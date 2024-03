Prieskum týždeň pred voľbami: Pellegrini by vyhral obe kolá

Podľa aktuálneho prieskumu spoločnosti Ipsos by prvé a aj druhé kolo prezidentských volieb vyhral šéf Hlasu a predseda parlamentu Peter Pellegrini.

Podľa sondáže pre Denník N by Pellegriniho volilo 37,4 percenta voličov, druhého favorita volieb Ivana Korčoka 36,6 percenta. Do prvého kola volieb zostáva necelý týždeň.

Tretí Štefan Harabin by v prvom kole získal 11,3 percenta hlasov, Igor Matovič 4,3 % hlasov, nasleduje Krisztián Forró (2,8 percenta), Ján Kubiš (2,4 percenta) a Marian Kotleba (1,8 percenta).

Prieskum, ktorý Ipsos realizoval medzi 12. a 16. marcom, naznačuje fiasko pre šéfa SNS Andreja Danka, ktorému prieskum nameral podporu len 0,9 percenta respondentov.

Druhé kolo a teda prezidentom by sa stal Pellegrini, aktuálne so ziskom 53,4 percenta hlasov. „Ivanovi Korčokovi sa súperov niekoľkobodový náskok v druhom kole zatiaľ stiahnuť nepodarilo, získal by necelých 47 percent,“ píše enko.

