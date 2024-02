Anketa s prezidentskými kandidátmi: Podpísali by trestnú novelu? Vymenovali by Gašpara za šéfa SIS?

Novelizácia trestných kódexov bola témou dlhé týždne. Zasiahla aj do kampane pred prezidentskými voľbami. Kým líder Hlasu a predseda parlamentu Peter Pellegrini a líder SNS Andrej Danko sú v špecifickom postavení, väčšina ostatných kandidátov by novelu nepodpísala. Podobne sú obaja koaliční lídri v inom postavení aj pri menovaní nominanta Smeru Pavla Gašpara na šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS). Ako by postupovali potenciálni prezidenti, ak by boli na mieste Zuzany Čaputovej?

Pravda položila všetkým jedenástim kandidátom rovnaké otázky. V poslednom článku vám predstavíme postoje kandidátov, čo by robili v otázke schválenia trestnej novely a vymenovania Pavla Gašpara za šéfa SIS, ak by boli aktuálne na mieste prezidentky.

Pellegrini a Danko sa už vyjadrili hlasovaním

Pri otázke o menovaní šéfa SIS a o tom, či by daný kandidát podpísal v prípade trestnej novely, prípadne ako by postupoval, sú v špecifickom postavení dvaja prezidentskí kandidáti – líder SNS Andrej Danko a predseda Hlasu Peter Pellegrini, keďže ide o dvoch z troch lídrov súčasnej koalície. SNS aj Hlas sa podpísali pod schválenie trestnej novely, takže by bolo zvláštne, ak by sa pod ňu ako prezidenti nepodpísali.

Čo sa týka menovania šéfa SIS, nominantom sa stal Pavol Gašpar, ktorého vybrala strana Smer. Prezidentka ho zatiaľ nevymenovala a premiér Robert Fico nechcel čakať a tak našiel spôsob, ako ju obísť. Pellegrini v relácii Na hrane TV JOJ pred časom uviedol, že ak by bol v pozícii prezidenta teraz, vymenoval by každú osobu, ktorá nie je obžalovaná, podozrivá zo spáchania trestného činu, trestne stíhaná a spĺňa všetky zákonné náležitosti.

Na margo trestnej novely Pellegrini v ankete Pravdy uviedol, že prezident má povinnosť konať s ohľadom na ľudí a nie na aktuálnu politickú situáciu. „Pokiaľ existuje možnosť, aby sa napríklad pre väčší pocit bezpečia ľudí upravili už konkrétne paragrafy v schválenom zákone, potom by mal prezident svojim postupom parlamentu umožniť, aby tieto paragrafy zmenil,“ uviedol.

Líder SNS Andrej Danko na otázky Pravdy neodpovedal. Keďže však premiéra Roberta Fica podľa vlastných slov nikdy nezradil, je nepravdepodobné, že ak by bol prezidentom, že by Gašpara mladšieho nevymenoval.

Korčok by postupoval ako Čaputová

Bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok by v prípade podpisu trestnej novely postupoval ako prezidentka Čaputová. Novelu by teda podpísal, aj keď s ňou nesúhlasí a napadol by ju na Ústavnom súde. „Je dôležité, aby mal ústavný súd dostatok času na posúdenie celej novely,“ povedal pre Pravdu. Čo sa týka menovania šéfa SIS, pri každom kandidátovi alebo kandidátke by postupoval podľa ústavy a posudzoval by dve kritériá. „Či spĺňa zákonné podmienky, či má osobnostnú výbavu a nie je tu skutočnosť, ktorá spochybňuje schopnosť kandidáta vykonávať funkciu tak, že nebude znižovať vážnosť tejto funkcie ani oslabovať samotné poslanie SIS,“ reagoval.

Kritériá by posúdil v primeranej lehote. „Svoje rozhodnutie by som riadne odôvodnil,“ dodal s tým, že u Gašpara by takisto tieto kritériá skúmal. „Z doterajších verejných informácií, ktoré mám k dispozícii, som názoru, že doterajšie pôsobenie pána Gašpara nedáva záruku riadneho výkonu extrémne dôležitej funkcie, ale naopak vyvoláva dôvodné pochybnosti, či činnosť SIS bude striktne zodpovedať jej zákonnému poslaniu a či bude dôveryhodným partnerom pre spoluprácu s partnerskými službami,“ dodal.

Kubiš: Trestná novela prinesie nezvratné dôsledky

Bývalého diplomata Jána Kubiša pri trestnej novele znepokojuje spôsob prijímania nového komplexného trestného kódexu, ale aj mnohé navrhované zmeny, najmä skrátenie premlčacích lehôt. Vláda medzitým navrhla vrátiť pri znásilnení premlčaciu lehotu späť z desiatich rokov, ako navrhovala pôvodná novela, na dvadsať. Opravu pri premlčacích dobách schválil parlamentu v stredu.

„Ak by táto novela vstúpila do platnosti, priniesla by rozhodnutia s nezvratnými dôsledkami. Preto súhlasím s podaniami na Ústavný súd, ktorý by mal dostať dosť času na riadne posúdenie tejto novely a prijatie príslušných rozhodnutí,“ dodal na margo trestnej novely. Pri menovaní šéfa SIS by Kubiš v prvom rade zohľadňoval či kandidát alebo kandidátka spĺňa základné predpoklady, ktorými podľa neho sú bezúhonnosť, vysoká reputáciu doma i v zahraničí, potrebná kvalifikáciu a relevantné široké skúsenosti z oblasti bezpečnostnej či zahraničnej politiky, nestrannosť a apolitickosť.

„Určite by zavážilo, či je kandidát (kandidátka) známy a rešpektovaný v zahraničí a či má vybudované kontakty v odborných kruhoch v oblasti bezpečnostnej a zahraničnej politiky. Prezidentka Čaputová však podľa neho nemá čo odkladať rozhodnutie. „Nech bude akékoľvek, patrí to k výkonu jej kompetencií podľa Ústavy SR. Akýkoľvek odklad v takejto závažnej záležitosti by nebol v súlade so zodpovedným plnením jej ústavných funkcií,“ dodal. Či by vymenoval konkrétne Gašpara, na to neodpovedal.

Náhlik, Dubovský, Matovič, Kotleba

Líder hnutia Slovensko Igor Matovič na margo trestnej novely uviedol, že prezident by mal využiť všetky dostupné prostriedky a postupy na to, aby škodlivé zákony, akým je podľa neho aj novela Trestného zákona z dielne mafie, nikdy nenadobudli účinnosť. „Voči doterajšiemu postupu prezidentky v tejto veci nemám výhrady,“ zhodnotil.

Pri menovaní nového šéfa SIS chce podľa neho mafia do čela SIS dosadiť človeka, ktorý vyjadril záujem zlikvidovať špeciálneho prokurátora v prípade, ak bude jeho otec zákonne odsúdený. Gašpar o tom hovoril na nahrávkach z poľovníckej chaty. „Rovnako nahováral páchateľa, aby krivo svedčil a zvalil vinu na nebohého Lučanského, ktorý sa už podľa neho brániť nebude môcť. Takéhoto človeka by som ako prezident nevymenoval ani za splachovača záchodov vo väznici, nieto ešte za šéfa SIS,“ dodal Matovič s tým, že Gašpara mladšieho by nikdy nevymenoval.

Aj historik z Ústavu pamäti národa Patrik Dubovský by pri trestnej novele postupoval rovnako ako Čaputová. „Dôrazne by som žiadal ÚS SR o pozastavenie platnosti tohto zákona, a to z dôvodov nenapraviteľnosti škôd, ktoré spoločnosti hrozia, ak zákon nadobudne účinnosť,“ uviedol.

Nominanta na šéfa SIS, ktorého by mu predložila vláda, by si nechal dôkladne preveriť vrátane jeho kvalít – morálnych, bezpečnostných, profesijných a politických v zmysle angažovania sa v kauzách súčasnej vládnej garnitúry. Gašpara mladšieho by takisto určite nevymenoval. „Jeho „vidlička do čela“ budí odpor a obavy z metód práce, ktoré by používal v takej dôležitej a citlivej činnosti, akou je práca SIS, a to aj v medzinárodnom meradle. Nevymenoval by som ani nikoho z kandidátov súčasnej garnitúry, ktorí sú podozriví alebo obžalovaní z trestnej činnosti,“ dodal.

S trestnou novelou sa nestotožňuje ani bývalý policajt Milan Náhlik a ako prezident by novelu určite vetoval. Čo sa týka SIS, podľa neho ide o ten istý typ rodinkárstva ako v minulej vláde. „Tak ako som upozorňoval a kriticky sa staval k obsadeniu šéfa SIS v minulej vláde, keď tam bol nominovaný Vladimír Pčolinský, brat podpredsedu parlamentu Petra Pčolinského, takisto sa kriticky vyjadrujem aj pri nominácii pána Gašpara mladšieho. Je to ten istý druh rodinkárstva, ako u bratov Pčolinských, len s tým rozdielom, že teraz to nie je duo brat a brat ale otec a syn,“ hovorí Náhlik.

Slovensko podľa neho určite disponuje mnohými erudovanejšími a fundovanejšími ľuďmi, ktorí by boli vhodnejšími kandidátmi než syn Tibora Gašpara. „Osobne v tom vidím konflikt záujmov, je to veľmi silný rozmer rodinkárstva a takúto nomináciu ako prezident SR by som neprijal,“ dodal.

Trestná novela je neprijateľná aj pre predsedu Ľudovej strany Naše Slovensko Mariana Kotlebu. „A to najmä z dôvodu znižovania úrovne právnej ochrany obetí trestných činov. Ako prezident by som preto túto novelu určite nepodpísal,“ uviedol.

Za riaditeľa SIS by vymenoval len takého kandidáta, ktorý by spĺňal predpoklady nielen osobnostné, ale aj národné a vlastenecké. „Som presvedčený, že v takejto významnej funkcii nemôže byť napríklad člen slobodomurárskeho hnutia,“ dodal. Gašpara mladšieho by nevymenoval.

Gašpar robil aj u Harabina, on aj vláda majú jeho podporu

Naopak, vládu by podporil bývalý predseda Najvyššieho súdu Štefan Harabin. „Nová vláda má moju plnú podporu nielen v otázkach trestných noviel, ale aj v otázkach zrušenia umelo vytvorenej a preukázateľne protiprávne zneužívanej špeciálnej prokuratúry či špecializovaného súdu. V štáte nesmú existovať štruktúry, ktoré nepredpokladá ani naša ústava a ktoré sú vytvárané výlučne na likvidáciu nepohodlnej politickej opozície alebo hospodárskej konkurencie,“ uviedol.

Parlament mohol v tomto smere niektoré kroky urobiť už skôr a premiéra Roberta Fica podporuje. „Aj touto cestou podporujem predsedu vlády, aby sa nebál pokračovať vo svojom programe a nedal sa zastrašovať vyhrážkami politikov a ľudí, ktorí preukázali hlbokú nenávisť voči vlastnému štátu a národu,“ hovorí Harabin.

Čo sa týka menovania šéfa SIS, Harabin sa odvoláva na rešpektovanie prezumpcie neviny. „Pavol Gašpar sa ničoho protiprávneho nedopustil, nie je prítomný dôvod, prečo by nemohol byť vymenovaný do akejkoľvek významnej štátnej funkcie,“ uviedol. Okrem toho Harabin spomína na časy, kedy Gašpar mladší pôsobil ako asistent na Súdnej rade a na Najvyššom súde SR v čase, keď bol predsedom oboch inštitúcií. „Práve pre jeho zodpovedný prístup pri plnení pracovných povinností a odborno-profesionálnu erudíciu bola medzi sudcami doslova bitka motivovaná snahou dostať ho do svojho senátu,“ uviedol s tým, že pred menovaním by sa s kandidátom stretol a vypočul si jeho koncepciu smerovania SIS.

Pre Harabina by bolo menovanie otázkou niekoľkých dní a postup Čaputovej kritizuje, keďže podľa neho nekoná v súlade s ústavou. Ak podľa neho nechá SIS bez vedenia štyri mesiace, teda kým nebude v úrade nový prezident, SIS tým diskredituje doma i v zahraničí. „Z mne doteraz dostupných informácií nevyplýva ani jeden jediný relevantný dôvod, aby nemal byť vymenovaný za riaditeľa SIS,“ dodal.

Predseda Slovenského Hnutia Obrody Róbert Švec by trestnú novelu nepodpísal. Pri novom šéfovi SIS má však iný názor. „Požiadal by som predsedu vlády, aby mi dodal normálny návrh na šéfa SIS,“ dodal s tým, že Gašpara mladšieho by nevymenoval.

Líder maďarskej Aliancie – Szövetség Krisztián Forró by v prípade podpísania trestnej novely hľadal prieniky medzi vládnou koalíciou a opozíciou. „V prvom rade považujem za prioritu vrátiť dôveru spoločnosti voči všetkým bezpečnostným zložkám. Určite by som využil všetky možné prostriedky na to, aby nominantom vládnej koalície bola osoba, ktorá spĺňa túto podmienku,“ dodal. Či by vymenoval Gašpara mladšieho, alebo nie, konkrétne neodpovedal.