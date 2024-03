KDH odmietlo diskutovať s Pellegrinim. Majerský nerozumie

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) sa odmieta zúčastniť debaty TA3 s predsedom parlamentu a kandidátom na prezidenta Petrom Pellegrinim. Ako uviedol predseda KDH Milan Majerský, nerozumie, prečo by mal byť ako nekandidát v debate s prezidentským kandidátom on, a nie ďalší relevantný kandidát na prezidenta.

Poslankyňa Martina Holečková (KDH) si myslí, že občania by mali spoznať postoje prezidentských kandidátov prostredníctvom ich vzájomných diskusií. Tým sa podľa nej Pellegrini aktuálne vyhýba. „Priestor v televíznej debate by mal dostať relevantný kandidát na prezidenta a nepokladám za vhodné, aby som sa ako zástupkyňa KDH stretla s prezidentským kandidátom v nedeľnej debate televízie TA3. Naopak, rada by som svoje miesto prenechala relevantným kandidátom a umožnila tak divákom zhliadnuť historicky prvý stret hlavných dvoch prezidentských kandidátov,” priblížila Holečková. Kresťanským demokratom je súčasne ľúto, že o svojej neúčasti neinformovali skôr, no v čase potvrdzovania relácie očakávali, že sa uskutoční aj prezidentská debata so všetkými kandidátmi na prezidenta. „To sa nestalo. Mediálny priestor pár dni pred akýmikoľvek voľbami by mal byť vyvážený a spravodlivo prerozdelený pre všetkých kandidátov,“ uzavrelo KDH.

Pôvodne mali v nedeľnej relácii televízie TA3 V politike diskutovať prezidentský kandidát, predseda Národnej rady SR a líder strany Hlas-SD Peter Pellegrini a predsedníčka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková. Po odmietnutí KDH zúčastniť sa debaty s kandidátom na prezidenta Petrom Pellegrinim sa v dueli stretnú minister práce, soc. vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) a Martina Holečková.