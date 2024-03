Korčok pre Pravdu: Ešte sa nám nepodarilo dobudovať štát, prezident nesmie byť predĺženou rukou vlády

Ivan Korčok po debate v Markíze Video

Naopak, podľa Korčoka chcú prezidenta, ktorý bude s vládou spolupracovať všade tam, kde vláda koná na prospech občanov a v záujme Slovenskej republiky. „Ale ak sa dejú veci, ktoré by sa diať nemali, bude sa vedieť slušne, ale rázne ozvať a zatiahnuť záchrannú brzdu. Presne takýto výkon funkcie prezidenta ponúkam,“ podotkol Korčok.

Denník Pravda uskutočnil pred prvým kolom prezidentských volieb dva rozhovory s lídrami prezidentských prieskumov. Prezidentskí kandidáti Ivan Korčok rovnako ako Peter Pellegrini odpovedali na rovnaké otázky.

V rozhovore sa dozviete: Aká je vízia Ivana Korčoka pre prezidentský úrad?

Je podľa neho potrebná spolupráca medzi prezidentom a vládou?

Ako hodnotení súčasný stav Slovenska?

Aké sú Korčokove osobné hodnoty, politické skúsenosti a jeho stanovisko k rôznym otázkam, vrátane reformy spravodlivosti, zahraničných vzťahov a sociálnych otázok?

Prečo chcete kandidovať? Čo bol ten moment, keď ste sa rozhodli stať sa hlavou štátu?

Nie je mi jedno, čo sa v našej krajine deje a po 30 rokoch v službe našej vlasti cítim, že mám Slovensku ešte čo ponúknuť. Nechcem dopustiť, aby jedna mocenská garnitúra ovládla všetky najvyššie posty. Nikdy v našej histórii nebolo dobre, keď mala jedna moc v rukách všetko.

Aký bude váš program a aký bude váš prvý krok v pozícii hlavy štátu?

Stretnem sa s najvyššími ústavnými činiteľmi, aby sme si nastavili parametre spolupráce a následne sa stretnem aj s rezortnými ministrami kvôli prioritám jednotlivých rezortov, s ktorými viem pomôcť a kde treba pridať.

Myslíte si, že rozumiete Slovensku? Viete, čo potrebuje krajina a myslíte si, že poznáte problémy obyčajných ľudí?

Slovensko poznám, slúžil som našej krajine 30 rokov a naďalej počúvam ľudí. Od nich viem, že ľudia nie sú spokojní s tým, akým smerom sa naša krajina uberá. Nie sú spokojní s tým, že vláda namiesto skutočných problémov ako vysoké ceny potravín, zanedbané nemocnice a pod., rieši len seba a svojich ľudí. Práve na toto by som chcel upozorňovať.

Prezident a vláda – do akej miery je potrebná spolupráca medzi inštitúciami?

Spolupráca medzi inštitúciami je dôležitá a ja takúto spoluprácu vláde ponúkam všade tam, kde je to na prospech občanov. Napríklad v oblasti ekonomickej diplomacie, aby sme priniesli na Slovensko zahraničné investície, ďalej ponúkam spoluprácu pri prezentácii našich umelcov v zahraničí. Vláde ponúkam aj to, že sa postavím za nepopulárne, no potrebné reformy, ktoré sú nevyhnutné, aby sme Slovensko posunuli ďalej.

V čom je Slovensko modernou krajinou?

Počas mojich ciest po Slovensku sa presviedčam o tom, že na Slovensku máme mnoho šikovných a talentovaných ľudí, ktorí sú so svojimi nápadmi schopní presadiť sa aj v konkurencii v zahraničí. Aj im by som chcel ako prezident pomáhať.

Kde ako štát zlyhávame?

Zlyhávame v tom, že sa nám ešte nepodarilo dobudovať štát, vidíme to už v spomínaných oblastiach ako školstvo alebo zdravotníctvo, v tom ako sa nám nedarilo manažovať pandémiu, ale aj v nám utekajú mladí do zahraničia. Ako prezident chcem viesť diskusiu o tom, ako Slovensko pohnúť dopredu, ako sa venovať kľúčovým problémom krajiny.

Sú Slováci zbabelci?

Nemyslím si, Slováci ukázali svoju statočnosť už niekoľkokrát, naposledy keď sa postavili proti tomu, ako vláda robila zásadné zmeny v systéme spravodlivosti a znižovala tresty za korupciu a násilné trestné činy.

Kde budete bývať? Mala by sa podľa vás zrekonštruovať prezidentská rezidencia?

Hlava štátu vo väčšine štátov počas výkonu svojej funkcie býva v objekte, ktorý musí splniť základné parametre bezpečnosti a reprezentácie. Prezident nie je súkromná osoba, a preto považujem za absurdné, že táto otázka nie je u nás za 30 rokov vyriešená a je ponechaná na osobné rozhodnutie prezidenta. Očakávam, že inštitúcie štátu toto vyriešia. Ak nie, budem bývať tam kde doteraz.

Prečo študenti utekajú študovať do zahraničia, prečo sa zo zahraničia nevracajú domov?

Veľa sa rozprávam s mladými a viem presne, čo sú tie dôvody – úroveň politickej kultúry a fakt, že mladí cítia, že dnes ich už v politike takmer nikto nepočúva. Veľmi ma to trápi, a preto by som ako prezident chcel dať hlas mladým ľuďom, aby ich bolo vo verejnom priestore viac počuť.

Súhlasíte so sankciami proti Rusku?

Sankcie sú odpoveďou na ruskú agresiu a skončia vtedy, keď táto agresia skončí.

Súhlasili by ste s opätovným zavedením povinnej vojenskej služby?

Máme profesionálnych vojakov a sme členom NATO, nevidím dôvod na zavedenie povinnej vojenskej služby.

Malo by byť queer párom umožnené dediť a byť informovaný o zdravotnom stave partnera?

Áno.

Funguje podľa vás na Slovensku spravodlivosť? Sú trestné sadzby správne nastavené?

Slovensko má stále silné a nezávislé inštitúcie a hoci sú testované, systém bŕzd a protiváh funguje. Nebránim sa diskusii o výškach trestných sadzieb, no ako pri všetkom aj tu apelujem, že by sa mala dať medzi odborníkov a podaná by mala byť štandardným legislatívnym procesom.

Budete udeľovať amnestie? V akých prípadoch?

Neplánujem využívať inštitút amnestie. V odôvodnených prípadoch zvážim udelenie individuálnej milosti podobne, ako to robili predchádzajúce hlavy štátov.

Ktoré tri miesta na Slovensku by ste odporučili navštíviť a prečo?

Bola by to mohyla M.¤R. Štefánika, pretože to bol vlastenec, ktorý nás spájal so slobodným svetom, moja rodná Banská Bystrica, a pre milovníkov krásnej prírody a turistiky Zbojnícka chata vo Vysokých Tatrách.

Ktorú vlastnosť u ľudí nemáte rád a sám sa jej vyvarujete?

Nemám rád, keď niekto nedodrží svoje slovo.

Aké zvyky si chcete ponechať v prezidentskej funkcii, aj keď bude komplikovanejšie z hľadiska bezpečnosti sa im venovať?

Mám rád šport a toho by som sa nevzdal ani po prípadnom zvolení.

Ak by to bolo na vás, zrušili by ste vo Varíne ulicu Jozefa Tisa?

Áno.