Volebná kampaň sa skončila, plynie moratórium

Moratórium trvá až do skončenia hlasovania v deň volieb. Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca.„Kan­didáti nesmú nakladať s nepoužitými finančnými prostriedkami na osobitnom transparentnom účte, neuhradené faktúry za volebnú kampaň však môžu byť uhradené z tohto účtu aj počas moratória,“ uviedol tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.

Rovnako sa zakazuje aj politická reklama a sponzorované príspevky na sociálnych sieťach. Moratórium sa nevzťahuje na volebné plagáty vylepené počas volebnej kampane.

Počas moratória sa nesmú zverejňovať informácie o kandidátoch na prezidenta v ich prospech alebo neprospech v rozhlasovom a televíznom vysielaní, v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, v periodických a neperiodických publikáciách a v agentúrnom spravodajstve. RTVS a vysielatelia s licenciou majú počas moratória zakázané vysielanie politickej propagácie.

Ak kandidát na prezidenta SR poruší volebné moratórium, štátna komisia mu môže uložiť pokutu od 5 000 eur až do 50-tisíc eur. V prípade, že zákaz poruší politická strana, štátna komisia jej uloží pokutu od 30-tisíc eur do 300-tisíc eur. Moratórium platí aj pre médiá, teda vysielateľov, vydavateľov, ako aj pre tlačové agentúry, za porušenie im hrozí pokuta od tisíc do 10-tisíc eur.

Kandidát na prezidenta SR môže na svoju volebnú kampaň minúť maximálne 500 000 eur spolu pre obidve kolá volieb.

Prezidenta SR si voliči vyberajú v dvojkolovom hlasovaní na funkčné obdobie piatich rokov. O prezidentský palác chce zabojovať deväť kandidátov. V prvom kole volieb môže prísť k urnám približne 4,33 milióna občanov SR. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 h. Prípadné druhé kolo volieb bude v sobotu 6. apríla.