Neúspešný kandidát Harabin: Môže sa opakovať situácia spred piatich rokov. Dôležité je, aby prezident dodržiaval ústavu

„Ja nikdy s nikým nevyjednávam,“ povedal v nedeľu po prvom kole prezidentských volieb neúspešný kandidát Štefan Harabin, ktorý skončil tretí so ziskom 11,73 % voličských hlasov. O tom, koho bude voliť v druhom kole mlčí, víťaza tipovať nechce, no myslí si, že história by sa mohla opakovať.