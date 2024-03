Pellegrini sa poďakoval všetkým ženám. Korčok pripomenul pôvodnú myšlienku MDŽ

„Ste mamičkami, niektoré už aj babičkami, staráte sa o svoje deti či vnúčatá, o svojich manželov a partnerov a robíte všetko pre to, aby v našom živote fungovalo všetko tak, ako má. Patrí vám za to obrovská vďaka,“ uviedol.

Pôvodný význam Medzinárodného dňa žien sa za posledné desaťročia zmenil, pričom kandidát na prezidenta SR Ivan Korčok zdôrazňuje, že pôvodná myšlienka MDŽ mu je oveľa bližšia. Ako ďalej zdôraznil v stanovisku, Slovensko by ženám malo zabezpečiť také podmienky, aby šance na úspech, zdravie, a dôstojný život boli rovnaké pre všetkých.

„Bohužiaľ, pôvodný význam tohto dňa sa však za ostatné desaťročia zmenil. Namiesto oslavy žien a pripomenutia si boja za rovnosť sa postupne z tohto dňa stal sviatok, keď sa muži poďakujú ženám za ich neplatenú prácu kvetmi či čokoládou," zdôraznil Korčok. Zároveň pripomenul, že v súčasnosti registrujeme pokusy znížiť premlčacie lehoty za znásilnenie, vidíme absolútne nepochopenie problémov žien zo strany poslancov, počúvame vulgarizmy z úst vládnych politikov voči najvyššej ústavnej činiteľke. „Toto sa musí skončiť, "vyhlásil Korčok.

Úcta k ženám podľa exministra zahraničia nie je znižovanie trestov pre sexuálnych násilníkov. „Nie je to ani nižší plat alebo dôchodok. Úcta nie je ani odmietnutie možnosti sprevádzať dieťa do nemocnice – pretože, nemusíme si klamať, aj toto sa týka do veľkej miery práve žien matiek. A úcta nie je ani trápne divadlo plné mužov, ktorí úctu ženám vzdávajú lacnými vtipmi a polozvädnutým karafiátom," skonštatoval Korčok. Doplnil, že boj žien za rovnoprávnosť trvá stáročia a ešte nejaký čas trvať bude. „Ženy sa v praxi stále stretávajú so stereotypmi, predsudkami a prekážkami. Bohužiaľ, viac ako 15 rokov máme ako krajina nedoriešený problém s miestami v škôlkach, roky sa hovorí o nevhodnom prístupe k rodiacim ženám a ich deťom v pôrodniciach a najviac ohrozené chudobou sú u nás samoživiteľky," pripomenul Korčok s tým, že práve z týchto dôvodov je potrebné vrátiť sa k pôvodnému odkazu MDŽ. „Želám si, aby si každá žena mohla zvoliť životnú cestu tak slobodne, ako to je len možné," dodal Korčok.

Medzinárodný deň žien je medzinárodne uznaný sviatok po prvýkrát vyhlásený v roku 1910 na medzinárodnej konferencii v Kodani na počesť štrajku newyorských krajčírok bojujúcich za zrušenie povinného desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. Organizácia Spojených národov oslávila Medzinárodný deň žien po prvýkrát 8. marca 1975, o dva roky neskôr ho vyhlásila za oficiálny sviatok.