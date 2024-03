Transparentnosť kampane očami politológa a marketéra: Najnudnejšia kampaň, ktorá vypovedá o charaktere kandidátov

Školy v Banskej Bystrici, ktoré navštevovali prezidentskí kandidáti Korčok a Pellegrini Video Zdroj: TV Pravda

Politológ Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave a expert na marketing Róbert Slovák sa zhodli, že potenciálna hlava štátu by mala ísť príkladom už pred voľbami. Slovák si myslí, že v prebiehajúcej kampani kandidáti míňajú viac na sebaprezentáciu než na reálnu snahu stať sa prezidentom, Štefančík zase konštatuje, že ide o doposiaľ najnudnejšiu kampaň v histórii Slovenska. Anketu s odborníkmi nájdete v článku nižšie.

TIS hodnotila úroveň transparentnosti kampaní kandidátov, ktorí na ňu týždeň pred voľbami vynaložili aspoň 20-tisíc eur. Najprehľadnejšie údaje o ich vedení majú voliči Korčoka, naopak, najmenej transparentnú kampaň vedie podľa TIS Peter Pellegrini.

Korčok, ktorý patrí spolu s Pellegrinim medzi top favoritov volieb, získal v rebríčku plné skóre v jedenástich z celkovo pätnástich indikátorov rozdelených do troch oblastí – transparentný účet, informovanosť o kampani a komunikácia s voličmi.

Skóre podľa Transparency International Slovensko: Ivan Korčok – 90 %

– 90 % Štefan Harabin – 73 %

– 73 % Krisztián Forró – 70 %

– 70 % Ján Kubiš – 45 %

– 45 % Andrej Danko – 43 %

– 43 % Peter Pellegrini – 30 %

Koľko zatiaľ minuli Korčok a Pellegrini?

Kampaň so stropom pol milióna eur si môžu kandidáti platiť buď z vlastných zdrojov, alebo z darov podporovateľov. Korčok na ňu minul už 418-tisíc eur. „Podarilo sa mu vyzbierať pol milióna eur, čo je limit na výdavky v kampani, pričom ho podporilo viac ako 3300 darcov s priemernou výškou daru 140 eur,“ priblížila TIS. Ako jediný uvádza aj počty zakúpených reklamných plôch, vyhýba sa veľkým neprehľadným platbám agentúram a dlhej splatnosti faktúr.

Výdavky predsedu parlamentu a lídra Hlasu Pellegriniho sú zatiaľ vo výške 105-tisíc eur. TIS podotkla, že podľa odhadov môže byť jeho kampaň „až trojnásobná“. „Na Pellegriniho účte nevidno najmä výdavky za bilbordovú kampaň v mesiacoch február a marec, ktorá bola pravdepodobne spomedzi kandidátov najväčšia,“ ozrejmila.

Kandidát Pellegrini podľa organizácie vykazuje kampaň cez hromadné a slabo popísané agentúrne platby.

„Netransparentná je však aj na príjmovej strane, keď si zablokoval transparentný účet a dary zbiera iba cez neverejný účet strany. Tá na rozdiel od minulosti teraz proaktívne nezverejňuje svojich darcov ani na webe, podrobnosti financovania prezidentskej kampane sa tak verejnosť zrejme dozvie až z výročnej správy Hlasu vyše rok po voľbách,“ skonštatovala organizácia.

Pellegrinimu TIS vytkla, že na svojom prezidentskom webe, ktorý musí mať každý kandidát zriadený podľa zákona, nie je kontakt pre komunikáciu s voličmi.

Harabin sa vyhýba chybám z minulosti

Podobnejší prehľad o tom, ako narába s peniazmi majú voliči Štefana Harabina, ktorý si v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami polepšil. TIS podotkla, že ešte väčšmi problematická bola kampaň jeho strany Vlasť v parlamentných voľbách v roku 2020 spájaná „s veľkými podozrivými darmi a pôžičkami“.

„Tentokrát sa zatiaľ výraznejším pochybnostiam vyhýba, pričom aktuálne vedie zhruba desaťkrát menšiu kampaň ako pred piatimi rokmi, peniaze na ňu vyzbieral od vyše 700 drobných darcov,“ uviedla organizácia.

Platenú kampaň podľa TIS nemajú: Igor Matovič, Milan Náhlik, Patrik Dubovský Pre nízku intenzitu nemožno zhodnotiť: Maria Kotleba, Robert Švec

Z vlastného vrecka dal najviac Kubiš

Najviac peňazí investoval z vlastných zdrojov – 135-tisíc eur – do kampane Ján Kubiš. Jeho kampaň však podľa TIS zneprehľadňujú „početné súhrnné platby do agentúr“. Krisztián Forró, ktorý má tretie najvyššie skóre, sa uchádza o post v Grasalkovičovom paláci po prvýkrát a do kampane vložil zo svojho 50-tisíc eur.

„Andrej Danko, podobne ako Pellegrini, tají darcov na straníckom účte SNS, doposiaľ si vôbec nezaložil povinný prezidentský web. Jeho jedinými výdavkami v kampani sú slabo popísané platby za bilbordy,“ podotkla organizácia.

TIS si všíma aj celkovú sumu, ktorú uchádzači investovali do kampane. Desať dní pred voľbami to bolo spolu trištvrte milióna eur. V roku 2019, kedy sa na kampaniach podieľali ešte aj tretie strany, to bolo 2,5 milióna eur. „Ich podpora, napríklad prostredníctvom schránkového špeciálu časopisu Extra plus nahrávajúceho Petrovi Pellegrinimu, sa objavuje aj v aktuálnej kampani, aj napriek zákonnému zákazu,“ zhodnotila TIS.