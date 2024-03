Vyšný Komárnik navštívili takmer všetci prezidenti od skončenia vojny

Vyšný Komárnik bol oslobodený 6. októbra 1944 počas Karpatsko-duklianskej operácie (KDO). Išlo o prvú oslobodenú obec na území niekdajšieho Československa príslušníkmi 1. československého armádneho zboru v ZSSR.

„Práve aj z tohto dôvodu bol v severnej časti katastra počas osláv piateho výročia KDO v októbri 1949 odhalený Pamätník 1. československého armádneho zboru v ZSSR s vojnovým cintorínom. Odvtedy tu prebiehajú každoročne oslavy s tým, že sa ich zúčastňujú rôzne delegácie, ako aj prezidenti,“ uviedol obyvateľ Vyšného Komárnika a historik Peter Holík.

Obyvateľ Vyšného Komárnika a historik Peter Holík hovorí o význame obce Video Zdroj: TASR

Vyšný Komárnik je podľa jeho slov jednou z mála obcí na Slovensku, ktorú navštívil takmer každý úradujúci prezident. „Samozrejme, s výnimkou tých, ktorí úradovali veľmi krátke obdobie, ktoré nezahŕňalo 6. október,“ povedal Holík.

Niekdajší prezident Československej republiky (ČSR) Edvard Beneš navštívil bojisko ešte pred nástupom do funkcie. „Bolo to krátko pred koncom druhej svetovej vojny v apríli 1945, kedy si boli s armádnym generálom Ludvíkom Svobodom pozrieť, aké škody vojna napáchala,“ priblížil Holík a doplnil, že neskorší prezident Ludvík Svoboda v minulosti zavítal i do obce, aby sa oboznámil s tým, ako sa po vojne obnovila.

"Čo sa týka československých prezidentov, tak najčastejšie tu chodieval spomenutý Ludvík Svoboda, Gustáv Husák a ďalší, ktorí v tom čase úradovali. Zo súčasných slovenských to boli Michal Kováč, Rudolf Schuster a Ivan Gašparovič, ktorý navštevoval oslavy pravidelne.

Andrej Kiska dokonca pri príležitosti 70. výročia KDO odhaľoval vernú umeleckú kópiu pôvodnej sochy československého vojaka. Samozrejme, Duklu navštívila aj prezidentka Zuzana Čaputová," priblížil Holík.

Obec má v súčasnosti 69 obyvateľov. Tí sa podľa starostky obce Daniely Štefancovej spomienkových osláv zúčastňujú pravidelne. „Nie je to primárne kvôli oficiálnym vládnym delegáciám či prezidentom, ale skôr kvôli tomu, aby si takýmto spôsobom uctili pamiatku padlých vojakov,“ doplnila.

Zuzana Vančišinová prišla do obce žiť z Prešova. „Chodím si na Duklu uctiť padlých vojakov. Čo sa týka prezidentov, videla som Václava Havla,“ povedala. „Chodievam k pamätníku každý rok. Od prvého prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča som ich videl všetkých,“ doplnil Miroslav Štapinský.