Korčok: Nemáme „párty“ náladu, musím urobiť viac. Neponúkam falošný pokoj, voliči vedia, o čo ide

Slúžiť ľuďom a nie politikom. Hovoriť svoje postoje nahlas a neprinášať falošnú predstavu pokoja. Osloviť aj voličov vládnej koalície, lebo aj oni sú frustrovaní. Toto je ponuka, s ktorou ide do druhého kola Ivan Korčok. Bývalý šéf diplomacie v sobotnom prvom kole dokázal vyhrať nad favorizovaným lídrom koaličného Hlasu Petrom Pellegrinim. Aj keď odborníci čakali tesný súboj, nečakali viac ako päťpercentný rozdiel. Korčok po prvom kole uviedol, že sa necíti byť favoritom a neplánuje sa „pohodlne usadiť“. „Musím robiť ešte viac,“ povedal.

Korčok zhodnotil prvé kolo: Určite sa nechcem pohodlne usadiť Video Zdroj: TV Pravda/Ľuboš Pilc

Ako chce osloviť voličov Štefana Harabina či maďarských voličov? S kým sa dohodne na podpore?

Nie sme v oslavnej nálade

Víťaz prvého kola prezidentských volieb cíti veľké povzbudenie, ale aj vďaku. „Chcem každého ubezpečiť, že nie sme vôbec v nejakej oslavnej alebo „párty“ nálade, lebo vlastne od prvej minúty, kedy skončilo moratórium vieme, čo nás čaká. Tá cesta je v podstate ešte dlhšia, čiže výsledok je povzbudivý, ale dostať sa úspešne do cieľa o dva týždne, to bude naozaj veľmi zložité,“ povedal novinárom v nedeľu.

Čítajte viac Politológovia pre Pravdu: Korčok môže vyhrať, pre Pellegriniho to je varovný prst. Ak sa radikalizuje, môže voličov stratiť

Sám sa necíti ako favorit, ale ako ten, kto začínal prezidentskú kampaň v podstate od nuly. Zopakoval, že výsledok ho veľmi povzbudil. „No keď sa pozriete na rozloženie síl ďalších kandidátov, ktorí sa nedostali do druhého kola, myslím si, že sa dá so sebavedomím povedať, že to bude pravdepodobne tesný výsledok, ale necítim sa ako favoritom,“ uviedol.

Pellegrini ešte v noci po výsledkoch uviedol, že Slovensko podľa neho ukázalo, že nepotrebuje liberálneho prezidenta. Narážal tak na súčet jeho hlasov a hlasov Harabina. To, akého prezidenta krajina potrebuje, necháva na voličov. „Moje presvedčenie mi nikto nezoberie. Slovensko je aj liberálne, ale aj konzervatívne. Aj vo mne je kus liberála, ale aj kus konzervatívca. Myslím si, že ako ľudia sme takí, že máme rôzne nastavenia pre konkrétne životné situácie,“ hovorí víťaz prvého kola.

Pellegrini o výsledkoch volieb a II. kole Video Zdroj: ta3

Najdôležitejšie pre Korčoka je, že rozumie ľuďom a rozumie liberálne aj konzervatívne zmýšľajúcim občanom. „Chcem, aby sme Slovensko dostali z týchto zákopových vojen liberálov a konzervatívcov dole z barikád, lebo potrebujeme riešiť iné veci,“ povedal. „Teraz sa nemôžeme takpovediac pohodlne usadiť a počítať s tými, ktorí nám dali hlasy v prvom kole, že nám ich dajú aj v druhom kole,“ myslí si. Ako si vysvetľuje päťpercentný náskok? „Tak, ako to väčšinou vždy býva, že vždy je všetko inak,“ hovorí Korčok.

Aj voliči Harabina a Hlasu sú frustrovaní

V druhom kole chce osloviť voličov koalície a sám si uvedomuje, že musí urobiť viac. „Naozaj musím urobiť viac smerom k voličom vládnej koalície, ktorí sú evidentne sklamaní a rozčarovaní z toho, že dostali v parlamentných voľbách ponuku a prísľub, že sa budú riešiť dôležité veci, ktoré ja podporujem. Podporujem, aby vláda riešila ekonomické veci, aby sa nediali tie veci s trestným zákonom, ktoré sa diali a aby sa nešla zoštátniť RTVS. Ale snáď je úplne legitímne povedať, že voliči vládnej koalície to vidia kriticky,“ vysvetľuje.

Foto: Andrej Pecník Harabin štáb Volebná noc v centrále kandidáta Štefana Harabina

Druhým posolstvo z jeho strany je, že je pripravený spolupracovať s vládou. „Je to absolútna povinnosť každého jedného prezidenta – spolupracovať s ústavnými orgánmi. Je to legitímne zvolená vláda a ja síce vidím mnohé veci kriticky, ale v mojom DNA je spolupráca,“ hovorí Korčok. Voliči Štefana Harabina i jeho voliči sú občanmi Slovenska, ktorí vidia, že Slovensko má v základných veciach problém.

Na margo ponuky pre Harabinových voličov povedal, že nie je žiadny „chodiaci podomový obchodník“, ktorý, ktorý predáva marketingové balíčky liberálom, progresívcom, konzervatívcom alebo voličom Harabina. „Chcem veľmi nahlas hovoriť pred všetkými voličmi, vrátane voličov pána Harabina, že im plne rozumiem, ako sú nespokojní s tým, že vláda nerieši veci okolo zdravotníctva, školstva a mnohé ďalšie. V tomto je to prepojenie,“ uviedol.

web-mapa-titul

Rozdiel medzi ním a Pellegrinim je podľa neho v tom, že líder Hlasu o tom hovoriť nebude, pretože jeho predstava o výkone prezidenta je ceremoniálna. „Je to tá falošná ponuka pokoja. Ja neponúkam pokoj v zmysle, aby Slovensko ďalej stagnovalo. Ja ponúkam to, aby sme prekonávali bariéry, ale aby sme si hovorili pravdu a tá pravda, ktorú počúvajú aj voliči Štefana Harabina aj sklamaní voliči Hlasu o našej krajine je, že nám uteká Česko, že nám uteká Poľsko, že starí rodičia vyprevádzajú svoje deti, aby študovali v Česku. Toto si myslím, že je zrozumiteľné naozaj aj pre voliča Hlasu a pre voliča pána Harabina,“ ozrejmil.

Čo sa týka kampane, v pláne má niekoľko ciest po Slovensku, ktoré sa začínajú nedeľným zhromaždením v Bratislave. Počas Veľkej noci nič väčšie neplánuje, chce, aby si Slováci a Slovenky oddýchli. „Potom máme vlastne už len pár dní opäť do moratória, kde verím, že bude možnosť, aby sme sa pred slovenským voličom s Petrom Pellegrinim porozprávali a dali im svoju ponuku,“ uviedol.

Dávame do pozornosti Ako sa volilo vo vašom meste či obci? Pozrite si podrobné a definitívne výsledky 1. kola prezidentských volieb

Okrem toho plánuje aj rokovania so štyrmi neúspešnými kandidátmi. „Môžem potvrdiť, že som komunikoval od dnešnej noci, resp. rána skorého rána, so štyrmi politikmi, ktorí neprešli do druhého kola. Dohodnutý som s pánom Kubišom, pánom Forróom, s pánom Dubovským a písal som si aj s Igorom Matovičom a verím, že sa čoskoro stretneme aj osobne,“ povedal.

Konkrétna dohoda o podpore ešte nepadla. „Nie, tak ďaleko ešte nie sme. Veď ešte do včerajšieho dňa boli kandidátmi, ktorí sa snažili uspieť. Môj prístup bude zdôrazniť to, na čo odpovedám teraz. Ja si ich veľmi pozorne vypočujem a verím, že sa stretneme niekde uprostred. Som si istý, že oni sami, ale predovšetkým ich voliči, vedia o čo teraz ide,“ zdôraznil Korčok.

Pellegrini opakovane povedal, že on Korčoka nespomína a že nechce mať útočnú a konfrontačnú kampaň ako jeho súper. „Nebudem sa teraz na diaľku vymedzovať, nech to posúdia občania Slovenskej republiky. Nech si oni premenia na drobné, či naša krajina naozaj potrebuje v prezidentskom úrade ten pokoj, ktorý bude znamenať vlastne pokoj nad stagnáciou našej krajiny, nad úpadkom, pokoj nad tým, že ten, ktorý o ňom rozpráva, je súčasťou koalície, ktorá ničí, doslova ničí politickú kultúru v tejto krajine, ktorá robí hanbu z hľadiska kultúry,“ konštatuje Korčok. „Myslím si, že jeden z dôvodov, prečo bola aj slušná a prečo som nakoniec dostal slušnú podporu je, že stále viac občanov si to uvedomuje,“ myslí si.

Kľúčový bude aj maďarský volič

Líder Aliancie a neúspešný kandidát Krisztián Forró už skôr uviedol, že si nevie, aj vzhľadom na skoršie vyjadrenia Korčoka predstaviť, že by ho podporil on sám, či maďarskí voliči. Korčoka však potešilo, že vo viacerých okresoch na juhu Slovenska mal dobrý výsledok. Dokonca lepší, ako čakal. „Odráža sa v tom zrejme aj to, že som bol na juhu Slovenska niekoľkokrát. Tí, ktorí ma stretli a ktorí má poznajú, vedia, aký je môj postoj k našim maďarským spoluobčanom. Som si plne vedomý toho, že o mne urobili takýto obraz medzi maďarskými spoluobčanmi len z jedného dôvodu, že som bol minister zahraničných vecí, ktorý aj vtedy na rozdiel od iných politikov prejavuje svoje postoje,“ hodnotí bývalý šéf diplomacie.

Čítajte viac Šutaj Eštok: Voličom Harabina sa Pellegrini nemusí líškať. Vedia, akým je Korčok rizikom

Nikdy však podľa jeho slov neboli zamerané ani proti maďarským spoluobčanom, ani proti nikomu ďalšiemu. „Myslím si, že maďarskí spoluobčania aj teraz vedia o čo ide. Vždy v zlomových chvíľach v predchádzajúcom období boli oni práve kľúčoví pre to, aby sa Slovensko zaradilo tam, kde sa vo svete zaradiť má. Opäť ide o to, že aj maďarskí spoluobčania spravia dôležité rozhodnutie. Z osobných stretnutí vedia aj to, že nie je pravda, že som bol proti zákonu o národnostných menšinách,“ vysvetľoval Korčok.

Podporuje prijatie zákona, ktorý bude mať všetky parametre menšinových práv tak, ako ich poznáme v Európe. „Poznajú ma aj v tom, že nie som ten politik, ktorý príde raz za čas na juh Slovenska pred voľbami a bude sľubovať, ako sa tam postaví cesta, opraví strecha na nemocnici. Oni vedia veľmi dobre, že krajina sa musí dvihnúť celá, len potom sa môžu dvihnúť aj regióny,“ hovorí víťaz prvého kola s tým, že urobí všetko, čo môže.

„Myslím si, že to posolstvo a to, kým som vo vzťahu k Maďarom, ale aj k Rusínom a predstaviteľom ďalších etnických a národnostných menšín je, že nakoniec, keď to tak poviem pateticky, pravda zvíťazí,“ uviedol. Čo bude jeho kľúčová ponuka? „Občania budú vedieť, že keby som zvíťazil, budem slúžiť ľuďom a nie politikom,“ dodal Korčok.