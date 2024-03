Čo bude kľúčové v druhom kole? Korčok vyťažil svoj potenciál, Pellegrini stojí pred hrozbou: Radikalizácia môže odradiť voličov Hlasu

Napriek tomu, že sa očakávala „nuda v Brne“, výsledky prvého kola prekvapili. Ivan Korčok sa stal ich jasným víťazom a na druhom mieste, tak ako sa očakávalo, skončil Peter Pellegrini. Aj keď niektoré prieskumy naznačovali možnú výhru Korčoka, určite sa neočakávalo, že vyhrá o viac ako päť percent, čo je zhruba 123-tisíc hlasov. Druhé kolo tak bude oveľa zaujímavejšie, než sa pôvodne očakávalo. Korčok si musí udržať náskok a zabojovať o maďarských voličov i nevoličov. Ťažkou úlohou bude zaujať voličov koalície. Pellegrini musí osloviť voličov Štefana Harabina, čo by mohlo byť pri väčšej radikalizácii jeho rétoriky skôr na škodu a mohol by prísť o voličov Hlasu.

Rozdiel prekvapil

Korčokovi sa podarilo vyhrať aj vďaka tomu, že si podporu udržal všade tam, kde mal potenciál získať voličov. Napriek tomu, že bývalý šéf diplomacie vyhral len v troch z ôsmich krajov (Bratislavský, Trnavský a Košický), vo veľkých krajských mestách mal prevahu. V Bratislave, kde prozápadní a liberálni kandidáti majú zväčša prevahu, Korčoka podporilo vyše 65 percent (Pellegriniho 21 percent).

Dlhoročný diplomat uspel aj v Trnave, Trenčíne, Prešove, Košiciach, kde bol rozdiel medzi Korčokom a Pellegrinim od 12 do takmer 30 percent, a zvíťazil aj v Banskej Bystrici, rodisku oboch postupujúcich kandidátov. Prieskumy pred prvým kolom favorizovali Petra Pellegriniho, aj keď ho Korčok pomaly dobiehal. Dva posledné modely (NMS pre Sme a Scio pre HN) naznačili možné víťazstvo Korčoka, určite však nenaznačovali taký vysoký rozdiel medzi ním a Pellegrinim.

Korčok tradične dominoval na západe, no prekvapivo zvíťazil, prípadne mal lepší výsledok aj v ďalších regiónoch na východe, napríklad ide o celý Košický kraj, mesto Prešov či Oravu a Spiš, kde je dlhodobo vyššia podpora strany KDH. Podľa sociológa z agentúry Ipsos Romana Pudmarčíka profitoval Korčok primárne z toho, že mal na rozdiel od ostatných kandidátov dlhodobo stabilné jadro voličov a voličiek, teda ľudí, ktorí boli o jeho voľbe presvedčení.

„Zároveň sa mu podarilo zmobilizovať ľudí, ktorí jeho voľbu zvažovali, no neboli o nej na 100 percent presvedčení,“ uviedol pre Pravdu sociológ. Ďalším faktorom je aj to, že oproti predikciám prieskumných agentúr zaznamenali nižšie zisky Igor Matovič či Patrik Dubovský, ale aj Ján Kubiš a líder maďarskej Aliancie – Szövetség Krisztián Forró. „Je teda vysoko pravdepodobné, že časť voličov a voličiek sa nakoniec rozhodla voliť „na istotu“ a dali hlas silnejším kandidátom, čo mohlo opäť pomôcť Korčokovi pri jeho nárazovom raste,“ vysvetlil.

Výsledok je prekvapivý aj z toho pohľadu, že sme boli svedkami výraznejšieho nástupu jedného kandidáta v období krátko pred voľbami, ktorý už verejné prieskumy kvôli moratóriu nemohli zachytiť. „Výsledky všetkých relevantných agentúr naznačovali pred voľbami vyrovnaný súboj, no nakoniec sa Korčokovi podarilo mobilizovať svoj elektorát vo výrazne vyššej miere, ako to vyzeralo ešte krátko pred voľbami. Inak povedané, podarilo sa mu vyťažiť svoj potenciál,“ uviedol Pudmarčík. V neverejných dátach podľa Pudmarčíka zaznamenali objavujúcu sa vlnu podpory Korčoka iba v posledných dňoch pred voľbami. „Potvrdzuje to, že dynamika volieb sa na Slovensku mení a najdôležitejšou fázou kampane je posledný týždeň, resp. posledné dni a dokonca hodiny,“ skonštatoval.

Ako hodnotia politológovia výsledok prvého kola? Je to prekvapenie? Radoslav Štefančík: Vzhľadom na dlhodobé prieskumy verejnej mienky, ktoré predpovedali tesný súboj medzi Petrom Pellegrinim a Ivanom Korčokom, určite áno. Hoci niektoré prieskumy ukazovali postupný rast podpory pre Korčoka, predpokladalo sa, že pred voľbami dosiahol strop. Ukázalo sa však, že tieto predpoklady boli mylné a Korčok dokáže osloviť ešte viac ľudí.

Pre niekoho to mohlo byť prekvapenie. Peter Pellegrini bol isto favoritom pred prvým kolom, veď ho do tejto pozície štylizovala aj väčšina prieskumov. Faktom však je, že Ivan Korčok dlhodobo znižoval náskok Petra Pellegriniho a v dvoch prieskumoch krátko pred voľbami (NMS pre SME a Scio pre Hospodárske noviny) bol dokonca v pozícii potenciálneho víťaza prvého kola. Ja som tento výsledok predpokladal, a tak ma neprekvapil. Miroslav Řádek: Prvé miesto Ivana Korčoka v prvom kole nie je prekvapenie, ale veľmi prekvapujúci v porovnaní s prieskumami je jeho náskok pred Petrom Pellegrinim. 5 % je z tohto pohľadu obrovský rozdiel, ktorý nepredpokladala žiadna agentúra. Len dve hovorili o možnom tesnom víťazstve Ivana Korčoka. Ostatné prieskumy a podľa nich kurzy stávkových kancelárií hovorili o prevahe Petra Pellegriniho.

Čo bude kľúčové pre Korčoka

Práve podpora spomínaných kandidátov bude pre Korčoka kľúčová. Ako uviedol pre Pravdu, komunikuje s Kubišom, Dubovským, Matovičom, ale aj s Forróom. Získať maďarského voliča bez podpory Forróa bude zrejme ťažšie. Líder Aliancie totiž uviedol, že strana bude najprv rokovať o možnej podpore s Pellegrinim. S lídrom Hlasu sa chce stretnúť aj Kubiš. Korčok však už teraz uspel v niektorých južných okresoch, ako je Galanta a Šaľa, kde zvíťazil. Už teraz je jasné, že sa v kampani plánuje zamerať aj na túto skupinu a je rád, že získal lepší výsledok, než sám čakal. „Myslím si, že maďarskí spoluobčania aj teraz vedia, o čo ide. Vždy v zlomových chvíľach v predchádzajúcom období boli práve oni kľúčoví pre to, aby sa Slovensko zaradilo tam, kde sa vo svete zaradiť má,“ povedal Korčok.

Podľa politológa z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslava Štefančíka by sa mal Korčok jednoznačne vybrať do južných oblastí a presvedčiť maďarského voliča, že bol vždy považovaný za pilier demokracie. „Mohol by im pripomenúť, že sa k nim ľudia okolo Roberta Fica správali v minulosti inak ako dnes. Lenže dnes ich potrebujú, preto im teraz ťahajú medové motúzy popod fúzy,“ uviedol. Aj politológ Miroslav Řádek si myslí, že si k voličom maďarskej národnosti musí nájsť cestu.

Bývalý minister zahraničných veci sa plánuje sústrediť najmä na voličov vládnej koalície, ktorí sú podľa neho takisto nespokojní a frustrovaní s tým, kam štvrtá vláda Roberta Fica Slovensko ťahá. Korčok prvýkrát nahlas zdôraznil, že s Pellegrinim majú veľa spoločných názorov s tým rozdielom, že líder Hlasu podľa neho obetoval svoj svetonázor politickým cieľom. „Môže osloviť tých voličov, ktorí to myslia so Slovenskom úprimne. Vnímajú Petra Pellegriniho pozitívne, ale šokujú ich kroky súčasnej vládnej koalície. Pellegriniho by mohol prezentovať ako človeka, ktorý Slovensku pomôže viac z pozície predsedu parlamentu a pevnej súčasti vládnej koalície než prezidenta,“ hovorí Štefančík.

Tandem Robert Fico – Andrej Danko s Pellegrinim ďaleko v Prezidentskom paláci by sa mohol podľa neho utrhnúť z reťaze a urobiť zo Slovenska znova čiernu dieru Európy. „Korčok sa v dobrom a optimistickom rozmare sobotnej noci prihováral čo najväčšiemu politickému publiku, ale realita bude oveľa viac limitovaná,“ myslí si Řádek s tým, že jeho možnosti na oslovenie vládnych voličov sa blížia k nule. Naopak, väčší potenciál má Korčok u nevoličov z prvého kola a časti voličov už spomínaných nepostupujúcich kandidátov.

Podľa výsledkov prvého kola prezidentských volieb je jasné, že Korčokovi sa darilo lepšie mobilizovať. Zabúdať by nemal ani na voličov zo zahraničia, ktorí pricestujú voliť na Slovensko, keďže voľba poštou v prezidentských voľbách možná nie je. Ak sa pozrieme na výsledky niektorých pohraničných oblastí, niekde sa mu to darilo už teraz. V Kútoch vyhral so ziskom vyše 64 percent, dominoval aj v Komárne (33 percent), ale aj v Holíči (50 percent) či Starej Turej (takmer 44 percent). Stále však musí zabrať v Ubli, Štúrove či Svrčinovci, kde jasne dominoval Pellegrini.

Čo bude kľúčové pre Pellegriniho

Pellegrini, rovnako ako premiér Robert Fico, síce tvrdí, že výsledok očakávali a označil ho za tesný, už teraz je jasné, že bude musieť v kampani zabrať. Aj keď ju podľa vlastných slov meniť nechce. „Peter Pellegrini musí „zlomiť“ Andreja Danka a Štefana Harabina, aby k urnám prišli opäť národoveckí voliči a už nemôže ignorovať kontaktnú kampaň v regiónoch,“ hovorí politológ Řádek.

SNS ani Harabin zatiaľ Pellegriniho nepodporili, dankovci chcú koaličnú radu a naznačujú, že budú mať podmienky. „Peter Pellegrini sa bude pred druhým kolom kolo zameriavať na slovenských nacionalistov,“ myslí si Řádek. Politológovia sa zhodli, že Pellegrinimu by mohla pomôcť viditeľnejšia podpora premiéra Fica. „Určite áno. Malo by to však byť v rámci slušnosti, skôr pozitívne, pretože ak to urobí svojím „buranským“ spôsobom, môže to viac nabudiť voličov Korčoka ako Pellegriniho,“ myslí si Štefančík.

Podľa politológa z trnavskej univerzity je otázne, či Fico vôbec chce, aby sa Pellegrini stal prezidentom. „Kroky jeho vlády pred prvým kolom pôsobili skôr motivačne na voličov Ivana Korčoka a boli jedným z faktorov, ktorý ovplyvnil výsledok prvého kola. Sám Robert Fico sa pred prvým kolom nesnažil výrazne podporiť Pellegriniho a ani vyvracať tvrdenia o jeho „zradách“, ktoré šíril Andrej Danko,“ uviedol Lenč. Řádek si však myslí, že angažovaním sa Fica v kampani pred druhým kolom nemá Pellegrini čo stratiť. Podľa neho je vysoko pravdepodobné, že Fico sa do kampane zapojí. „V parlamentných voľbách 2023 mal najvyšší počet preferenčných hlasov a Pellegrini za ním výrazne zaostal,“ uviedol.

Obaja kandidáti sa okrem toho budú snažiť mobilizovať svoj elektorát z prvého kola a rovnako odradiť podporovateľov súpera, aby išli voliť. „Aktuálne leží najväčší potenciál medzi voličmi a voličkami Štefana Harabina z prvého kola, ktorí sa v predvolebných prieskumoch prikláňali v drvivej väčšine k Pellegrinimu v druhom kole,“ konštatuje sociológ Pudmarčík.

Rozhodovať budú aj Harabinovi voliči

Otázne je aj to, ktorý kandidát z postupujúcej dvojice má väčšiu šancu uloviť z mora voličov neúspešných kandidátov viac hlasov. Isté už teraz je, že rozhodujúcim jazýčkom na váhe môžu byť práve voliči Štefana Harabina. Vo voľbách v roku 2019 ostala väčšina Harabinových voličov v druhom kole doma, čo by mohlo pomôcť Korčokovi. „Ak sa táto skupina rozhodne ísť voliť, bude to na prospech Pellegriniho. Ak sa z rôznych dôvodov tento rok rozhodnú podobne, šance Pellegriniho na víťazstvo by to mohlo výrazne ohroziť,“ vysvetľuje Pudmarčík.

Aj preto bude kľúčové, či sa Harabinovi voliči rozhodnú o dva týždne odovzdať svoj hlas. Ak by sa im chcel Pellgrini prihovoriť, riskuje, že sa v očiach vlastných voličov príliš radikalizuje. To môže potvrdiť zvažovanie zhruba desiatich percent voličov Hlasu, aby v druhom kole volili Korčoka. Sociológ z Ipsosu to označil za novú hrozbu. „Ak sa radikalizuje, môže strácať ľudí, ktorí sú jeho voličmi alebo voličmi Hlasu kvôli tomu, že pre nich predstavuje akýsi stredný nevyhranený prúd, no uvedomujú si výhody členstva Slovenska v EÚ a NATO,“ hovorí Pudmarčík.

Podľa politológa Štefančíka by mal líder Hlasu ostať sám sebou a zbytočne neradikalizovať svoju rétoriku a nenadbiehať voličom Harabina až príliš. „Ak to prepáli, skončí ako Maroš Šefčovič. Aj on, ako Európan telom aj dušou, sa nás snažil presvedčiť apelmi na národ a jeho potreby a stratil pritom svoju vlastnú tvár. Keďže nebol uveriteľný, ľudia ho nepodporili,“ hovorí.

Aj keď sú pre Korčoka dôležití aj voliči Harabina, mobilizovať môže aj nové voličské skupiny. Počas kampane sa totiž Korčokovi darilo výrazne zvýšiť znalosť v populácii a dôveru medzi ľuďmi, ktorú mal ako menej známy kandidát prirodzene nižšiu. „Aktuálne sa už v znalosti dotiahol na úroveň najznámejších politických osobností v krajine a tým pádom sa zväčšuje aj jeho potenciál. Teda počet ľudí, ktorí o jeho voľbe aspoň uvažujú. Ak sa mu podarí týchto ľudí pritiahnuť k voľbám a presvedčiť o jeho voľbe, môže z toho výrazne benefitovať,“ ozrejmil Pudmarčík.

Môže Korčok vyhrať?

Do druhého kola ostáva niekoľko dní, ktoré prerušia veľkonočné sviatky. Finančný limit oboch kandidátov je už značne vyčerpaný, no napriek tomu sa očakáva pomerne ostrá kampaň. Štefančík aj Řádek sa zhodli, že špinavú časť kampane budú mať na svedomí tretie subjekty. „Antikampaň alebo čierna kampaň bude vedená tretími subjektmi. Špinavo na seba nebudú útočiť hlavní aktéri druhého kola, ale dajú sa očakávať rôzne falošné a polopravdivé správy a „zaručené informácie“,“ konštatuje Řádek.

Podľa Štefančíka sa takto bude snažiť Pellegrini odlákať voličov Korčoka. „Lenže to môže ešte viac vyburcovať voličov Korčoka, ktorí majú takejto politiky plné zuby,“ uviedol politológ z bratislavskej univerzity. Pred druhým kolom a po prekvapivom víťazstve Korčoka sa otvára otázka, či môže Korčok zvíťaziť. „Ak ostane doma sedieť volič Štefana Harabina a maďarský volič ostane verný svojmu volebnému správaniu z minulých rokov, neuverí Orbánovým fanúšikom, môže Korčok vyhrať,“ myslí si Štefančík.

Okrem toho by podľa neho Korčokovi pomohlo, keby sa Danko ešte párkrát vyjadril, „ako to tu chcú všetko ovládnuť“. „Že stranícka knižka je pre nich dôležitejšia ako človek s dobrým vzdelaním a keď sa minister vnútra ešte znovu objaví v jednej relácii s nejakým extrémistom či človekom, na ktorého je vyhlásený medzinárodný zatykač, tak potom sa môže aj ten spiaci volič prebudiť a ísť to hodiť Korčokovi,“ dodal.

Vyhrať môže aj podľa Lenča, pričom kľúčová je motivácia voličov maďarskej menšiny. „Musí motivovať nevoličov, aby prišli voliť a odovzdali hlas najmä jemu. Musí demotivovať potenciálnych voličov Pellegriniho, ktorí v prvom kole volili Harabina. A v neposlednom rade by mal získať na svoju stranu aj niektorých voličov Hlasu, ktorí nesúhlasia so súčasnou politikou vlády, resp. nechcú, aby sa predseda ich strany stal prezidentom,“ hovorí. Řádek dodáva, že Korčok má potenciál k voľbám dostať aj voličov, ktorí sa nezúčastnili v prvom kole. „Ľudia sa radi pridávajú k víťazom a, naopak, držia si odstup od porazených alebo neúspešných.“