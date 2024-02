Predseda SNS by podľa Tarabu mohol podporiť Harabina v boji o palác

Predseda SNS Andrej Danko by mohol podporiť Štefana Harabina v prezidentských voľbách v prípade, že by Harabin podporil SNS v eurovoľbách. Vie si to predstaviť minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Komunikáciu Danka s Harabinom potvrdil v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.

„Ja si to predstaviť viem, vtedy by to bolo jasne čitateľné,“ povedal Taraba s tým, že osobne sa s Harabinom zatiaľ nestretol. Skonštatoval, že na nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu a voľby prezidenta SR sa pozerá ako na jeden balík. Je preto podľa neho možné, že k dohode Danka a Harabina dôjde.

