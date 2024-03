Pellegrini pre Pravdu: Ako prezident budem spolupracovať s vládou, odmietam konfrontáciu

Peter Pellegrini po diskusii v Markíze Video

Podľa neho je úlohou prezidenta stmeľovať národ a nie ešte viac rozdeľovať. „Dôstojnosť pre Slovensko, dôstojný život pre ľudí, slušnosť a pokoj v politike tvoria hodnoty, ktoré dlhodobo ponúkam voličom,“ dodal.

Denník Pravda uskutočnil pred prvým kolom prezidentských volieb dva rozhovory s lídrami prezidentských prieskumov. Kandidáti Ivan Korčok rovnako ako Peter Pellegrini odpovedali na rovnaké otázky.

Prečo chcete kandidovať? Čo bol ten moment, keď ste sa rozhodli stať sa hlavou štátu?

Dôvera ľudí, s ktorou sa stretávam počas svojich výjazdov po celom Slovensku. Cítim, že ľudia dlhodobo podporujú politiku pokoja, dôstojného života ľudí a silného hrdého Slovenska na medzinárodnej scéne. Rovnako oceňujú skúsenosť a profesionalitu, ktorú mám z riadenia štátu.

Aký je váš program a aký bude váš prvý krok v pozícii hlavy štátu?

Ponúkam program prezidenta ľudí. Prezidenta, ktorý ponúka spoluprácu s vládou, ak pracuje pre dôstojný život ľudí. Prezidenta, ktorý sa zastane ľudí, ak vláda tak nekoná. Prezidenta, pre ktorého je Slovensko na prvom mieste. Prezidenta, ktorý urobí z Prezidentského paláca miesto na formovanie vízií pre budúcnosť Slovenska. Prezidenta, ktorý je lídrom nielen do dobrých, ale aj do zlých časov.

Myslíte si, že rozumiete Slovensku? Viete, čo potrebuje krajina a myslíte si, že poznáte problémy obyčajných ľudí?

Počas svojho politického života som prešiel celé Slovensko, podal si ruky s množstvom ľudí a hovoril s veľkým množstvom ľudí. Poznám život ľudí v jednotlivých regiónoch. Preto jednou veľkou agendou mojej strany bolo vyrovnávanie regionálnych rozdielov, pretože žiaden človek nemôže byť potrestaný za to, kde sa narodil. Človek a kvalita jeho života od narodenia po starobu je základom mojej politiky a hodnôt.

Prezident a vláda – do akej miery je potrebná spolupráca medzi inštitúciami?

Odmietam politiku konfrontácie inštitúcií. Moja politika je postavená na práci pre ľudí, ktorá sa uskutočňuje v spolupráci s vládou. Príklad troch Svätoplukových prútov je inšpiráciou aj pre nás, ako sa má Slovensko spravovať.

V čom je Slovensko podľa vás už dnes modernou krajinou?

Využívaním najnovších technológii v odvetviach slovenského priemyslu. Inováciou a kreativitou mladých ľudí a ich startupov, ktoré držia krok so svetom. Všeobecne moderné myslenie a schopnosť reagovať na výzvy dnešnej doby.

Kde, naopak, ako štát zlyhávame?

Administratívne a kontrolné opatrenia, ktoré sme si sami nastavili, nám nedovoľujú dotiahnuť procesy do konca. Sme štátom mnohých projektov, ale len s málo konkrétnymi výsledkami. To sa musí zmeniť. Riadenie štátu, čerpanie eurofondov, schvaľovanie projektov je nutné zjednodušiť. Nebráňme ľuďom v iniciatíve zbytočnými prekážkami.

Sú Slováci podľa vás zbabelci?

Sme hrdý národ, ktorý napriek zložitým časom útlaku dokázal zavŕšiť svoju štátnosť. V našej historickej DNA je hrdý odkaz našich predkov. Samotné SNP je dôkazom hrdinskosti nášho národa, ktorý sa dokázal so zbraňou v ruke postaviť v boji proti fašizmu. Dôrazne odmietam intelektuálske urážky vlastného národa.

Kde budete v prípade víťazstva vo voľbách bývať? Mala by sa podľa vás zrekonštruovať prezidentská rezidencia?

O bývaní sa budem rozhodovať aj po diskusii s Úradom pre ochranu ústavných činiteľov.

Prečo študenti utekajú študovať do zahraničia, prečo sa zo zahraničia nevracajú domov?

Jedným z vážnych problémov je politická kultúra, spoločnosť uväznená vo vzájomnom konflikte. Rovnako veľkú úlohu zohráva finančné ohodnotenie a sociálna perspektíva.

Súhlasíte so sankciami proti Rusku?

Sankcie sa ukázali vo veľkej miere ako nefunkčné. Ich dosahy pocítili negatívne aj ľudia na Slovensku. Jedna vec je európska solidarita a spoločný postup, druhá vec dosahy na národné ekonomiky. Pozícia Slovenska musí zohľadňovať v tejto otázke vlastný národnoštátny záujem.

Súhlasili by ste s opätovným zavedením povinnej vojenskej služby?

Nevidím v tom efekt.

Malo by byť queer párom umožnené dedenie a informovanie o zdravotnom stave partnera?

Prezident musí rešpektovať a ctiť si Ústavu Slovenskej republiky a podľa toho sa aj správať. V prípade vašej otázky si myslím, že Slovensko by sa v najbližších rokoch mohlo zaoberať riešením konkrétnych životných situácií ľudí žijúcich v jednej domácnosti, tak ako to pripravoval ešte minister spravodlivosti Karas. To si myslím, že zatiaľ postačuje. To je cesta, ktorou sa treba uberať. Určite by som neotváral tému registrovaných partnerstiev alebo manželstiev osôb rovnakého pohlavia. To určite nie.

Funguje podľa vás na Slovensku spravodlivosť? Sú trestné sadzby správne nastavené?

Trestná politika potrebovala zásadnú reformu, aby sa priblížila k úrovni práva EÚ a prvé zásadné kroky sme urobili.

Budete udeľovať amnestie? V akých prípadoch?

Nie som zástanca plošných amnestií len na základe toho, že bol zvolený nový prezident Slovenskej republiky. Každú jednu individuálnu žiadosť by som posudzoval veľmi, veľmi prísne a striktne len s ohľadom na povahu samotného trestného činu alebo samotného trestu a vplyvu na životnú situáciu dotyčnej osoby alebo inštitútu. K amnestii by som pristupoval maximálne, maximálne vážne a iba vo výnimočných prípadoch.

Ktoré tri miesta na Slovensku by ste odporučili navštíviť a prečo?

Slovensko je nádherná krajina, kde sa na malom území prakticky okrem mora nachádza všetko. Hovoriť o troch miestach by bolo málo popri miestach, ktoré ešte možno navštíviť. Máme krásne hory, historické mestá a hrady, pamiatky UNESCO. Slovensko je nádherná krajina a jej najväčším bohatstvom sú ľudia.

Ktorú vlastnosť u ľudí nemáte rád a sám sa jej vyvarujete?

Je to falošnosť.

Aké zvyky si chcete ponechať v prezidentskej funkcii, aj keď bude komplikovanejšie z hľadiska bezpečnosti sa im venovať?

Ako prezident sa nikdy neuzavriem do paláca. Môj program je programom prezidenta ľudí a budem využívať každú možnosť byť medzi nimi. Rizikový zvyk z hľadiska bezpečnosti nepoznám, a to som vykonával post premiéra a teraz predsedu Národnej rady.

Ak by to bolo na vás, zrušili by ste vo Varíne Ulicu Jozefa Tisa?

Považujem za nepochopiteľné rozhodnutie miestnej samosprávy pomenovať ulicu po Jozefovi Tisovi. Bol to politik, ktorý vyznamenával nemeckých vojakov po potlačení SNP. Je to urážka odkazu SNP a ľudí, ktorí bojovali proti fašizmu.