Korčok aj Pellegrini sú z jedného mesta. Ľudí v Banskej Bystrici sme sa pýtali, akí boli kedysi a koho z nich chcú v prezidentskom paláci

Obidvaja oznámili svoju kandidatúru v rodnom meste – Ivan Korčok (59) vlani v auguste v Thurzovom dome, Peter Pellegrini (48) v januári v banskobystrickej Štátnej opere. V prieskumoch pravidelne obsadzujú prvé dve priečky práve oni. V jednom z posledných má zatiaľ navrch súčasný šéf parlamentu. V meste pod Urpínom, kde sme sa na nich pýtali, to podľa nášho námatkového výberu vyzerá byť tesné – v prospech mladšieho z kandidátov.

V centre Banskej Bystrice sme zastavili pána Michala. Jednoznačne vraj uprednostňuje Pellegriniho. „Má seriózne vystupovanie a bohaté politické skúsenosti. Bol už ministrom, premiérom a predsedom Národnej rady, ktorú vedie aj v súčasnosti,“ zdôvodnil. Okrem toho podľa neho upokojuje „vybičovanú“ politickú scénu. „Nehrotí ani vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi,“ poznamenal.

Mladá mamička Veronika prezradila, že pre ňu je jasnou voľbou Korčok. „Určite kvôli jeho hodnotám a politickému zmýšľaniu,“ povedala stručne. Tomuto kandidátovi „fandí“ aj štyridsiatnička Magdaléna. „Nepáči sa mi aktuálne smerovanie Slovenska, preto to hodím Korčokovi. Pellegrini ma sklamal, keď sa opäť pridal k Ficovi,“ konštatovala.

Michal Stebila má diametrálne odlišný názor. „Korčok je zatratený,“ reagoval rázne. „Vždy bol, je a bude prospechár,“ mieni. Dodal, že jeho srdcu je bližší Pellegrini. Podobne sa vyjadril aj okoloidúci dôchodca. „Samozrejme, že Pellegrini je lepší. Túto krajinu má určite radšej. Som si istý, že on by za zrušenie práva veta menších štátov v rámci Európskej únie nebol. Veď to by išiel proti vlastnej republike, čo je zo strany prezidenta vlastizrada,“ zhodnotil.

Banskobystričanka Petra je presvedčená, že obidvaja kandidáti sú vo všetkom úplne rovnakí. „Je jedno, kto vyhrá, výsledok bude ten istý. Jeden sa tvári liberálne a druhý konzervatívne, no v skutočnosti medzi nimi nie je rozdiel,“ tvrdí.

Rád debatuje

Aký dojem zanechali v ľuďoch, ktorí ich aspoň občas osobne zahliadli, prípadne s nimi „prehodili“ pár slov, sme sa pýtali tam, kde vyrastali. Pellegriniovci kedysi bývali v dome radovej zástavby, ktorá sa nachádza v štvrti nad Rooseveltovou nemocnicou. Z určitých častí je odtiaľ krásny výhľad na Banskú Bystricu. Stretli sme tam pána, ktorý si šéfa parlamentu pamätá ešte ako malého chlapca. „Zvykol tadiaľto denne chodiť do školy. Vždy pozdravil, usmial sa. Zjavne mu rodičia vštepovali slušnú výchovu,“ povedal. V ich štvrti ho vídal až do jeho vysokoškolských čias. „Odtiaľto to nemal ďaleko na tunajšiu ekonomickú fakultu, pešo tam bol za pár minút,“ vysvetlil.

Sused Svetoslav Mravec pozná Pellegriniho osobne. „Vždy bol otvorený, ľudský, v dobrej nálade. Ako chlapec sa venoval psíkom, s jedným chodieval aj na výstavy. Aj keď vyrástol a už sa stal známym politikom, nikdy sa nevyvyšoval,“ hovorí. Rád vraj s ľuďmi debatoval a pýtal sa, čo majú nové. „Aj neskoršie sa zaujímal, ako tu žijeme. Mali sme veľké problémy so spaľovňou nebezpečného odpadu, ktorú tu chcela vybudovať nemocnica. Vtedy nám trochu pomohol, aby sa to tu nestavalo,“ doplnil sused.

Spomínaný dom rodičia predsedu parlamentu pred niekoľkými rokmi predali. Presťahovali sa do ďalšieho, ktorý si vyhliadli v neďalekej horskej dedinke Králiky. Tam ich poznajú ako milých ľudí bez manierov. „Rovnako je na tom aj ich syn. Je bezproblémový,“ povedala nám suseda z vedľajšieho domu.

„Chodieva sem vždy, keď má čas. Sprevádza ho pritom ochranka. Keď bol len poslancom, chodil, samozrejme, bez nej,“ priblížila. To, že do obce chodieva jeden z troch najvyšších ústavných činiteľov, tam vnímajú asi všetci. „Oveľa častejšie tu preto vídať policajné hliadky,“ podotkol muž v stredných rokoch. Samotných Pellegriniovcov sme doma nezastihli – na naše zvonenie pri bráničke nikto nereagoval.

Navštevuje mamu

Našli sme aj adresu, na ktorej vyrastal Ivan Korčok. V bytovke, ktorá je v centre Banskej Bystrice, dodnes žije jeho mama. Potvrdila nám to menovka na zvončeku pri vchodových dverách, ktorá „hlása“ jej priezvisko. Po zazvonení sa nám, cez domáci telefón, ozvala pani Korčoková. Keď sme sa ale predstavili s tým, že sme novinári, do reči jej nebolo. „Nebudem sa s vami rozprávať,“ odvetila a vzápätí hovor zrušila.

Natrafili sme ale na pár susedov, ktorí potvrdili, že aktuálneho kandidáta na prezidenta tam občas vídajú. „Nepoznáme sa osobne, veď do Bratislavy odtiaľto odišiel ešte veľmi mladý. Ja si jeho chlapčenské časy pamätať nemôžem,“ reagoval vysoký tridsiatnik. „Takže keď ho tu aj vidím, len sa slušne pozdravíme a každý si ide svojou cestou,“ uzavrel.

Dôchodca z vedľajšieho vchodu si „malého Korčoka“ pamätá. „Nuž ale viete ako to je – bola to iná generácia a ja som bol už vtedy dospelý chlap. Nemal som teda veľmi dôvod s ním komunikovať,“ podotkol. Registroval ho vraj ako každé iné dieťa. „Chodil tu neďaleko do základnej školy a potom tuším pokračoval na gymnáziu v Bratislave, kde neskôr absolvoval aj ekonomickú univerzitu. No a zostal tam už natrvalo,“ pripomenul. Do Banskej Bystrice sa vraj ale vracia pravidelne. „Vídam ho tu chodiť, hore dole, na aute. Navštevuje svoju mamu. Otca už, pokiaľ viem, nemá,“ dodal.

Tá istá škola

Zaujímavosťou je, že títo prezidentskí kandidáti sú absolventmi rovnakej Základnej školy Slobodného slovenského vysielača na Skuteckého ulici v Banskej Bystrici, ktorá sa nachádza v jednej z tamojších historických budov. Zameraná je na cudzie jazyky, no v minulosti fungovala v iných priestoroch.

„Oboch prezidentských kandidátov považujeme za svojich absolventov,“ hovorí riaditeľka Katarína Števčinová. „Musím ale uviesť na pravú mieru, že pán Korčok je absolventom školy, z ktorej tá naša vznikla. Bola to v podstate naša matka,“ objasnila. Podčiarkla, že na obidvoch sú hrdí tak, ako aj na iných svojich úspešných absolventov. „Učitelia, ktorí by si na niektorého z nich mohli pamätať, sú už na dôchodku. Samozrejme, s bývalými kolegami sa stretávame. Na oboch spomínajú s tým, že boli veľmi šikovní, milí, slušní a múdri žiaci,“ povedala riaditeľka.

Keď mala škola štyridsiate výročie, Korčok jej poslal videopozdrav. V tom čase sa nachádzal, ako veľvyslanec, vo Washingtone, takže osobne prísť nemohol. „Moja práca ma zaviala sem, na druhý koniec sveta, ale na školu si rád a často spomeniem. Dala mi naozaj dobré základy. Okrem iného aj z nemčiny, čo je jazyk, ktorý veľmi aktívne používam aj profesionálne,“ prihovoril sa na záberoch vo svojom vtedajšom pôsobisku Korčok. „Spomínam si, ako nás učiteľky drilovali a môžem povedať, že aj dnes si o polnoci spomeniem úplne presne na predložky s tretím a štvrtým pádom, ktoré sme sa vtedy museli naučiť naspamäť,“ vytiahol jeden z nezabudnuteľných „zážitkov“.

Pellegrini pokračoval v štúdiu na banskobystrickom Gymnáziu Jozefa Gregora Tajovského, čo potvrdil jeho súčasný riaditeľ Marek Balážovič. „Naša škola má pomerne dlhú históriu, v ktorej sme zaznamenali aj niekoľko známych osobností. V súčasnosti je to už druhý prezidentský kandidát, ktorý patrí medzi našich absolventov,“ uviedol poukazujúc aj na Roberta Mistríka, ktorý sa uchádzal o post hlavy štátu pred piatimi rokmi. Neskôr sa však vzdal v prospech súčasnej prezidentky.

„Čo sa týka pána Pellegriniho, naposledy sme od neho zaznamenali návštevu v roku 2014, kedy bol ministrom školstva. Odvtedy s ním nejaký kontakt nemáme,“ podotkol riaditeľ. Zároveň nám ukázal školskú kroniku, do ktorej vtedajší minister, v deň otvorenia školského roka, napísal: „Ako váš hrdý absolvent vám želám všetko len to najlepšie.“ Pedagógovia z čias, keď tam študoval, už ale tiež na gymnáziu nepôsobia.