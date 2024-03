Prieskum: Najvyššie šance u nevoličov má Korčok, Pellegriniho chcú podporiť aj Matovičovi voliči

Až 44 percent nevoličov je rozhodnutých, že volebné okrsky nenavštívia ani v druhom kole. Najvyššie šance u nevoličov má občiansky kandidát za prezidenta Ivan Korčok, ktorý by tak mohol získať až 25 percent z nich. Kandidáta a predsedu parlamentu Petra Pellegriniho (Hlas) by mohlo voliť 15 percent nevoličov, zatiaľ čo 16 percent je stále nerozhodnutých.

Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ 24, ktorý bol realizovaný v sobotu 23. marca na vzorke tisíc respondentov.

Korčok: Neponúkam falošný pokoj. Voliči vedia, o čo ide Video

Občiansky kandidát za prezidenta Ivan Korčok nemá medzi svojimi voličmi nerozhodnutých, až 97 percent ho bude voliť aj v druhom kole. Zvyšné tri percentá jeho voličov sú však rozhodnutí voliť Pellegriniho. Až 93 percent Pellegriniho voličov sú rozhodnutí svojho kandidáta podporiť aj v druhom kole, ďalších sedem percent však nie je rozhodnutých, komu svoj hlas dajú.

Pellegrini o výsledkoch volieb a II. kole Video

Až 56 percent voličov kandidáta a predsedu hnutia Slovensko Igora Matoviča je rozhodnutých podporiť v druhom kole Ivana Korčoka. Kandidáta Pellegriniho je však v druhom kole pripravených voliť 21 percent Matovičových voličov. Zvyšných desať percent voliť vôbec nepôjde a 13 percent sa doposiaľ nerozhodlo. Voliči Jána Kubiša sú naklonení viac k Pellegrinimu, až 51 percent je rozhodnutých voliť ho. Korčoka by volilo 30 percent Kubišových voličov. Tri percentá sa rozhodli nevoliť a 16 percent je stále nerozhodnutých. Takmer polovica voličov Mariana Kotlebu bude v druhom kole voliť Pellegriniho, 12 percent Korčoka, 20 percent sa volieb neplánuje zúčastniť a taktiež 20 percent ešte nie je rozhodnutých.

Koho budete voliť v druhom kole prezidentských volieb 6. apríla 2024? Ivana Korčoka Petra Pellegriniho voliť nepôjdem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Ivana Korčoka 50,2% Petra Pellegriniho 43,9% voliť nepôjdem 5,9%

V prezidentskom paláci by 31 percent voličov Krisztiána Forróa radi videli Korčoka, taký istý počet voličov však zatiaľ nie je rozhodnutých, koho budú v druhom kole voliť. Pellegriniho by podporilo 28 percent Forróových voličov a 11 percent sa vyjadrilo, že voliť ísť nechcú. Na Korčokovu stranu sa priklonili aj voliči kandidáta a historika Patrika Dubovského, podporilo by ho až 63 percent z nich. Pellegrinimu by svoj hlas dalo 16 percent a rovnako 16 percent je zatiaľ nerozhodných. Päť percent Dubovského voličov sa druhého kola neplánujú zúčastniť.

Čítajte viac Korčok a Pellegrini rokujú o podpore: Kubiš nebude odporúčať nikoho. SNS pozýva aj Fica, Harabin to necháva na voličov

Čítajte viac Čo bude kľúčové v druhom kole? Korčok vyťažil svoj potenciál, Pellegrini stojí pred hrozbou: Radikalizácia môže odradiť voličov Hlasu

Exminister spravodlivosti Štefan Harabin sa rozhodol neodporučiť svojim voličom pre druhé kolo žiadneho kandidáta. Pellegriniho by však išlo voliť 68 percent z nich. Podporu u nich nájde aj Korčok, ktorého by volilo šesť percent Harabinových priaznivcov. Desať percent podporovateľov sa rozhodlo počas druhého kola ostať doma a 16 percent ešte nie je rozhodnutých.