Povolebný ONLINE: Volebná komisia potvrdila postup Korčoka a Pellegriniho do druhého kola

Najdôležitejšie udalosti Ivan Korčok vyhral prvé kolo so ziskom viac ako 42 percent

Peter Pellegrini obsadil druhé miesto s vyše 37 percentami

Druhé rozhodujúce kolo sa uskutoční 6. apríla

Dianie v centrálach Ivana Korčoka, Petra Pellegriniho, Štefana Harabina a Jána Kubiša sme sledovali online

Voliť prišlo viac ako 2,25 milióna voličov

Volebná účasť dosiahla takmer 52 % a je najvyššia od roku 1999

Hlasovať mohlo 4,35 milióna voličov, pozrite si, ako vyzeral volebný deň

10:25 Najvyššia volebná účasť v prvom kole prezidentských volieb bola v Bratislavskom kraji, a to 61,37 percenta. Najmenej občanov prišlo voliť v Košickom kraji, kde bola účasť 44,14 percenta. Oficiálne výsledky volieb potvrdila Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán na nedeľnej tlačovej konferencii.

10:17 Druhé kolo prezidentských volieb predstavuje výzvu pre spoločnosť a demokratické politické spektrum. Skonštatovala to predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Zároveň zagratulovala Ivanovi Korčokovi, ktorý podľa neoficiálnych výsledkov zvíťazil v prvom kole volieb prezidenta. Verí, že súboj zvládne aj v druhom kole.

„Druhé kolo prezidentských volieb predstavuje obrovskú výzvu pre celú slobodnú občiansku spoločnosť a demokratické politické spektrum. Musíme potiahnuť za jeden povraz a urobiť všetko pre to, aby mala naša vlasť svojprávneho a demokratického prezidenta, nie figúrku v područí Roberta Fica (Smer-SD), pripravenú vykonať akýkoľvek špinavý pokyn,“ uviedla Remišová.

Okrem toho sa Remišová poďakovala kandidátovi Patrikovi Dubovskému. Ten podľa jej slov v prvom kole prezidentských volieb čestne reprezentoval konzervatívne, demokratické a kresťanské hodnoty.

10:10 Volebná účasť v prvom kole prezidentských volieb dosiahla 51,91 percenta (2.265.656 vo­ličov). Platný hlas odovzdalo 2 254 206 voličov. Oficiálne výsledky volieb potvrdila na nedeľnej tlačovej konferencii Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

„V mestách volilo 53,19 percenta voličov, v obciach 50,47 percenta,“ spresnil predseda Štatistického úradu (ŠÚ) SR Martin Nemky.

V 45 okresoch bola volebná účasť vyššia ako celoslovenský priemer. Výsledky, ktoré sa najviac priblížili celoslovenskému priemeru, zaznamenali v obci Dolná Seč v okrese Levice.

„Prvou potvrdenou zápisnicou okrskovej volebnej komisie v systéme IVIS bola v sobotu o 22.13 h zápisnica okrsku č. 27 v Rimavskej Sobote, tou poslednou v nedeľu o 1.47 h bola zápisnica z okrsku č. 9 v Pezinku,“ dodal predseda ŠÚ.

10:07 Do druhého kola prezidentských volieb postúpili Ivan Korčok, ktorý získal 42,51 percenta hlasov, a Peter Pellegrini so ziskom 37,02 percenta hlasov. Oficiálne výsledky potvrdila Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán na nedeľnej tlačovej konferencii.

Do druhého kola sa nedostali Štefan Harabin (11,73 percenta), Krisztián Forró (2,9 percenta), Igor Matovič (2,18 percenta), Ján Kubiš (2,03 percenta). Pod jedno percento hlasov získali Patrik Dubovský (0,71 percenta), Marian Kotleba (0,56 percenta) a Milan Náhlik (0,13 percenta).

Slováci si šiestykrát v histórii Slovenskej republiky volia prezidenta v priamych voľbách. Slovensko malo dosiaľ piatich prezidentov. Prvým bol Michal Kováč, ktorého však volil parlament. Priamo si občania volili hlavu štátu prvýkrát v roku 1999, vybrali si Rudolfa Schustera. Po ňom bol dvakrát na čele štátu Ivan Gašparovič. Nasledoval Andrej Kiska a dosiaľ poslednou prezidentkou je Zuzana Čaputová. Funkčné obdobie jej uplynie 15. júna.

10:05 Výsledok prvého kola prezidentských volieb je prekvapujúci, zhodli sa odborníci. Ako v relácii Volebné ráno na RTVS :24 poznamenal politológ Miroslav Řádek z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, prieskumy naznačovali tesný súboj, no rozdiel viac ako 120-tisíc hlasov medzi víťazom prvého kola Ivanom Korčokom a druhým Petrom Pellegrinim je „slušný náskok“.

Podľa analytika agentúry MEDIAN SK Michala Misloviča zrejme zohrali rolu potenciálni voliči neúspešných kandidátov ako Igor Matovič alebo Ján Kubiš, ktorí sa v posledných dňoch pred voľbami rozhodli dať hlas Korčokovi ako úspešnejšiemu kandidátovi.

Řádek očakáva, že nadchádzajúce dva týždne pred druhým kolom prezidentským volieb budú intenzívnejšie ako kampaň pred prvým kolom, pričom by mali rezonovať vážnejšie témy, v ktorých sa budú chcieť kandidáti odlíšiť. „Čakám dva týždne plné emócií“, skonštatoval.

10:00 KDH podporuje Ivana Korčoka aj v druhom kole volieb. Strana o tom informovala na sociálnej sieti. „Hrdo stojíme za Ivanom Korčokom aj v druhom kole prezidentských volieb. Pôjde o veľa.”

9:50 Záchranári v sobotu (23. 3.) zasahovali celkovo na ôsmich zásahoch v súvislosti s konaním prezidentských volieb,m informovala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová.

„Išlo predovšetkým o kolapsové stavy. Záchranári však zasahovali aj u 18-ročnej pacientky v obci Tašuľa a u 42-ročného muža v Senici s epileptickými záchvatmi,“ uviedla hovorkyňa. Výjazdy boli po dvoch v Bratislavskom, Trnavskom a Košickom kraji a po jednom v Žilinskom a Trenčianskom kraji.

9:45 Volebnú kampaň pre druhé kolo prezidentských volieb môžu kandidáti viesť do 3. apríla do polnoci. Vyplýva to z vyjadrenia Ministerstva vnútra (MV) SR. Kampaň pred prezidentskými voľbami sa končí 48 hodín predo dňom ich konania. Vtedy sa začne volebné moratórium, trvá až do skončenia hlasovania.

„V prípade konania druhého kola volieb sa skončí volebná kampaň 3. apríla o 23.59 h a moratórium opäť trvá do skončenia hlasovania,“ uviedli pre TASR z tlačového odboru MV.

Na kampaň môžu kandidáti celkovo minúť pol milióna eur. Do tejto sumy sa rátajú aj náklady na propagáciu kandidáta, ktoré vynaložil v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, a náklady, ktoré uhradil alebo má uhradiť. Financie určené na kampaň musí kandidát viesť na transparentnom úč­te.

Druhé kolo volieb prezidenta bude 6. apríla. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024.

9:30 Koaličný Smer očakáva v druhom kole prezidentských volieb tesný súboj. Naďalej plne podporuje kandidáta Hlasu Petra Pellegriniho. Na sociálnej sieti to uviedol premiér Robert Fico (Smer) s tým, že Pellegrini je pre Slovensko lepším riešením ako občiansky kandidát Ivan Korčok.

„Výsledky zodpovedajú analýzam, ktoré mal Smer-SD k dispozícii. Očakávali sme výhru Korčoka v prvom kole o tri percentuálne body a výsledok Štefana Harabina nad desiatimi percentuálnymi bodmi,“ skonštatoval Fico.

Premiér zároveň zablahoželal Korčokovi aj Pellegrinimu k výsledkom, ktoré dosiahli v prvom kole prezidentských volieb. Poďakoval aj voličom Smeru za účasť vo voľbách. „Zo zrejmých dôvodov sa ich časť na prvom kole volieb nezúčastnila a časť dala podporu Harabinovi,“ podotkol.

9:20 Víťaz prvého kola prezidentských volieb Ivan Korčok zdrvujúco porazil svojho najväčšieho súpera Petra Pellegriniho v Bratislavskom kraji. Najviac hlasov získal v hlavnom meste, no navrch mal aj v Banskej Bystrici, odkiaľ obidvaja kandidáti pochádzajú. V jeho prospech to potiahli aj ľudia na Orave, čo podľa politológa zrejme ovplyvnil fakt, že ide o baštu KDH. Druhého v poradí podporili najmä ľudia v menších mestách a na vidieku.

9:10 Korčok verzus Pellegrini: Prvé kolo prezidentských volieb v niečom prekvapilo a zamiešalo kartami pred finále, tvrdí v analýze výsledkov v rozhovore pre Pravdu šéf prieskumnej agentúry IPSOS Jakub Hankovský.

