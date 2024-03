Kaliňák: Smer vyskladal silnú kandidátku do eurovolieb

Strana Smer vyskladala do volieb do Európskeho parlamentu silnú kandidátku. Myslí si to minister obrany Robert Kaliňák (Smer), uviedol to v relácii televízie Ta3 V politike.

Bude podľa neho štandardné, ak sa im podarí udržať výsledok z predošlých eurovolieb. „Naša kandidátka chce reprezentovať Slovensko v Európskej únii, nie naopak," zdôraznil.

Predseda poslaneckého klubu hnutia Progresívne Slovensko (PS) Martin Dubéci uviedol, že by pre nich víťazstvom boli štyri mandáty, tak ako mali i v predošlých eurovoľbách.

Dubéci tiež zdôraznil, že je dôležité, kto bude Slovensko reprezentovať v EÚ, či to budú ľudia, ktorí budú hájiť záujmy Slovenska.

Politické strany majú na podanie kandidátnych listín pre voľby do Európskeho parlamentu čas do nedele 10. marca do polnoci. Na kandidátke sa môže nachádzať najviac 15 kandidátov, čo zároveň predstavuje aj počet poslancov, ktorých si Slovensko bude do europarlamentu voliť. Europoslanci sú volení na funkčné obdobie päť rokov a musia mať najmenej 21 rokov. Vo voľbách môžu kandidovať občania Slovenska s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iných členských štátov Európskej únie s trvalým pobytom v SR. Voľby do EP sa na Slovensku uskutočnia v sobotu 8. júna 2024.