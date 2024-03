Prezidentské voľby by v oboch kolách vyhral Pellegrini, ukázal prieskum Focusu

Prvé kolo prezidentských volieb by s 34,4 percentami tesne vyhral predseda strany Národnej rady SR a líder strany Hlas Peter Pellegrini. Do druhého kola by spolu so šéfom parlamentu postúpil Ivan Korčok s 33,1 percentami. Obom prezidentským kandidátom oproti februárovému prieskumu mierne klesli preferencie.

Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza. Prieskum bol realizovaný od 7. do 11 marca na vzorke 1010 respondentov. Podľa jeho výsledkov by tretie miesto v prvom kole prezidentských volieb obsadil exminister spravodlivosti a bývalý sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin, ktorého by podporilo 12,7 percenta voličov.

Čítajte viac Pellegrini aj Korčok sú z jedného mesta. Ľudí v Banskej Bystrici sme sa pýtali, akí boli kedysi a koho z nich chcú v prezidentskom paláci

S osempercentným odstupom nasleduje Igor Matovič (Slovensko), ktorý by získal 4,7 percenta hlasov. Tesne za ním sa umiestnil Ján Kubiš so 4,5 percentami. Podpredsedu parlamentu a lídra Slovenskej národnej strany Andreja Danka predbehol predseda strany Maďarská aliancia Krisztián Forró. Toho by volilo 3,2 percenta voličov a Danka 3,1 percenta opýtaných.

Mariánovi Kotlebovi, Patrikovi Dubovskému, Róbertovi Švecovi a Milanovi Náhlikovi namerala agentúra preferencie do dvoch percent.

Ak budú v II. kole prezidentských volieb Pellegrini a Korčok, komu dáte hlas? Peter Pellegrini Ivan Korčok nešiel by som voliť Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Peter Pellegrini 71,9% Ivan Korčok 25,4% nešiel by som voliť 2,6%

Ak by sa v druhom kole prezidentských volieb stretli Pellegrini s Korčokom, líder Hlasu by Korčoka porazil so ziskom 56 percent hlasov, kým Korčoka by volilo 44 percent respondentov. V prípade, že by s Pellegrinim postúpil Harabin, predseda parlamentu by zvíťazil so ziskom 72,9 percenta hlasov, Harabina by volilo 27,1 percenta opýtaných.