 7,4% Ján Kubiš 5,2% Marian Kotleba 1,0% Patrik Dubovský 0,9% Andrej Danko 0,8% Kriszstian Forró 0,7% Róbert Švec 0,3% Milan Náhlik 0,1%

Predsedovi Aliancie Krisztiánovi Forróovi chcú dať hlas 3 percentá opýtaných, Marianovi Kotlebovi 1,7 percenta a historikovi Patrikovi Dubovskému 1,3 percenta respondentov. Za nimi nasleduje predseda SNS Andrej Danko s podporou len 1,1 percenta opýtaných. Posledným v tabuľke je Milan Náhlik s 0,3 percentami. Predseda Slovenského hnutia obrody Róbert Švec sa do tohto prieskumu nestihol dostať, keďže Najvyšší správny súd len pred štyrmi dňami rozhodol, že môže kandidovať.

Pellegrini v Ide o pravdu: Prezidentka ako keby vyplakávala za opozíciu. Podpísať trestný zákon a obrátiť sa na súd nie je zodpovedné Video

Čítajte viac Kto platí prezidentské kampane? Korčokovi prispieva nenápadný milionár, Pellegrinimu státisíce daruje strana, Kubiš platí z vlastného vrecka

V druhom kole prezidentských volieb sa tak takmer s istotou stretnú Pellegrini a Korčok. Šéf Hlasu by získal 53,8 a diplomat 46,2 percenta.

Čítajte viac Korčokovu minulosť v ŠTB historici rýchlo popreli. Teraz sa kritika obrátila na nich