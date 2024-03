Danko odstupuje z boja o prezidentské kreslo, vzdal sa v prospech Harabina

Andrej Danko sa v pondelok oficiálne vzdal kandidatúry na prezidenta SR. Oznámil to na spoločnej tlačovej konferencii s ďalším uchádzačom o post hlavy štátu Štefanom Harabinom. Predseda SNS svoj krok vysvetlil vývojom preferencií a snahou netrieštiť národno-konzervatívne sily. Zároveň podporil vo voľbe Štefana Harabina.

„Už v januári sme sa džentlemensky dohodli, že jeden druhého podporíme podľa toho, kto bude v predvolebných preferenciách úspešnejší,“ uviedol na brífingu líder národniarov a podpredseda Národnej rady SR. Zároveň deklaroval, že má mandát od strany, aby Harabina podporil a požiadal o to aj voličov SNS. Danko verí, že Harabin môže postúpiť do druhého kola.

Na otázku, či nie je zvláštne, že podporuje Harabina a nie Petra Pellegriniho, odpovedal, že predseda parlamentu a líder Hlasu nemal záujem o podporu SNS.

Čítajte viac Veľká anketa Pravdy: Koho chcú čitatelia za prezidenta? Súboj bude tesný. Karty mieša Matovič, Danko a Harabin

Bývalý minister spravodlivosti sa poďakoval za podporu, zároveň ocenil úsilie Andreja Danka zjednocovať národno-vlastenecké sily. „Som za to, aby sme takéto spájanie uskutočnili aj voľbami do Európskeho parlamentu,“ uviedol. Deklaroval zároveň, že do volieb ide s jasným cieľom – vyhrať ich. Označil sa za mierového prezidentského kandidáta a avizoval jasne vyhranený postoj smerom k vojne na Ukrajine a geopolitickej budúcnosti Slovenska v prípade svojho zvolenia. „Ak vyhrám prezidentské voľby, žiadny slovenský vojak nepôjde na Ukrajinu, ani jeden náboj, ani jeden cent nepôjde na Ukrajinu. Na Slovensko nepríde ani jeden migrant a ani jeden cudzí vojak na Slovensku nebude,“ dodal. „Budem presadzovať, aby Slovensko získalo status neutrality,“ dodal.

Možné odstúpenie Danka z prezidentských volieb v prípade, „ak trendy v predvolebných preferenciách nebudú dobré“, avizovala strana SNS už pred časom. V posledných prieskumoch Danko za Harabinom výrazne zaostával.

V sobotu (23. 3.) si tak oprávnení voliči môžu vybrať z desiatich kandidátov na prezidenta SR. Sú nimi Patrik Dubovský, Krisztián Forró, Štefan Harabin, Ivan Korčok, Marian Kotleba, Ján Kubiš, Igor Matovič, Milan Náhlik, Peter Pellegrini a Róbert Švec.