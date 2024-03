Korčok dosiahol 500-tisícový strop kampane, zatvára transparentný účet

Občiansky kandidát na post prezidenta Ivan Korčok zatvára transparentný účet, pretože dosiahol limit darov na kampaň vo výške 500-tisíc eur. Vyzbieral 3 700 príspevkov od viac ako 3 300 darcov v priemernej výške 140 eur. „Aj odborníci hovoria, že to bola jedna z najúspešnejších mobilizačných kampaní,“ povedal Korčok.

Kandidát sa poďakoval všetkým, čo mu prispeli a zároveň uviedol, že kampaň nepokladá za férovú ani transparentnú, keďže jeho súper Peter Pellegrini minul oveľa viac, ako oficiálne priznal. „Vidíte celé Slovensko posypané bilbordami s podobizňou Petra Pellegriniho, ale nevidíte ani euro vyfakturované na jeho transparentnom účte. Naše bilbordy sú aj na našom transparentnom účte, minuli sme na ne 226 500 eur,“ poukázal.

Korčok ďalej kritizoval, že Peter Pellegrini si nevie nájsť čas na otvorenú diskusiu pred divákmi, aby občania poznali postoje jednotlivých kandidátov k rôznym otázkam. „Peter Pellegrini sa viac venuje cestovateľským aktivitám a zberu fotiek na sociálne siete,“ poukázal. Ivan Korčok v rámci kampane navštívil 47 miest a obcí, prešiel viac ako 11-tisíc kilometrov. „Každé jedno natankovanie je uvedené na transparentnom účte, vynaložili sme 1 700 eur na pohonné hmoty,“ povedal. Zároveň dodal, že pripravené ešte majú tlačoviny, ktoré je potrebné rozniesť po Slovensku, dobrovoľníci sa môžu prihlásiť cez formulár na webe. Tlačoviny majú podľa jeho slov pozitívnu agendu. „Hovoria o tom, čo chcem ja ako kandidát ponúknuť, nebudem nikoho očierňovať,“ podotkol s poukazom na to, že do schránok po celom Slovensku sa dostal časopis Extra Plus Premium, ktorý je venovaný očierňovaniu Korčoka.