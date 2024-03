Iniciatíva Mladí proti fašizmu vypraví volebný vlak na druhé kolo prezidentských volieb

Mladí proti fašizmu sa rozhodli nespolupracovať so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ZSSK), ktorá je národným dopravcom. „Súčasná vláda vzišla z parlamentných volieb a nakoľko jediným akcionárom ZSSK je štát, rozhodli sme sa, že budeme spolupracovať s Českými dráhami, aby sme vylúčili akúkoľvek pochybnosť, že by bolo možné volebným vlakom zasahovať do volieb," vysvetlil zakladateľ Mladí proti fašizmu.

Mach dodáva, že volebný vlak nebude promovať žiadnych kandidátov a akákoľvek kampaň bude zakázaná. „Koniec koncov bude vlak prebiehať v čase volebného moratória. Nikto sa nemusí obávať toho, že by tento vlak akýmkoľvek spôsobom zasahoval do výsledku prezidentských volieb," uviedol. Súčasne vytvorili aj skupinu, na základe ktorej bude možné nájsť si spolujazdcu, aby sa na voľby dokázali ľudia prepraviť. Lístky na volebný vlak a spomínanú skupinu môžu záujemcovia nájsť na webe volebnyvlak.sk.

Registrácia na vlak je už sprístupnená, avšak v súčasnosti len študentom z Prahy. Študenti musia pri registrácii zadať študentský preukaz. Registráciu pre študentov z Brna plánujú sprístupniť v najbližších dňoch a podľa kapacít aj ostatným voličom. „Skupina na nájdenie si spolujazdcu je sprístupnená na sociálnych sieťach. Podmienky má nastavené tak, aby v rámci nej neprichádzalo k podpore žiadneho z dvoch kandidátov, ktorí postúpia do druhého kola," informoval Mach.

Cieľom iniciatívy je prepraviť 500 voličov volebným vlakom, v prípade, že sa kapacita vlaku naplní, sú ochotní zabezpečiť volebné autobusy. Za mimoriadny úspech by iniciatíva pokladala, keby sa im podarí prepraviť okolo 700 ľudí.