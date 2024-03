Prvé kolo by vyhral Korčok, druhé však tesne Pellegrini, ukazuje prieskum

Prezidentské voľby by koncom februára vyhral predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini so ziskom 51,7 percenta. Druhý by skončil bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok, získal by 48,3 percenta hlasov voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry MEDIAN SK pre RTVS.