Prieskum SANEP: Pellegrini by v prezidentských voľbách uspel v oboch kolách, pri voľnom výbere by predbehol aj Čaputovú

Podľa volebného modelu spoločnosti SANEP z konca februára by v prvom kole prezidentských volieb zvíťazil predseda strany Hlas Peter Pellegrini so ziskom 38,3 percenta hlasov nad bývalým slovenským diplomatom a ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom, ktorý by teraz získal 32,7 percenta.

Ukázal to exkluzívny prieskum spoločnosti SANEP, ktorý vychádza iba z hlasov 50,2 % rozhodnutých voličov, ktorí by sa v období zberu dát týchto hypotetických volieb zúčastnili. Na treťom mieste by sa umiestnil bývalý predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a neúspešný prezidentský kandidát z roku 2019 Štefán Harabin so ziskom 10,2 percenta hlasov. Štvrté miesto by získal bývalý premiér Igor Matovič so ziskom 5,8 percenta, piate miesto by potom obsadil Ján Kubiš so ziskom 4,1 percenta.

Do druhého kola prezidentských volieb by teda podľa aktuálneho prieskumu spoločnosti SANEP postúpili Peter Pellegrini a Ivan Korčok. Volebná účasť v druhom kole by bola nižšia ako v tom prvom. Ako ukazujú výslekdy prieskumu, v druhom kole by prišlo k voľbám len 42,1 percenta voličov a víťazom by sa stal predseda strany HLAS-SD Peter Pellegrini so ziskom 54,1 percenta voličských hlasov. Ivan Korčok by v druhom hlase získal 45,9 percenta hlasov.

Slovensko si 30. septembra v predčasných voľbách zvolilo nový parlament. Z posledných predvolebných prieskumov pred moratóriom sa najviac priblížila k výsledkom volieb agentúra SANEP.

Čítajte viac Volebná realita sa líši od prieskumov. Ktoré agentúry najpresnejšie odhadli víťazov volieb?

Na voľnú otázku „Koho by ste chceli za prezidenta SR?“ najviac odpovedí bolo „neviem“ (22 %). Nasledovali Peter Pellegrini (20 %), Zuzana Čaputová (14 %), Ivan Korčok (9 %) a Robert Fico (4 %).

Exkluzívny prieskum spoločnosti SANEP pre televíziu TA3 bol uskutočnený v dňoch 26. – 29. februára 2024. Zber dát sa realizoval pomocou techniky CAWI na vybranej skupine v súhrne 1 685 opýtaných, ktorí predstavujú reprezentatívnu vzorku obyvateľov Slovenskej republiky vo veku 18+ rokov. Štatistická chyba u uvedenej skupiny obyvateľov sa pohybuje v rozmedzí ±1,5%. Všetky uvedené výsledky a modely sú platné iba v daný okamih zberu dát.