Čaputová: Prezident nemôže zatiahnuť Slovensko do vojny, pretože na to nemá kompetencie

Prezident nemôže zatiahnuť Slovensko do vojny, pretože na to nemá jednoducho kompetencie. Povedala to prezidentka Zuzana Čaputová s tým, že nerozumie takémuto typu odkazov. „Šírenie informácií o tom, že prezident by mohol vyslať vojakov kamkoľvek, je absurdné. Pretože takéto niečo sa deje len na návrh vlády a rozhoduje o tom vládna väčšina v Národnej rade Slovenskej republiky,“ skonštatovala.