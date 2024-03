Boj o voličov: Kľúčové bude mobilizovať aj odradiť. Pellegrini nemá voličov Harabina istých, Korčok potrebuje Maďarov

Ján Kubiš sa rozhodol, že nebude odporúčať ani Korčoka, ani Pellegriniho. Líder maďarskej Aliancie – Szövetség Krisztián Forró sa stretol s oboma, v rokovaniach uprednostnil Pellegriniho, no ešte sa nerozhodol. Kľúčové bude aj to, ako sa zachová Štefan Harabin, ktorý v prvom kole oslovil 265-tisíc voličov.

Korčok: Neponúkam falošný pokoj. Voliči vedia, o čo ide Video Zdroj: TV Pravda

Pred piatimi rokmi ostala trištvrtina jeho voličov doma. Ak to tak bude aj tento rok, Pellegriniho víťazstvo je ohrozené. Líder Hlasu si totiž potrebuje okrem mobilizácie voličov udržať svojich a zmazať rozdiel medzi ním a Korčokom.

Čítajte viac Pellegrini a Korčok to tam „valcovali“. Navštívili sme dedinky v srdci Slovenska, kde prezidentskí kandidáti triumfovali

Koho podporia neúspešní kandidáti?

Rozhodujúca bude pre favoritov najmä podpora Štefana Harabina, Krisztiána Forróa, ale aj Jána Kubiša. Kým Forró sa ešte nerozhodol, Kubiš má už po stretnutí s oboma favoritmi jasno. Pre Pravdu potvrdil, že oboch kandidátov pozná osobne a váži si ich. S oboma diskutoval o ich názoroch na aktuálne politické dianie doma i v zahraničí. Aj keď sa v mnohom s oboma zhodujú, v niektorých zásadných otázkach zhodu nenašli.

Pellegrini o výsledkoch volieb a II. kole Video Zdroj: ta3

„Oboch kandidátov som informoval, že svojich voličov budem vyzývať k účasti na druhom kole volieb, ale rozhodnutie, koho voliť, ponechám na nich,“ uviedol Kubiš s tým, že jeho rozhodnutie by mohlo ovplyvniť nielen voličov, ale aj doterajšie postoje a kampaň kandidátov, medzi ktorými sa bude Slovensko v sobotu 6. apríla rozhodovať.

Pellegrini sa v pondelok stretom aj s Forróom, ktorý lídra Hlasu uprednostnil pred víťazom volieb Korčokom. Predseda maďarskej Aliancie – Szövetség si uvedomuje, že podpora Maďarov by mohla byť v druhom kole rozhodujúca. Korčok je aktuálne na cestách po Slovensko a na margo rokovaní s Forróom uviedol, že prejavil ochotu rokovať a sú v kontakte. Víťaz prvého kola prezidentských volieb komunikuje aj s Patrikom Dubovským a lídrom hnutia Slovensko Igorom Matovičom.

Čítajte viac Čo bude kľúčové v druhom kole? Korčok vyťažil svoj potenciál, Pellegrini stojí pred hrozbou: Radikalizácia môže odradiť voličov Hlasu

„S ohľadom na názorové a hodnotové nastavenie jeho voličov budem rád, keď ich pán Matovič a ostatní členovia hnutia povzbudia k mojej voľbe v druhom kole. V kontakte som aj s pánom Dubovským a verím v jeho podporu,“ uviedol. Hnutie Slovensko sa možnej podpore Korčoka venovalo na pondelkovom predsedníctva. Výsledky rokovaní zatiaľ známe nie sú. Hnutie na otázky Pravdy nereagovalo.

Dubovský sa na margo podpory vyjadril ešte pred prvým kolom v ankete Pravdy. „Ak sa k danému kandidátovi do dátumu druhého kola volieb neobjavia nejaké diskvalifikačné informácie, vyzvem mojich voličov, ako aj konzervatívnych a kresťansky založených voličov, voliť Ivana Korčoka,“ odpovedal na otázku, či vyzve svojich voličov, aby v druhom kole podporili jedného z favoritov.

Veľká neznáma menom Harabin

Neznámou v rovnici smerujúcej k víťazstvu jedného z kandidátov ostáva bývalý predseda Najvyššieho súdu Štefan Harabin, ktorý skončil vo voľbách na treťom mieste so ziskom necelých 265-tisíc hlasov, a postoj jeho voličov. Najmä jeho voliči môžu do veľkej miery rozhodnúť o tom, či sa Korčokov náskok oproti Pellegrinimu výraznejšie zníži. Zatiaľ však nie je isté, či sa rozhodne Pellegriniho podporiť.

Čo odporúčí Harabin svojím voličom? Video Zdroj: TV Pravda

Korčok s ním rokovať nebude, no bude sa uchádzať o hlasy jeho voličov. „Moji voliči sú inteligentní a vedia, aké procesy prebiehajú či na Slovensku, v strednej Európe či vo svete. Nepotrebujem im dávať pokyny ani odkazy. Ja som sudca, ja som nikdy s nikým nekupčil. Mne moje správanie vždy diktoval zákon,“ povedal dnes na súde v Pezinku. Zopakoval tak to, čo tvrdil aj krátko po sčítaní hlasov. Otázne je, ako sa zachová koaličná SNS. Na stretnutie pozvala Pellegriniho aj premiéra Fica.

Podčiarkla, že lídra Hlasu pozvala bez akýchkoľvek podmienok ako gesto s cieľom „zastaviť zlo v podobe Ivana Korčoka“. Stretnutie v súvislosti s podporou v druhom kole avizuje na 2. apríla v centrále SNS. „SNS je presvedčená, že druhé kolo prezidentských volieb je o boji koalície s opozíciou. Sme presvedčení, že sme povinní spoločne a nerozdielne vyjadriť politický názor, že Ivan Korčok je neprijateľné zlo. SNS si uvedomuje zložitosť situácie,“ uviedla strana.

Foto: Pravda/Ivan Majerský, Ľuboš Pilc, SITA/Milan Illík graf, ako

Podľa strany bol v prvom kole bol priestor na „voľbu srdcom“, v druhom však treba rozhodovať s rozumom. Tvrdí, že opozícia sa aktivizuje, preto musí koalícia vyslať verejnosti jednotný signál. SNS verí, že Pellegrini prijme podanú ruku a nasledujúce dva týždne naplno zabojuje o svoju pozíciu. Poslanec SNS Rudolf Huliak cez víkend uviedol, že Pellegrini bez SNS a národného voliča prezidentom nebude. Koaličný Smer naďalej plne podporuje Pellegriniho, potvrdil premiér a líder Smeru Robert Fico.

Politológovia sa zhodli, že Ficova podpora bude kľúčová. Doteraz sa vo voľbách veľmi neangažoval, aj preto to podľa niektorých vyzerá, ako keby ani nechcel, aby Pellegrini vyhral. Podobný naratív hovoril svojím podporovateľom na súde aj Harabin a vyjadril sa tak aj v niekoľkých diskusiách v alternatívnom médiu Infovojna, ktorý razí proruský naratív.

Foto: Lubos Pilc Peter Pellegrini Peter Pellegrini

Harabin ešte vo februári vyhlásil, že oboch kandidátov na prezidenta nominovali Američania a v prípade Pellegriniho to podľa neho vie aj Fico a „vlažnú podporu“ mu deklaruje len z titulu „núteného manželstva“. „Vytvoriť umelo dopredu dvojicu. Dvojicu, ktorá je akceptovateľná pre americkú ambasádu, nech je tam ktorákoľvek osoba z týchto dvojičiek, či Korčok, či Pellegrini,“ podotkol. Pre Pellegriniho bude kľúčová aj viditeľnejšia podpora premiéra Roberta Fica. Ten sa zatiaľ do kampane veľmi nezapájal, po prvom kole uviedol len toľko, že zatiaľ ide všetko podľa plánu.

Odporúčania neúspešných kandidátov sú pritom vždy dôležité, no nie určujúce. „Môj odhad je, že v tomto prípade bude dôležité nie len to, ako sa vyjadrí Štefan Harabin, ale aj to, aký naratív sa bude šíriť v dezinformačných médiách,“ skonštatoval pre Pravdu sociológ z agentúry Ipsos Roman Pudmarčík. „Môže to byť apel na porážku Korčoka za každú cenu, ale na druhej strane aj dôraz na to, že či už Korčok, alebo Pellegrini predstavujú ten istý typ štandardného politika orientovaného na Západ, a teda ani jeden z nich si nezaslúži podporu,“ uviedol.

Koho preferujú voliči neúspešných kandidátov?

Korčok bol silný vo väčšine krajských miest, najmä v Bratislave, a ako sa už písalo, nadpriemerne sa mu darilo aj na Orave, Liptove, ale aj v okolí Popradu či na západnom Slovensku. Horšie to bolo na východe Slovenska, kde má svoje bašty už tradične Smer a po predčasných voľbách aj Hlas. Menej sa Korčokovi darilo aj na juhu Slovenska, aj keď dominoval v okresoch Galanta či Šala, ale aj na Kysuciach. Pellegrini vyhral napríklad v okresoch Nové Zámky, Komárno či Lučenec.

web-mapa-titul

Na juhu a východe Slovenska však bola účasť oproti slovenskému priemeru nižšia. Keďže sa bude v druhom kole hrať aj o hlasy maďarských voličov, mobilizácia na juhu bude takisto kľúčová. Korčok aj Pellegrini budú musieť zaujať voličov, ktorí dali v prvom kole svoj hlas Forróovi. Pre Korčoka budú cieľovou skupinou aj voliči na Orave a Spiši. Aj keď sa mu v týchto okresoch darilo, nesmie zabúdať na fakt, že Matovič a Dubovský získali najviac hlasov v okresoch ako je Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Kežmarok či Sabinov a okrem udržania svojej podpory by mal zacieliť aj na voličov dvoch spomínaných neúspešných kandidátov. Platí to aj pre obce, kde žijú početné rómske komunity, v ktorých v predčasných voľbách víťazilo Matovičovo hnutie. Korčok by tým získal by tisícky hlasov navyše.

Líder Hlasu uspel najmä na Kysuciach, na strednom Slovensku i na východe a čiastočne aj na hornej Nitre. Pellegrini sa okrem udržania svojich voličov, vyrovnania rozdielu medzi ním a Korčokom, musí sústrediť aj na bašty Smeru a Hlasu na východe zmobilizovať ich. V týchto častiach bola bola v prvom kole podpriemerne nízka účasť, čo znamená, že sa mu v prvom kole mobilizácia veľmi nevydarila. Ide napríklad o okres Michalovce, Sabinov, Trebišov, Sobrance či Vranov nad Topľou, kde prvé kolo vyhral.

Čítajte viac Korčok a Pellegrini rokujú o podpore: Kubiš nebude odporúčať nikoho. SNS pozýva aj Fica, Harabin to necháva na voličov

Ako sú zatiaľ voliči rozhodnutí? Agentúra AKO realizovala pre TV Joj po zatvorení volebných miestností v sobotu v noci prieskum, kde sa voličov pýtala, koho budú voliť v druhom kole. Pellegrini má najväčšiu šancu zabodovať u voličov Harabina, v druhom kole by ho volilo až 68 percent z nich. „Určite by som im svojím štýlom politiky vedel ponúknuť nejakým spôsobom tú politiku, ktorá by mohla vyhovovať ich voličom,“ povedal líder Hlasu v sobotu.

Otázne je, akú úlohu zohrajú v ich finálnom rozhodnutí Harabinove vyjadrenia. Pred piatimi rokmi totiž v druhom kole neprišla voliť trištvrtina z nich, čo by mohlo spôsobiť Pellegrinimu problém. Nehovoriac o tom, že ak by svoju rétoriku príliš radikalizoval na úkor toho, aby túto skupinu voličov oslovil, mohlo by to odradiť jeho vlastných voličov i voličov Hlasu. Časť z nich totiž v druhom kole podľa dát zvažovalo podporu Korčoka. Harabinovým voličom totiž prekáža, že je málo vlastenecký a pronárodný, ale aj to, že sa roky vyhýba dezinformačným médiám. Pellegriniho by podporilo aj 51 percent voličov Jána Kubiša a 48 percent voličov Mariana Kotlebu.

Koho budete voliť v druhom kole prezidentských volieb 6. apríla 2024? Ivana Korčoka Petra Pellegriniho voliť nepôjdem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Ivana Korčoka 49,7% Petra Pellegriniho 44,5% voliť nepôjdem 5,8%

Naopak Korčok môže najviac ťažiť z Matovičových voličov, podporu bývalému šéfovi diplomacie vyjadrilo 56 percent a voliť ho chce v druhom kole 63 percent voličov Dubovského a 30 percent voličov Kubiša. Čo sa týka voličov Forróa, obaja kandidáta majú pomerne vyrovnané šance – Pellegriniho by volilo 28 percent voličov, Korčoka 31 percent.

Mobilizovať aj demobilizovať

Účasť v prvom kole prezidentských volieb bola najvyššia od roku 1999 – necelých 52 percent. Odborníci sa zhodujú, že v druhom kole bude rozhodovať to, ako favoriti zvládnu mobilizovať voličov, ale aj tých, ktorí nie sú rozhodnutí. Podľa prieskumu AKO je rozhodnutých v druhom kole nevoliť 44 percent nevoličov. Najväčšie šance u nerozhodnutých voličov má podľa dát Ivan Korčok, ktorý môže získať na svoju stranu až 25 percent nevoličov. Pellegriniho by mohlo voliť 15 percent nevoličov a 16 percent nerozhodnutých.

Šutaj Eštok: Nemáme dôvod meniť taktiku. Možno budeme hovoriť viac o tom, aké je Korčok riziko Video Zdroj: TV Pravda

„Myslím, že celá kampaň pred druhým kolom bude o snahe mobilizovať, resp. demobilizovať voličov, to rozhodne,“ skonštatoval pre Pravdu šéf agentúry AKO Václav Hřích. Sociológ a šéf agentúry Focus Martin Slosiarik uviedol, že na prvé kolo prezidentských volieb išlo naozaj o nadpriemernú účasť. „Na druhej strane značná časť tejto účasti je vyčerpaná práve kandidátmi, ktorí postúpili do druhého kola, spolu získali až 80 percent hlasov,“ zhodnotil pre Pravdu.

V druhom kole sa podľa šéfa Focusu pravdepodobne podarí čiastočne mobilizovať nových voličov a príde aj časť voličov, ktorí podporili neúspešných kandidátov. Mobilizovať voličov na oboch stranách môže podľa Slosiarika aj samotný výsledok. „ Zároveň ak prídu tí, čo volili dvoch postupujúcich kandidtov, nejaká časť voličov neúspešných kandidátov, nedá sa vylúčiť, že účasť bude nakoniec vyššia ako v prvom kole,“ uviedol. Zatiaľ je však všetko v rovine hypotézy a nasledujúce dni to môžu zmeniť.

Gröhling očakáva dezinformácie o Korčovi: Koalícii ide o všetko, Pellegrini dostal vysvedčenie Video Zdroj: TV Pravda

Kampaň oboch kandidátov bude podľa Pudmarčíka zameraná na mobilizáciu najmä kvôli vysokej účasti v prvom kole. „Postupujúci kandidáti teda získali čísla približujúce sa k miliónu hlasov a obaja sú si vedomí, že pre svoje víťazstvo v druhom kole budú potrebovať získať ešte vyšší počet hlasov. Korčok dokázal pre prvé kolo mobilizovať viac, ako sa predpokladalo a voliť prišli aj ľudia, ktorí o tom neboli definitívne presvedčení ešte pár dní pred voľbami,“ hovorí.

Pellegrini zas čerpá výhodu z toho, že z predvolebných prieskumov bolo možné pozorovať vysoké odhodlanie elektorátu Harabina odovzdať v druhom kole hlas práve jemu. „Voliť sa chystali tri štvrtiny z nich a takmer všetci by volili Pellegriniho. Ak chce uspieť, musí sa spoliehať na to, že títo voliči a voličky voliť naozaj prídu a teda je vysoko pravdepodobné, že bude na túto skupinu vo svojej kampani priamo alebo nepriamo cieliť,“ vysvetľuje Pudmarčík s tým, že Korčok musí s ich účasťou počítať a mobilizovať svojich. „Zároveň bude zrejme cieliť aj na časť voličov Pellegriniho. Existuje totiž menšia skupina ľudí, ktorí pred prvým kolom zvažovala voľbu oboch z tejto dvojice,“ uviedol.

Súčasťou taktiky bude aj demobilizácia, teda odradenie podporovateľov druhého kandidáta od účasti na voľbách. „Tá sa pravdepodobne neobjaví v oficiálnej kampani kandidátov a dá sa očakávať skôr jej výskyt na sociálnych sieťach,“ dodal Pudmarčík.