ONLINE: Aká je situácia v štábe u Korčoka? Veríme vo vysokú účasť, hovorí Šimečka. Očakáva sa tesný výsledok

20:56 Do volebného štábu Ivana Korčoka dorazil líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka aj bývalý minister životného prostredia Ján Budaj. Čo bude úspech? „Uvidíme, musíme si ešte počkať. Úspech bude dostať sa do druhého kola a zmobilizovať to ešte v druhom kole,“ povedal. „Som optimista, verím, že účasť bude vysoká a že Ivan Korčok bude mať silný mandát, resp. silný výsledok ako základ do druhého kola,“ uviedol s tým, že posledné dni a týždne v kampani považuje za dobré.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Voľby 24, Michal Šimečka, Ivan Korčok, volebný štáb Ivana Korčoka prišiel podporiť líder PS Michal Šimečka.

20:50 Korčok bude čakať na výsledky v hoteli Falkensteiner, kde pred pol deviatou začali prichádzať prví hostia. Kandidát na prezidenta by mal doraziť okolo pol desiatej.

20:45 Volebné moratórium v rámci prvého kola prezidentských volieb predĺžia o 20 minút. Na celom území SR potrvá do 22.20 h. Dôvodom je skolabovanie člena komisie v jednom z volebných okrskov v Senici. Avizoval to predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Burda. Okrem toho je podľa jeho slov priebeh volieb na Slovensku pokojný.

20:40 Účasť je dôležitá

Korčok odovzdal svoj hlas krátko po jedenástej hodine doobedu. Je dôležité, aby bol prezident Slovenskej republiky zvolený so silnou a vysokou účasťou vo voľbách. Bývalý minister zahraničných veci volil v Senci. „Choďte občania voliť a keď sa dá, využite relatívne dobré počasie, treba sa ísť trošku pohýbať, tí, ktorí môžu,“ uviedol po odovzdaní svojho hlasu na sociálnej sieti. Najdôležitejšie je, aby občania využili svoje ústavné právo voliť a prejavili svoj názor. „Preto ďakujem všetkým tým, ktorí už takto prejavili postoj k našej krajine, keď sa volí hlava štátu,“ poznamenal.

Foto: Pravda, Ľuboš Pilc Prezidentské voľby / Voľby24 / Hlasovací lístok k voľbe prezidenta SR

20:30 Prezident sa má prihovárať všetkým

Voľbou prezidenta môžeme ovplyvniť našu spoločnú budúcnosť, uviedla súčasná hlava štátu Zuzana Čaputová. „Pozývam všetkých občanov Slovenskej republiky, aby sa volieb zúčastnili, pretože pre budúcu hlavu štátu je dôležité, aby mala čo najsilnejšiu legitimitu,“ povedala. Slovákom želá takého prezidenta, ktorý bude dodržiavať a chrániť ústavu, ktorý bude dôstojne reprezentovať našu krajinu v zahraničí a ktorý sa bude svojou činnosťou a rétorikou prihovárať všetkým, nielen svojim voličom.

Hlava štátu sa vyjadrila aj k svojmu rozhodnutiu nekandidovať v aktuálnych prezidentských voľbách. Podľa vlastných slov nezvykne svoje rozhodnutia prehodnocovať. „Ten proces rozhodovania prebiehal zhruba takto pred rokom. Uvedené rozhodnutie bolo urobené po zrelej úvahe a veľmi poctivo. Nezvyknem prehodnocovať rozhodnutia, ktoré som urobila naozaj starostlivo,“ povedala.

Zahraničnopolitický poradca

Korčok študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave a postgraduálne štúdium z medzinárodných vzťahov ukončil na bratislavskej Univerzite Komenského. Na volebnom lístku uviedol, že je zahraničnopoli­tickým poradcom, keďže poskytuje aj konzultačné služby. Korčok má bohaté skúsenosti v diplomacii, ktorej sa venoval počas celej svojej profesionálnej kariéry.

Na Ministerstvo zahraničných vecí nastúpil hneď po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. Pôsobil na rôznych pozíciách ako hovorca a štátny tajomník rezortu zahraničia počas vlád Mikuláša Dzurindu, Roberta Fica či Igora Matoviča. Pôsobil aj na veľvyslanectve vo Švajčiarsku či v Spojených štátoch a bol zástupcom slovenskej misie pri NATO. S manželkou Soňou má dvoch synov.