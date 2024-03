Veľká anketa Pravdy: Koho chcú čitatelia za prezidenta? Súboj bude tesný. Karty mieša Matovič, Danko a Harabin

Sumy daru k Pellegriniho prezidentskej kampani zverejní Hlas vo výročnej správe Video Zdroj: TV Pravda

Naopak, Pellegriniho najviac brzdí líder SNS Andrej Danko a bývalý šéf Najvyššieho súdu Štefan Harabin. Čitatelia mali možnosť vo Virtuálnych voľbách Pravdy hlasovať desať dní, do ankety sa zapojilo 22 343 ľudí. Trend dvoch favoritov sa potvrdil, pričom v oboch kolách by vyhral Pellegrini.

Zaujímavosťou pri lídrovi Hlasu je správanie voličov v druhom kole. Viac než jeho vlastní voliči ho totiž podporujú voliči Smeru, SNS a Republiky. Súvisí to aj s tým, že časť voličov Hlasu v druhom kole paradoxne zvažuje Korčoka. Výsledky čitateľskej ankety Pravdy tak potvrdili trendy predvolebných prieskumov.

Čo je pre čitateľov dôležité?

Z celkového počtu 22 343 hlasujúcich bolo až niečo vyše 74 percent mužov. Najpočetnejšiu skupinu tvorili ľudia v skupine od 40 do 49 rokov, ďalej hlasujúci od 60 do 69 rokov a treťou je skupina ľudí od 50 do 59 rokov.

Najviac ľudí, takmer 23 percent, pochádzalo z Bratislavského kraja a najmenej, len niečo okolo deviatich percent, z Trnavského. Necelé tri percentá Slovákov a Sloveniek hlasovali zo zahraničia. Zastúpenie ostatných krajov bolo pomerne rovnaké. Najčastejšie sa do ankety zapojili ľudia z veľkomiest a viac ako polovica má úplné vysokoškolské vzdelanie. V ankete hlasovali najmä čitatelia, ktorí v predčasných voľbách volili stranu Progresívne Slovensko (PS), Hlas, Smer, SaS a KDH. Ostatné strany mali zastúpenie pod 4,5 percenta.

Čitatelia Pravdy však nehlasovali len o tom, kto bude prezidentom. Vyše 80 percent čitateľov pri otázke, či by sa mal prezident postaviť proti vláde, ak to považuje za správne, odpovedalo áno. Na výber mali aj z desiatich schopností či vlastností, ktoré by podľa nich prezident mal mať – predchádzajúca politická skúsenosť, nadstraníckosť, silná osobnosť, schopnosť a ochota hľadať spoločný záujem a kompromis, morálne správanie v osobnom živote, orientácia v ekonomických témach, znalosť potrieb obyčajných ľudí, silný životný príbeh, predchádzajúca skúsenosť s diplomaciou, charizma a reprezentatívny vzhľad.

Najmenej podstatný je pre čitateľov Pravdy silný životný príbeh jednotlivých kandidátov. Najdôležitejšou, a teda jednoznačne nevyhnutnou vlastnosťou každého kandidáta je morálne správanie v osobnom živote, za ktoré hlasovalo takmer 16 percent čitateľov. Ďalšími dôležitými vlastnosťami sú silná osobnosť a schopnosť a ochota hľadať spoločný záujem a kompromis. Za obe hlasovalo zhruba 13 percent ľudí.

Pellegrini by vyhral v oboch kolách

V prvom kole by so ziskom niečo vyše 42 percent vyhral Pellegrini, na druhom mieste by so zhruba 40,6 percenta skončil Korčok. Aj tu sa teda podobne ako v predvolebných prieskumoch ukazuje tesný rozdiel medzi dvoma najväčšími favoritmi. Obom pritom podpora v posledných dňoch jemne klesala. Na treťom mieste by skončil bývalý predseda Najvyššieho súdu Štefan Harabin, ktorý oslovil zhruba 8,6 percenta čitateľov Pravdy.

Štvrtý v poradí by skončil bývalý diplomat Ján Kubiš s necelými štyrmi percentami a niečo vyše 2,5 percenta čitateľov by svoj hlas dalo Matovičovi. Ostatní kandidáti by získali menej ako 0,7 percenta hlasov. Čo sa týka účasti, voliť by šlo vyše 20-tisíc ľudí, čo je takmer 94 percent všetkých hlasov. Účasť v prezidentských voľbách býva všeobecne nižšia než pri parlamentných, aj preto sa bude takmer s istotou konať aj druhé kolo. Na to, aby sme prezidenta spoznali už v prvom kole, by musel víťaz získať nadpolovičnú väčšinu platných hlasov všetkých oprávnených voličov, čo sa zatiaľ v histórii ešte nestalo. V druhom kole tak zvíťazí ten z dvojice kandidátov s najvyšším počtom hlasov, ktorý ich získa viac.

Čo sa týka podpory voličov jednotlivých strán, nie je žiadnym prekvapením, že aj vo Virtuálnych voľbách Pravdy spomedzi všetkých 11 uchádzačov o Prezidentský palác dominujú dve mená. Korčoka by podporila drvivá väčšina voličov PS a SaS, ale aj takmer 65 percent voličov KDH, čo súvisí aj s tým, že kresťanskí demokrati sa rozhodli Korčoka podporiť už v prvom kole. Získal si aj voličov mimoparlamentnej strany Demokrati.

Naopak, Pellegriniho podporujú voliči Smeru, Hlasu, Republiky a Sme rodina. Zaujímavá situácia nastáva pri elektorátoch strany SNS a bývalého hnutia OĽaNO. Vo voľbách totiž kandidujú lídri oboch strán, ktorí s oznámením kandidatúry relatívne dlho otáľali. Napriek tomu ani jeden z nich nie je podľa čitateľov Pravdy jednoznačným favoritom medzi vlastnými voličmi.

Korčoka by totiž volilo niečo vyše 44 percent voličov OĽaNO, pričom Matoviča o percento menej. Pri SNS je to ešte prekvapujúcejšie. Čitatelia, ktorí volili SNS, by totiž podporili na prvom mieste Harabina (zhruba 45,7 percenta) a ďalších niečo vyše 42 percent hlasujúcich by podporilo Pellegriniho. Andrejovi Dankovi, lídrovi strany SNS, ktorú volili, by svoj hlas dali len dve percentá.

Viac ako polovica čitateľov Pravdy by v druhom kole hlasovala za predsedu parlamentu Pellegriniho a so ziskom takmer 54 percent by prezidentské voľby vyhral. Korčok by získal niečo vyše 46 percent. Čo sa týka účasti, voliť by prišlo takmer 93 percent čitateľov, ktorí sa do ankety zapojili. Ďalšie štyri percentá hlasujúcich by k urnám v druhom kole pristúpili len v prípade, že postúpi aj ich kandidát. Rozhodnutých zatiaľ nie je niečo vyše dvoch percent.

Pellegriniho paradox a rozhodujúci Matovič

Ani jeden z politológov, šéfov prieskumných agentúr či odborníkov na marketing nepredpokladá, že v druhom kole by sme v tohtoročných voľbách uvideli inú dvojicu než Pellegriniho a Korčoka. Nič sa zrejme nezmení ani posledné tri dni pred začiatkom volebného moratória, obaja favoriti sa ešte stretnú v prvom a jedinom televíznom dueli, čo je oproti minulým kampaniam nezvyčajná situácia a Slováci a Slovenky tak nemali možnosť vidieť ich vzájomnú konfrontáciu.

Väčší rozdiel v druhom kole do veľkej miery súvisí aj s tým, komu svoj hlas dajú voliči neúspešných kandidátov. Pellegriniho by v druhom kole volilo až 82 percent voličov Harabina a takmer 74 percent voličov Danka. Hlasy by dokázal získať aj od voličov Kubiša (takmer 58 percent voličov). Naopak, Korčok by v druhom kole čerpal podporu najmä od voličov Matoviča, až 81 percent tých, ktorí by v prvom kole volili lídra hnutia Slovensko, by v druhom kole podporilo bývalého šéfa diplomacie. Za Korčoka by hlasovalo aj okolo 65 percent voličov Patrika Dubovského či okolo 30 percent voličov Kubiša a Krisztiána Forróa.

Ak sa pozrieme na podporu voličov jednotlivých strán, tá sa oproti prvému kolu veľmi nemení. Korčoka by podporili voliči PS, SaS, OĽaNO, KDH, Demokratov aj strany Modrí – ES. Pellegrini má podporu drvivej väčšiny voličov Smeru, SNS, Hlasu, ale aj Republiky. Tu však pozorujeme zaujímavý trend, o ktorom sme v Pravde písali už v analýze preferencií mesiac pred voľbami.

Pellegrini má totiž vyššiu podporu medzi voličmi Smeru, SNS a Republiky (pri všetkých viac ako 95 percent), než medzi vlastnými voličmi (okolo 90 percent). Znamená to, že elektoráty strán Smer, SNS a Republika sú častejšie presvedčené o tom, že v druhom kole budú voliť Pellegriniho, než sami voliči a voličky Hlasu.

Aj z dát predvolebných prieskumov vyplývalo, že približne pätina voličov Hlasu preferuje v druhom kole Korčoka. Rovnako časť čitateľov Pravdy, ktorá chce v prvom kole voliť Pellegriniho, paradoxne v druhom kole hlasovala za Korčoka. Pellegriniho by v druhom kole podľa výsledkov čitateľskej ankety Pravdy volili aj podporovatelia maďarskej strany Aliancia – Szövetség (vyše 73 percent) a hnutia Sme rodina (zhruba 84 percent).

Tieto dáta zároveň potvrdzujú aj trendy z prieskumov, že pokiaľ by svoju kandidatúru stiahol Matovič, Danko aj Harabin, súboj by mohol byť ostrejší a výsledok oveľa tesnejší. Pričom pokiaľ by Matovič nekandidoval, je možné, že Korčok by v prvom kole mohol skončiť na prvom mieste, je však otázne, či by táto podpora stačila aj na celkové víťazstvo.

Prvé kolo volieb sa uskutoční už túto sobotu 23. marca, druhé o dva týždne 6. apríla. Do boja o Prezidentský palác sa zapojilo 11 kandidátov, prvýkrát od roku 2004 nekandiduje žena. Medzi kandidáti máme šiestich lídrov strán, z toho traja sú predsedami strán, ktoré sa po predčasných voľbách dostali do parlamentu. Hlasovať môžete v mieste trvalého bydliska, prípadne s hlasovacím preukazom v akejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. Voľba zo zahraničia nie je možná. Nový prezident po piatich rokoch nahradí prvú ženu v úrade Zuzanu Čaputovú.