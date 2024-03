Posledný prieskum SANEP pred prezidentskými voľbami: Najskôr tesné, potom jasné

Príchod Korčoka a Pellegriniho na prezidentský duel Video

Podľa aktuálneho exkluzívneho prieskumu spoločnosti SANEP pre televíziu ta3 z polovice marca by prezidentské voľby v prvom aj druhom kole vyhral Peter Pellegrini. Podľa volebného modelu by v prvom kole prezidentských volieb zvíťazil predseda strany Hlas Peter Pellegrini so ziskom 35,6 percent hlasov nad bývalým slovenským diplomatom a ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom, ktorý by teraz získal 33,1 percenta.

Ukázal to exkluzívny prieskum spoločnosti SANEP, ktorý vychádza iba z hlasov 50,6 % rozhodnutých voličov, ktorí by sa v období zberu dát týchto hypotetických volieb zúčastnili. V prieskume bol ešte zaradený aj Andrej Danko, ktorý sa však vzdal kandidatúry.

Bývalý predseda Najvyššieho súdu a neúspešný prezidentský kandidát z roku 2019 Štefan Harabin by v prvom kole volieb skončil na tretej priečke, a teda do druhého kola by nepostúpil. Hlas by mu odovzdalo 12 percent opýtaných. S výraznejším odstupom za ním nasleduje na štvrtom mieste predseda hnutia Slovensko a bývalý premiér Igor Matovič, ktorému by hlas dalo 5,2 percent účastníkov prieskumu. Piate miesto by obsadil Ján Kubiš so ziskom 3,6 percenta.

Nasledoval by Krisztián Forró so ziskom 2,6 percenta hlasov. Mariana Kotlebu by volilo 2,7 percenta respondentov, Andreja Danka 2 percentá voličov. Patrik Dubovský by teraz získal 1,9 percenta. Na chvoste by skončili Robert Švec so ziskom 0,8 percenta a Milan Náhlik so ziskom 0,6 percenta.

Do druhého kola prezidentských volieb by podľa tohto aktuálneho prieskumu spoločnosti SANEP postúpili Peter Pellegrini a Ivan Korčok.

Volebná účasť v druhom kole by bola nižšia ako v tom prvom. Ako ukazujú výslekdy prieskumu, v druhom kole by prišlo k voľbám len 43,2 percenta voličov a víťazom by sa stal Pellegrini so ziskom 54,9 percenta voličských hlasov. Korčok by v druhom hlase získal 45,1 percenta hlasov.

Uvedený exkluzívny prieskum spoločnosti SANEP pre televíziu ta3 bol uskutočnený v dňoch 11. – 17. marca 2024. Zber dát sa realizoval pomocou techniky CAWI na vybranej skupine v súhrne 1.735 opýtaných, ktorí predstavujú reprezentatívnu vzorku obyvateľov Slovenskej republiky vo veku 18+ rokov.

Štatistická chyba u uvedenej skupiny obyvateľov sa pohybuje v rozmedzí ±1,5%.

Všetky uvedené výsledky a modely sú platné iba v daný okamih zberu dát.