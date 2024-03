Politológovia pre Pravdu: Korčok môže vyhrať, pre Pellegriniho to je varovný prst. Ak sa radikalizuje, môže voličov stratiť

Bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok v prvom kole nakoniec porazil lídra Hlasu a predsedu Národnej rady SR Petra Pellegriniho o viac ako 123-tisíc hlasov. Politológovia zhodnotili, že vzhľadom na prieskumy ide o prekvapenie. Faktom je, že Korčok dlhodobo znižoval rozdiel medzi prvými dvomi favoritmi. Viac ako päťpercentný náskok však pre Pellegriniho znamená zdvihnutý varovný prst. Ak by sa na úkor získania podpory voličov Štefana Harabina príliš radikalizoval, mohlo by to znamenať stratu jeho vlastných podporovateľov. Korčok by sa mal podľa nich sústrediť na južné Slovensko.

Výsledky prvého kola pre Pravdu zhodnotili politológovia Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave a Jozef Lenč z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Prvé slová Korčoka po výsledkoch 1. kola: Ja som snáď vyhral Video Zdroj: ta3

Prvé kolo nakoniec Ivan Korčok vyhral s náskokom vyše piatich percent. Ako hodnotíte výsledok prvého kola? Je to prekvapenie?

Radoslav Štefančík: Vzhľadom na dlhodobé prieskumy verejnej mienky, ktoré predpovedali tesný súboj medzi Petrom Pellegrinim a Ivanom Korčokom, určite áno. Hoci niektoré prieskumy ukazovali postupný rast podpory pre Korčoka, predpokladalo sa, že pred voľbami dosiahol strop. Ukázalo sa však, že tieto predpoklady boli mylné a Korčok dokáže osloviť ešte viac ľudí.

Jozef Lenč: Pre niekoho to mohlo byť prekvapenie. Peter Pellegrini bol isto favoritom pred prvým kolom, veď ho do tejto pozície štylizovala aj väčšina prieskumov. Faktom však je, že Ivan Korčok dlhodobo znižoval náskok Petra Pellegriniho a v dvoch prieskumoch, krátko pred voľbami (NMS pre SME a Scio pre Hospodárske noviny) bol dokonca v pozícii potenciálneho víťaza prvého kola. Ja som tento výsledok predpokladal, a tak ma neprekvapil.

Pellegrini o výsledkoch volieb a II. kole Video Zdroj: ta3

Je toto možno pre Petra Pellegriniho varovný prst? V kampani vraj neplánuje nič meniť, aj keď naznačil, že bude oslovovať aj Harabinových voličov.

Radoslav Štefančík: Bude musieť. Ak v jeho štábe predpokladali, že do druhého kola pôjde ako jasný víťaz, opak je pravdou. Bude sa musieť na Korčoka nielen dotiahnuť, ale musí ho predbehnúť. Korčok totiž ešte môže na seba naviazať hlasy a predbehnúť ho nebude ľahké. Navyše, Harabinov volič je viac proruský, má sklony vnímať autoritárskych vodcov ako vzor, jeho život je založený na tradičných hodnotách, možno nedôveruje Bruselu. Peter Pellegrini je však promoderný a proeurópsky politik. Radikalizácia jeho rétoriky s cieľom osloviť Harabinovho voliča by však mohlo odlákať tých voličov, ktorí vnímajú Petra Pellegriniho ako krajšiu a lepšiu verziu ľavicovej politiky. Pretože to, čo prezentuje Harabin, má s modernou európskou ľavicou spoločné len veľmi málo.

Jozef Lenč: Rozhodne áno. Peter Pellegrini sa ocitol v inej situácii než bol pred prvým kolom. Je zrejmé, že k víťazstvu sa „nepremlčí“ a bude musieť byt výrazne aktívnejší, než pred prvým kolom. To, že sa bude uchádzať najmä o hlasy Harabinových voličov je pochopiteľné a už na prvej tlačovej konferencii po prvom kole sa prihováral najmä k nim.

Očakávate špinavú kampaň zo strany Pellegriniho, tak ako povedal Korčok? Aj keď líder Hlasu uviedol, že neplánuje nič meniť a bude pokračovať v takejto „umiernenej“ kampani.

Radoslav Štefančík: Špinavú kampaň nebude robiť Peter Pellegrini osobne, ale ľudia, ktorí sa podieľajú na jeho kampani. Takto sa budú snažiť odlákať voličov Ivana Korčoka. Lenže to môže ešte viac vyburcovať voličov Ivana Korčoka, ktorí majú takejto politiky plné zuby.

Korčok uviedol, že v druhom kole plánuje osloviť voličov opozície, no chce sa sústrediť aj na tých koaličných, ktorí sú nespokojní. Prvýkrát zdôraznil aj to, že majú s Pellegrinim veľa spoločných názorov s tým rozdielom, že Pellegrini obetuje svoj názor kvôli politickým cieľom a Korčok ich hovorí nahlas. Podarí sa mu zmobilizovať týchto voličov, napríklad aj voličov Harabina?

Radoslav Štefančík: Môže osloviť tých voličov, ktorí to myslia so Slovenskom úprimne. Vnímajú Petra Pellegriniho pozitívne, ale šokujú ich kroky súčasnej vládnej koalície. Petra Pellegriniho by mohol prezentovať ako človeka, ktorý Slovensku pomôže viac z pozície predsedu parlamentu a pevnej súčasti vládnej koalície než prezidenta. Pretože tandem Fico – Danko s Petrom Pellegrinim ďaleko v Prezidentskom paláci by sa mohol utrhnúť z reťaze a urobiť zo Slovenska zas a znovu čiernu dieru na mape Európy.

Ako hodnotíte Pellegriniho prejav po zverejnení výsledkov? Viac menej povedal, že on neútočil na rozdiel od Korčoka a ani nespomínal jeho meno. „Väčšina ľudí na Slovensku si neželá liberálno-progresívneho prezidenta,“ interpretoval Pellegrini súčet jeho a Harabinových voličov. Povedal, že väčšina voličov chce prezidenta, ktorý bude hájiť slovenské záujmy na prvom mieste a „nechce prezidenta, ktorý ťahá Slovensko do vojny“.

Radoslav Štefančík: Určite by som nespočítaval hlasy úplne rôznych kandidátov. Snáď tým Peter Pellegrini nechce povedať, že on je vlastne lepšia verzia Štefana Harabina. Ak by sme postupovali rovnakou logikou aj v prípade volieb spred piatich rokov, tak súčet hlasov pánov Šefčoviča, Harabina a Kotlebu bol vyšší ako súčet hlasov „liberálno-progresívnej Zuzany Čaputovej“. Lenže mnohí voliči Kotlebu a Harabinu ostali doma, zatiaľ čo Bugára a Mikloška nie. Ja viem, že momentálne ide o súťaž interpretácií volieb, ale takto, ako Peter Pellegrini, by som ja neuvažoval a počkal radšej na druhé kolo.

Jozef Lenč: V prvom rade je potrebné povedať, že tá interpretácia nie je úplne presná. Ak by sme rátali hlasy pre Petra Pellegriniho a Štefana Harabina nevyjde nám väčšina, no v kontexte jednoduchého sčítania odovzdaných hlasov a potenciálu osloviť tých, ktorí prišli voliť je Peter Pellegrini stále miernym favoritom. Lenže to bol aj pred prvým kolom.

Čo by mal zmeniť v kampani Korčok a čo Pellegrini? Čo bude v druhom kole kľúčové?

Radoslav Štefančík: Korčok by sa mal vybrať do oblastí južného Slovenska a presvedčiť maďarského voliča, že bol vždy považovaný za pilier demokracie. Počas Mečiara aj počas Fica. Korčok by im mohol pripomenúť, že sa k nim ľudia okolo Roberta Fica správali v minulosti inak ako dnes. Lenže dnes ich potrebujú, preto im teraz ťahajú medové motúzy popod fúzy. Pellegrini by mal ostať sám sebou, zbytočne neradikalizovať svoju rétoriku, nenadbiehať voličom Harabina až príliš, pretože ak to prepáli, skončí ako Maroš Šefčovič. Aj on, ako Európan telom aj dušou, sa nás snažil presvedčiť apelmi na národ a jeho potreby a stratil pritom svoju vlastnú tvár. Keďže nebol uveriteľný, ľudia ho nepodporili.

Môže Korčok vyhrať?

Radoslav Štefančík: Ak ostane doma sedieť volič Štefana Harabina a maďarský volič ostane verný svojmu volebnému správaniu z predminulých rokov, neuverí Orbánovým fanúšikom, môže Korčok vyhrať. Korčokovi by pomohlo, keby sa Andrej Danko ešte dva-trikrát vyjadril, ako to tu chcú všetko ovládnuť, že stranícka knižka je pre nich dôležitejšia, ako človek s dobrým vzdelaním, keď sa minister vnútra ešte znovu objaví v jednej relácii s nejakým extrémistom či človekom, na ktorého je vyhlásený medzinárodný zatykač, tak potom sa môže aj ten spiaci volič prebudiť a ísť to hodiť Ivanovi Korčokovi.

Jozef Lenč: Áno, môže. Kľúčovými bude niekoľko faktorov. Po prvé, musí motivovať voličov maďarskej menšiny, aby v druhom kole podporili najmä jeho. Musí motivovať nevoličov, aby prišli voliť a odovzdali hlas najmä jemu. Musí demotivovať potenciálnych voličov Petra Pellegriniho, ktorí v prvom kole volili Štefana Harabina. A v neposlednom rade by mal získať na svoju stranu aj niektorých voličov Hlasu, ktorí nesúhlasia so súčasnou politikou vlády, resp. nechcú, aby sa predseda ich strany stal prezidentom.

Pomohla by Pellegrinimu viditeľnejšia podpora premiéra Fica? Resp. čakáte, že ho teraz pred druhým kolom podporí viac?

Radoslav Štefančík: Určite áno. Malo by to však byť v rámci slušnosti, skôr pozitívne, pretože ak to urobí svojím „buranským“ spôsobom, môže to viac nabudiť voličov Korčoka ako Pellegriniho.

Jozef Lenč: Určite by mu pomohla, no otázne je, či Robert Fico vôbec chce, aby sa Peter Pellegrini stal prezidentom. Kroky jeho vlády pred prvým kolom pôsobili skôr motivačne na voličov Ivana Korčoka a boli jedným z faktorov, ktorý ovplyvnil výsledok prvého kola. Sám Robert Fico sa pred prvým kolom nesnažil výrazne podporiť Pellegriniho a ani vyvracať tvrdenia o jeho „zradách“, ktoré šíril Andrej Danko. Z tohto dôvodu „pomoc“ Roberta Fica a Andreja Danka bude mať vplyv na konečný výsledok volieb.