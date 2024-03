Ako volili regióny? Korčok triumfoval v rodnej Banskej Bystrici aj na Orave. Politológ Koziak očakáva drsné druhé kolo

Víťaz prvého kola prezidentských volieb Ivan Korčok zdrvujúco porazil svojho najväčšieho súpera Petra Pellegriniho v Bratislavskom kraji. Najviac hlasov získal v hlavnom meste, no navrch mal aj v Banskej Bystrici, odkiaľ obidvaja kandidáti pochádzajú. V jeho prospech to potiahli aj ľudia na Orave, čo podľa politológa zrejme ovplyvnil fakt, že ide o baštu KDH. Druhého v poradí podporili najmä ľudia v menších mestách a na vidieku.

Takmer všetkých 5 938 volebných miestností otvorili na Slovensku v sobotu načas, teda o siedmej ráno. Keďže v obci Norovce, v topoľčianskom okrese, meškal šéf volebnej komisie, otvorili tam až o tridsať minút neskôr. Moratórium sa preto posunulo na pol jedenástu večer. O dvadsať minút predĺžili hlasovanie aj v jednom z okrskov v Senici, kde dopoludnia skolaboval člen volebnej komisie.

Priebeh prvého kola prezidentských volieb celý deň monitorovali policajti. Zhodnotili ho ako pokojný. Objavili sa síce drobné incidenty, no tie v krátkom čase vyriešili. Nahlásili im napríklad člena volebnej komisie v Bernolákove, ktorý bol pod vplyvom alkoholu. Už krátko pred ôsmou ráno nafúkal takmer 3 promile. „Bol vylúčený, komisia pokračovala bez prerušenia,“ poznamenal riaditeľ odboru poriadkovej polície Prezídia Policajného zboru Stanislav Hromádka.

Zaznamenali tiež incident v petržalskom okrsku. Vyvolal ho odvolaný nominant jednej z politických strán, ktorá ho predtým vybrala za člena volebnej komisie. Napriek tomu, že ho, údajne pre konfliktnú povahu, „stiahli“, sa tejto funkcie naďalej dožadoval a správal sa agresívne. „Hliadka ho vyzvala, aby miestnosť opustil, no neuposlúchol. Policajti ho eskortovali na obvodné oddelenie, kde ho vypočuli a vo veci sa vykonajú ďalšie procesné úkony,“ objasnil Hromádka.

Hlasovacie lístky nezhoreli

V dvoch prípadoch policajti riešili aj porušenie volebného moratória. Na juhu Slovenska mal mať jeden z kandidátov pred volebnou miestnosťou umiestnený svoj billboard. Na severe, konkrétne v Liptovskom Mikuláši, preverovali podnet od občana, ktorý si v schránke našiel leták súvisiaci s voľbami. Muži zákona to zadokumentovali ako priestupok.

Predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Burda uviedol, že podnetov na porušenie moratória je viacero, ako pri každých voľbách. „Niektoré vieme vyriešiť hneď a v iných je potrebné hlbšie šetrenie. Následne sa to bude vybavovať v štandardných lehotách. Samotný priebeh volieb takáto vec nie je spôsobilá zásadným spôsobom ovplyvniť,“ povedal Burda.

Objavili sa tiež správy, že v okrese Humenné zhoreli v jednej z obcí hlasovacie lístky. Riaditeľka odboru volieb na ministerstve vnútra Eva Chmelová to však vyvrátila s tým, že išlo o falošné zvesti. „K žiadnej takejto mimoriadnej situácii nedošlo,“ reagovala. Pokračovala, že niektorí voliči sa na nich obracali so sťažnosťami, najmä starší občania, že nevedia, ktorí kandidáti sa vzdali. Zaujímalo ich, či je v tejto súvislosti zabezpečená dostatočná informovanosť.

„Všetky okrsky boli poučené, aj sa to kontroluje, aby informácia o odstúpených kandidátoch bola nielen pri vstupe do volebnej miestnosti, ale aj za každou zástenou. Aby si volič vedel tieto mená, pri úprave hlasovacieho lístka, priamo skontrolovať,“ podotkla Chmelová.

Zaznamenaných bolo aj niekoľko kolapsov medzi voličmi. V Martine ratovali záchranári staršiu pani, ktorá náhle spadla na zem a stratila vedomie. Odviezli ju do tamojšej nemocnice, kde ju stabilizovali. V Galante vyrazili zdravotníci k 77-ročnej žene, ktorá si pri páde poranila ruku a plece. Ďalšia posádka smerovala do domu kultúry v Senici, kde ošetrili 42-ročného muža s epileptickým záchvatom – transportovali ho do skalickej nemocnice. Povrchové poranenie hlavy utrpela, tiež po kolapse, 79-ročná volička v Košiciach-Juh. Odvoz do nemocnice však odmietla.

Orava prekvapila

Účasť vo voľbách dosiahla 51,9 percent. Korčok (celkovo 42,51%) dominoval vo všetkých okresoch Bratislavského kraja, pričom v hlavnom meste mal až 65,69 percent. Pellegrini (37,02%) tam získal len 21,21 percent. Najviac ľudí prišlo k urnám práve v Bratislavskom kraji (61,37%), najmenej v Košickom (44,14%). V rámci okresov dominoval v účasti Senec (62,97%), na druhej strane tejto „tabuľky“ sa ocitlo Komárno (33,67%).

Politológ Tomáš Koziak konštatoval, že výsledky potvrdili, kde je silný Pellegrini a kde dominuje Korčok. Ten triumfoval predovšetkým vo veľkých mestách a na západe Slovenska. „Trošku možno prekvapil sever, predovšetkým Orava. Zrejme to ovplyvnil fakt, že ide o baštu KDH. Títo voliči to potiahli v prospech Ivana Korčoka,“ mieni politológ. V Dolnom Kubíne získal nezávislý kandidát 48,94 a šéf Hlasu 31,45 percent. V Námestove to bolo 41,4 ku 35,54 percentám.

Koziak pripomenul, že strany Smer či Hlas už tradične prehrávajú voľby práve v spomínaných veľkých mestách. „Či sú to Košice alebo Bratislava, výsledok je tam absolútne jednoznačný,“ podotkol. Faktom je, že Korčok dominoval vo väčšine krajských miest. Pellegrini mal vyšší percentuálny zisk len v Nitre a Žiline. Celkovo si však viac krajov, dokopy päť, získal šéf Hlasu (Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský). Zvyšné tri (Bratislavský, Trnavský, Košický) si „ukoristil“ Korčok.

„Na východe Slovenska, okrem tamojšej metropoly, valcoval Peter Pellegrini. Celkovo ho ťahá predovšetkým vidiek a východ. V podstate ide o tie najchudobnejšie oblasti. Tá volebná mapa, čo sa týka najvýraznejších trendov, potvrdzuje výsledky rozmiestnenia voličov z parlamentných volieb,“ zhodnotil.

Vyhrotenejšia kampaň

V rodisku obidvoch favorizovaných kandidátov, čiže v Banskej Bystrici, mal tiež navrch Korčok. „Schéma veľkých miest jednoznačne platí aj v tomto prípade,“ vraví politológ. Zaujímavé podľa neho je, že východoslovenská metropola je v prospech Korčoka jasná, lebo ako už hovoril, sociálni demokrati tam tradične nedokážu vyhrať. V prípade okresu Košice-okolie to ale zvyčajne také jednoznačné nebolo. „Tam sa možno očakávalo, že Pellegrini dokáže získať voličov na svoju stranu, no nepodarilo sa mu to,“ poznamenal. Narážal tým na to, že v porovnaní so súperom tam získal druhý v poradí takmer o osem percent hlasov menej.

Čítajte aj Pellegrini aj Korčok sú z jedného mesta. Ľudí v Banskej Bystrici sme sa pýtali, akí boli kedysi a koho z nich chcú v prezidentskom paláci

Pozitívne hodnotí politológ účasť, ktorá bola vyššia ako priemerná v doterajších prvých kolách prezidentských volieb. Je to podľa neho dôsledok konfrontačnej politiky, ktorú v ostatných mesiacoch na Slovensku máme. „Ľudia to intenzívne vnímajú, o politiku sa zaujímajú. Zdá sa, že ich hnevá a v takejto atmosfére to v rámci účasti ide hore. Volič sa nejakým spôsobom cíti ohrozený, preto sa správa aktívnejšie a ide k urnám, prípadne aj do ulíc,“ povedal. Druhé kolo bude z jeho pohľadu veľmi dramatické.

„Určite bude aj kampaň oveľa vyhrotenejšia ako v prvom kole, kedy sme ju nejako výrazne ani nevnímali. Veď skoro nikde neprebiehala, alebo len v nejakom minimálnom režime,“ pripomenul. Očakáva, že druhé kolo bude mimoriadne drsné a v niektorých aspektoch aj veľmi škaredé. „V zmysle používania aj možno nie celkom čestných či zákonných metód,“ uzavrel politológ.