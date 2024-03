Veľká prezidentská anketa: Aké majú plány so Slovenskom a čo odkazujú mladým? Kandidáti odpovedali aj na to, kde budú bývať alebo či využijú vládny špeciál súkromne

Každý jeden z kandidátov má vlastnú predstavu o tom, aký by mal byť prezident Slovenskej republiky. Majú svoju víziu a predstavili aj hlavné priority, ktoré by chceli počas svojho prípadného prezidentovania dosiahnuť.

Prečítajte si kompletné odpovede ôsmich kandidátov na 19 kľúčových hodnotových otázok:

Už v sobotu si bude Slovensko vyberať po dvadsiatich rokoch z čisto mužskej zostavy. Kampaň je síce mdlá a absentuje hlavná téma, no v spoločnosti rezonuje najmä postoj k vojne na Ukrajine, názor na to, aký by prezident vlastne mal byť a po nočnom incidente u súčasnej hlavy štátu Zuzany Čaputovej je aktuálna aj otázka bývania. Kandidáti odpovedali aj na to, čo by odkázali mladým, ktorí chcú zo Slovenska odísť.

Odkaz mladým aj otázka bývania

Pred voľbami sa osem z desiatich kandidátov zapojilo do veľkej hodnotovej ankety, v ktorej im Pravda položila celkovo 19 rovnakých otázok. Milan Náhlik a Štefan Harabin do uzávierky neodpovedali. Líder SNS Andrej Danko sa medzitým vzdal kandidatúry v prospech Harabina. Kandidátov sme sa pýtali na financovanie kampane, posilnenie právomocí prezidenta, registrované partnerstvá, ich vzor, ale aj na to, ktorým oblastiam sa chcú venovať a koho v prípade neúspechu podporia v druhom kole.

Takmer všetci kandidáti by na prvú zahraničnú cestu išli do Českej republiky, ako býva zvykom. Ján Kubiš by navštívil ako druhé Maďarsko, podobne ako Krisztián Forró, ktorý by prvé kolo zahraničných ciest ukončil v Poľsku. Výnimkou však bol Róbert Švec, ktorý by navštívil hlavné mesto Bieloruska Minsk. Diplomati na rokovaniach v Bruseli nedávno dôrazne odsúdili pokračujúcu podporu, ktorú bieloruský režim poskytuje Rusku pri jeho agresii proti Ukrajine, a vyzvali Bielorusko, aby sa zdržalo takýchto činov a dodržiavalo svoje medzinárodné záväzky. Naopak, Patrik Dubovský by ako prvú navštívil Ukrajinu.

Čo sa týka prípadnej podpory niektorého z dvoch kandidátov, ktorí postúpia do druhého kola, väčšina z kandidátov bola pri tejto otázke zdržanlivá. Vyjadriť sa chcú až po výsledkoch prvého kola. Pellegrini verí, že sa do druhého kola dostane, čo naznačujú aj prieskumy. Podobne je to aj v prípade Korčoka, ktorému v prieskumoch patrí druhé miesto. Forró si nevie predstaviť podporiť Korčoka a Igor Matovič zas „dlhoročného sluhu mafie“. Dubovský plánuje vyjadriť podporu Korčokovi.

Všetci kandidáti zároveň jednoznačne odmietli, že by mal prezident využívať vládny špeciál na súkromné účely, aj keď to zákon nezakazuje. Pravda sa pýtala aj na to, kde budú potenciálni prezidenti v prípade ich úspechu bývať. Tému bývania otvoril nočný incident zo začiatku marca, keď neznáma žena preskočila plot jej domu v Pezinku. „O bývaní sa budem rozhodovať aj po diskusii s Úradom na ochranu ústavných činiteľov. Incident v záhrade prezidentkinho rodinného domu ukazuje, že nič nemožno podceniť,“ uviedol Pellegrini.

Hlava štátu vo väčšine štátov počas výkonu svojej funkcie býva v objekte, ktorý musí splniť základné parametre bezpečnosti a reprezentácie. „Prezident nie je súkromná osoba, a preto považujem za absurdné, že táto otázka nie je u nás za 30 rokov vyriešená a je ponechaná na osobné rozhodnutie prezidenta. Očakávam, že inštitúcie štátu toto vyriešia. Ak nie, budem bývať tam, kde doteraz,“ hovorí Korčok.

Aj Kubiš by býval vo svojom byte. „Žiaľ, na rozdiel od väčšiny štátov u nás hlava štátu nemala adekvátnu rezidenciu, čo je aj bezpečnostným rizikom,“ hovorí. Doma plánuje bývať aj Matovič, Forró, Švec a Marian Kotleba. Dubovský by chcel bývať v prezidentskej vile v Bratislave, ktorú však roky nikto nevyužíva a v súčasnosti nie je v obývateľnom sta­ve.

Ďalšou témou je aj odchod mladých ľudí. Čo by im kandidáti odkázali, aby ostali na Slovensku? Pellegrini si podľa jeho slov uvedomuje, že politická kultúra a rozdelená spoločnosť neprispieva k rozhodnutiu mladých ľudí zostať. „Preto ako o jednej z mojich priorít hovorím o pokoji a dôstojnom živote. Rozvoj regiónov vytvára podmienky, aby mladí ľudia neboli potrestaní za to, kde sa narodili, ale využívali možnosti napredovať. Ideme realizovať eurofondovú revolúciu, naštartovať regióny a verím, že si tam mladí ľudia nájdu miesto na dôstojný život,“ hovorí.

Korčok by mladým odporúčal nazbierať skúsenosti v zahraničí, no bol by rád, ak by sa vrátili a využili ich v prospech Slovenska. „Ja im sľubujem, že urobím všetko pre to, aby sa zdvihla úroveň politickej kultúry tak, aby sa nemuseli za svoju krajinu hanbiť, a tiež, že budem počúvať ich problémy a prinášať ich do verejného priestoru. Pretože mladí dnes cítia, že ich už takmer nikto v politike nepočúva,“ dodáva.

„Poďme spolu budovať Slovenskú republiku ako moderný, pokrokový, demokratický právny štát, tak aby aj mladým ženám a mužom a ich deťom poskytol dobrú perspektívu. Ani v zahraničí sa nežije až tak jednoducho a bez problémov,“ odkazuje Kubiš. „Ak chceme, aby mladí milovali Slovensko, tak ich nemôžeme vyháňať vládou, za ktorú sa musia vo svete hanbiť,“ uviedol Matovič.

Forró chce v tomto svoj odkaz smerovať najmä politikom, ktorí riadia Slovensko. „Aby začali riešiť rozdiely medzi jednotlivými regiónmi. Ak sa zmení život v regiónoch k lepšiemu, mladí ľudia nebudú chcieť odchádzať pre zlé podmienky,“ myslí si. Švec ich vyzýva, aby ostali na Slovensku. „Veci sa budú meniť k lepšiemu. Už čoskoro,“ konštatuje.

„Poďte voliť tak, aby ste si vybrali politikov, ktorí budú podporovať slovenské rodiny, slovenských pracujúcich a slovenské firmy,“ hovorí Kotleba. Podľa Dubovského vlastenectvo dnes mladým veľa nehovorí. „Musíme ich presvedčiť dostupnosťou bývania pre mladé rodiny, dostatkom škôlok, pracovných miest aj pre vysokoškolákov v neatraktívnych územiach, spravodlivou mzdovou politikou, a najmä demokratickým spoločenským systémom,“ dodal na margo odkazu mladým.

Aký by mal byť prezident?

Pellegrini zdôrazňuje, že Slovensko potrebuje pokoj, dôstojnosť a spoluprácu. „Potrebuje prezidenta, ktorý je prezidentom ľudí a ktorý vždy bude hájiť národnoštátne záujmy na medzinárodnej úrovni v zmysle hesla – Slovensko na prvom mieste,“ uviedol. Rovnako podľa neho potrebuje prezidenta, ktorý spolupracuje s vládou, ak ide o dobré riešenia pre život, a ktorý sa vždy postaví na stranu ľudí, ak sa vláda spreneverí ich dôvere.

Bývalý šéf diplomacie uviedol, že prezident by mal byť v prvom rade taký, ako predpokladá ústava. „Teda vykonávať svoj úrad podľa svojho svedomia a presvedčenia a nebyť pritom viazaný príkazmi. Prezident musí zabezpečiť rovnováhu moci v krajine a vždy, keď sa Slovensko nebezpečne vychyľuje na jednu stranu, musí sa vedieť ozvať a zatiahnuť záchrannú brzdu,“ zdôraznil Korčok.

Podľa bývalého diplomata Jána Kubiša by mal byť prezident v prvom rade hrdým národovcom a vlastencom suverénneho Slovenska. „Človekom všestranne skúseným a pripraveným na výkon svojej funkcie, a to aj v zložitých krízových situáciách človekom odhodlaným a nebojácnym, pripraveným zniesť aj osobné ťažkosti a výzvy v prospech zodpovedného výkonu svojho úradu,“ povedal s tým, že by mal byť aj slušným a nekonfrontačným človekom.

Bývalý predseda Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin hovorí, že prezident musí v prvom rade dbať o blaho vlastného národného štátu. „Najvážnejšou úlohou prezidenta je dohliadať na riadny chod ústavných orgánov a dbať na dodržiavanie ústavy a platných zákonov, ktoré sú v súlade s ústavou štátu. Mal by byť prezident dôsledný, čestný a nepodplatiteľný,“ uviedol.

Predseda hnutia Slovensko Igor Matovič ostáva verný myšlienke, s ktorou vstupoval pred rokmi do politiky. Prezident by mal mať podľa neho niekoľko vlastností. „Má byť neskorumpovaný, spravodlivý, vnímavý a odolný voči všetkým tlakom,“ povedal. Podľa historika Ústavu pamäti národa Patrika Dubovského by mal byť prezident pevný a rázny v rozhodnutiach a mal by byť pre občanov vzorom. „Mal by byť zástancom ľudí vytláčaných na okraj spoločnosti a ponižovaných z iracionálnych dôvodov a kritik totalitných tendencií v spoločnosti a politike,“ uviedol.

Podľa bývalého policajta Milana Náhlika by mal byť prezident v prvom rade skromný. Predseda maďarskej Aliancie – Szövetség zdôraznil, že prezident musí poznať ľudí z komunity a pracovať pre nich. „A musí k tomu nútiť vládu aj opozíciu,“ hovorí. Predstavy Mariana Kotlebu o prezidentovi sú jasné a zhodujú sa s líniou strany, ktorú vedie. „Heterosexuálny Slovák kresťanskej viery, ktorého srdce bije pre náš slovenský národ a ktorý má odvahu sa postaviť proti globalistom a ich plánom. Môj životný príbeh ma do tejto úlohy priam predurčuje,“ objasnil. Švec opisuje prezidenta podľa svojej predstavy ako vlastenca, rovného chlapa, ktorý keď niečo povie, tak si za tým pevne stojí. „Neúplatný, ktorý sa nenechá vydierať a zastrašiť. Chlap, ktorý má za sebou úspešný a dlhodobý životný príbeh v prospech ľudí na Slovensku,“ hovorí.

Aká je vízia kandidátov

Pellegrini vo svojej vízii opakovane sľubuje pokojné Slovensko. „Prezident má byť prezidentom ľudí. Nemá byť ani opozičný, ani koaličný. Ak vláda koná v prospech ľudí, je jeho povinnosťou jej v tejto snahe napomáhať. Ak sa vláda spreneverí svojim sľubom a nekoná tak, je jeho povinnosťou ľudí sa zastať,“ uviedol. Napriek tomu však dodáva, že prezident by nemal vytvárať akúsi „opozičnú mocenskú alternatívu“.

Korčok chce krajinu v rovnováhe. „Voliči opozície, ale aj časti koalície nechcú, aby jedna garnitúra obsadila kompletne všetky posty v štáte. Naši občania a občianky si neželajú prezidenta, ktorý bude len predĺženou rukou predsedu vlády. Naopak, chcú prezidenta, ktorý bude s vládou spolupracovať všade tam, kde vláda koná na prospech občanov a v záujme Slovenska,“ hovorí. „Ale ak sa dejú veci, ktoré by sa diať nemali, bude sa vedieť slušne, ale rázne ozvať a zatiahnuť záchrannú brzdu. Presne takýto výkon funkcie prezidenta ponúkam,“ dodal bývalý šéf diplomacie.

Víziou Kubiša je spájať občanov Slovenska v prospech budovania moderného, úspešného, vzdelaného a demokratického Slovenska. „Slovenska, ktoré poskytuje rovnaké práva a príležitosti všetkým občanom, všetkým generáciám pre dôstojný život v dobrom zdraví – od dôchodcov až po mladých ľudí, ženy, mužov a deti,“ uviedol. Zdôraznil aj aktívne angažovanie sa v prospech mieru vo svete, ale aj v prospech riešenia globálnych problémov, akými sú klimatické zmeny či nelegálna migrácia.

Cieľom Dubovského je otvoriť verejnú diskusiu o potrebe konzervatívnej politiky a povzbudiť konzervatívnych a kresťanskodemo­kratických voličov, aby v druhom kole volili konkurenta kandidáta súčasnej vládnej garnitúry. Forró chce, aby boli Maďari jednotní. „Inak nás nebude nikto brať vážne. Svoje záujmy môžeme presadzovať len vtedy, ak preukážeme, že nám samým záleží na našich záujmoch. Jednota Maďarov je základným krokom, ktorý povedie k naplneniu vízie spokojnej maďarskej komunity,“ hovorí.

Matovič chce zabrániť tomu, aby mafia obsadila aj funkciu prezidenta. „Podržtaška a verný služobník Roberta Fica Peter Pellegrini je najhoršou možnosťou. V prípade jeho zvolenia sa môžeme pripraviť na udeľovanie amnestií zločincom a mafiánom ako Kováčik, Kočner, Jankovská a spol.,“ uviedol. Harabin chce zabezpečiť existenciu suverénneho, tradične mierového Slovenska ako spoločného štátu Slovákov a ostatných národností žijúcich na našom území. „Budem prispievať k rozvoju dobrých hospodárskych a kultúrnych vzťahov s ostatným svetom. Nakoľko sme suverénny štát, nesmieme tvrdohlavo dogmaticky opakovať, že jediným naším priestorom je Európska únia a NATO. To neznamená, že z týchto organizácií treba automaticky vystupovať. Musíme však vyžadovať rešpektovanie dohodnutých zmlúv,“ uviedol.

„Mojou víziou je zanechať po sebe kus práce, ktorá bude odzrkadľovať vôľu a potreby národa. Lepší život ľuďom žijúcim na Slovensku je základným cieľom môjho odhodlania vydať sa cestou boja za slobodu, aj keby ma to malo stáť vlastný život,“ ozrejmil Náhlik. Švec vstúpil do tohtoročných prezidentských volieb s jednoznačnou víziou. „Prezident SR musí byť hlavou štátu a nie správcom kolónie. To znamená, že budem tvrdo pracovať na tom, aby náš štát slovenský čím skôr obnovil svoju štátnu suverenitu vo všetkých oblastiach, dovnútra aj navonok,“ dodal. Kotleba chce, aby sa Slovensko stalo suverénnym štátom. „Slobodným vo svojich rozhodnutiach. Ako prezident Slovenskej republiky chcem veľmi jasne a odvážne zmeniť zahraničnopolitické smerovanie Slovenska. Nie zo Západu na Východ, ale od otrockej gubernie k slobodnému štátu,“ dodal.