Korčok nevyhral, len sa dostal do druhého kola, zhodnotil prvé kolo prezidentských volieb politológ Samuel Abrahám.

Politológ Abrahám: Pellegrini a Korčok nie sú až takí odlišní Video

Podľa jeho slov sa Korčok musí pripraviť na špinavú kampaň, aj keď to bude ťažké, keďže je veľmi transparentný. Pellegrini musí ísť viac pronárodnou, proruskou cestou či strašením vojnou, a to mu nie je podľa odborníka prirodzené. Pri Pellegrinim to, na rozdiel od premiéra Fica, vyznieva nepresvedčivo, povedal Abrahám.

Ku komu sa priklonia voliči neúspešných kandidátov a pôjdu vôbec voliť? Môžeme očakávať špinavú kampaň?

