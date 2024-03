Pellegrini zásadné diskusie s Korčokom absolvuje, ale nevidí dôvod, aby chodil po „kadejakých diskusiách“

Dodal, že počas víkendov absolvuje aj teraz ako predseda parlamentu veľa diskusných relácií. Zdôraznil, že je pracovne vyťažený, pretože má množstvo povinností doma aj v zahraničí. „Takže myslím si, že koľko tých duelov treba, toľko ich aj absolvovať budeme,“ povedal Pellegrini. Poznamenal, že nemôže za to, že niektorý z protikandidátov nemá mediálny priestor a chce si ho riešiť cez neho.

„Viete, ak odmietnete duel, ktorý si vymyslí len tak váš protikandidát, aby ste išli diskutovať do nejakého kultúrneho domu neviem kde, ani neviete, ako to vzniklo, alebo máte ísť do médií, ktoré každý druhý deň na titulke robia všetko pre to, aby Ivan Korčok bol ich favorit a ja by som bol kritizovaný zo všetkých možných strán, na čo by som išiel do takej diskusie?“ povedal Pellegrini. Zároveň odmieta kritiku prezidentky Zuzany Čaputová, ktorá povedala, že keď kandidovala na post hlavy štátu, chodila diskutovať s protikandidátmi už od januára. „Ja chápem slova pani prezidentky, pretože ju nikto nepoznal, keď išla kandidovať. A čo jej už iné zostávalo, musela chodiť do hocijakej diskusie a hocikde, aby sa mala kde ukázať a predviesť,“ myslí si Pellegrini, ktorý je presvedčený, že jeho, naopak, pozná na Slovensku každý.

Poslankyňa parlamentu Martina Holečková v piatok večer na sociálnej sieti napísala, že dostala pozvanie do nedeľnej diskusie v televízii TA3 s Petrom Pellegrinim. Rada by však svoje miesto v diskusii prenechala Ivanovi Korčokovi a umožnila tak divákom zhliadnuť historicky prvý stret hlavných dvoch prezidentských kandidátov. „Podľa mňa by mali občania spoznať názory prezidentských kandidátov v prezidentských debatách, ktorým sa aktuálne Peter Pellegrini vyhýba. Priestor v hlavnej televíznej debate by mal dostať relevantný kandidát na prezident, a preto nepokladám za vhodné, aby som sa stretla s prezidentským kandidátom v nedeľnej debate televízie TA3, keď momentálne de facto žiadne prezidentské debaty neprebiehajú,“ uviedla.

Občiansky kandidát Ivan Korčok opakovane kritizuje Petra Pellegriniho za to, že s ním nebol ešte v žiadnej diskusii, v ktorej by každý z nich jasne predstavil verejnosti svoje postoje v zásadných otázkach. Poukazuje na to, že prvýkrát v histórii priamej voľby prezidenta zažívame situáciu, že líder volieb sa ani raz nestretol v debate so svojimi protikandidátmi. „Debaty sa rad radom rušia pre neúčasť Petra Pellegriniho a on si užíva televízny priestor sám na svojich výjazdoch a cestách, ktoré mu platia všetci daňoví poplatníci,“ povedal Korčok. Prízvukoval, že táto kampaň je „čudná“, pretože neprebieha férovo a za rovnakých podmienok pre každého. Na piatkovom proteste na Námestí slobody v Bratislave dav hlasno skandoval pri spomenutí Pellegriniho mena „zbabelec“. „Úprimne, nečudujem sa im. Chce byť prezidentom republiky, no bojí sa obyčajnej televíznej diskusie s Ivanom Korčokom. To je neskutočná hanba,“ komentoval na sociálnej sieti líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.