Posledný prieskum AKO pred prezidentskými voľbami: Najtesnejší rozdiel v druhom kole, víťazom Pellegrini

Predseda Hlasu Peter Pellegrini by vyhral prvé aj druhé kolo prezidentských volieb, vyplýva to z posledného prieskumu agentúry AKO pre reláciu Analýzy Na hrane televízie Joj 24.

Príchod Korčoka a Pellegriniho na prezidentský duel Video

V prvom kole by podľa dát nameraných agentúrou AKO Pellegrini tesne zvíťazil so ziskom 40,4 percenta hlasov. Korčok by si pripísal 38,6 percenta hlasov. Štefan Harabin by si pripísal zisk 10,3 percenta. Nasledujú Igor Matovič (2,9 percenta), Krisztián Forró (2,7 percenta) a Ján Kubiš (1,9 percenta).

Koho by ste volili v I. kole prezidentských volieb Peter Pellegrini Ivan Korčok Štefan Harabin Igor Matovič Ján Kubiš Marian Kotleba Krisztián Forró Patrik Dubovský Róbert Śvec Milan Náhlik Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Ivan Korčok 41,2% Peter Pellegrini 38,7% Štefan Harabin 11,7% Ján Kubiš 3,8% Igor Matovič 2,2% Krisztián Forró 0,8% Patrik Dubovský 0,5% Milan Náhlik 0,5% Marian Kotleba 0,4% Róbert Śvec 0,2%

Andreja Danka, ktorý v posledný deň zberu dát odstúpil, chcelo voliť 0,9 percenta opýtaných. Marianovi Kotlebovi chcelo dať hlas 0,8; Patrikovi Dubovskému 0,7; Róbertovi Švecovi 0,5 a Petrovi Náhlikovi 0,3 percenta respondentov.

V druhom kole by podľa AKO zvíťazil Peter Pellegrini so ziskom 52,9 percenta. Ivana Korčoka by volilo 47,1 percenta opýtaných.

Komu dáte hlas, ak budú v II. kole Pellegrini a Korčok? Peter Pellegrini Ivan Korčok Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Peter Pellegrini 51,2% Ivan Korčok 48,8%

Agentúra AKO robila telefonický prieskum na vzorke tisíc ľudí starších ako 18 rokov v dňoch 11. – 18. marca 2024. Respondenti neboli oboznámení s tým, kto je zadávateľ prieskumu.

Pellegrini po diskusii v Markíze: Očakáva od Matoviča podpásový útok? Video