KDH podporuje v druhom kole volieb Korčoka

Opozičné KDH "jednoznačne" podporuje v druhom kole prezidentských volieb kandidáta Ivana Korčoka. Na tlačovej konferencii to oznámil predseda hnutia Milan Majerský. Dodal, že Korčok je garantom a zárukou hodnôt, ktoré hnutie reprezentuje. Vyzýva voličov KDH, ale aj všetkých voličov, aby šli voliť a podporili Korčoka. Hnutie podporovalo Korčoka už v prvom kole volieb.

Korčok: Neponúkam falošný pokoj. Voliči vedia, o čo ide Video

Majerský sa poďakoval voličom KDH, ktorí vypočuli odporúčanie hnutia a v prvom kole podporili Korčoka. Zopakoval, že ho hnutie podporovalo už v prvom kole, pretože bol relevantným kandidátom, ktorý bol ochotný sa stotožniť s hodnotovým svetom hnutia. „Tieto hodnoty uznáva. Sú nimi ochrana ľudského života od počatia, ochrana manželstva medzi mužom a ženou a ochrana ľudskej dôstojnosti,“ uviedol Majerský. Korčok podľa neho prisľúbil, že sa týmito hodnotami bude riadiť a že by vo funkcii prezidenta neotváral kultúrno-etické témy.

KDH oceňuje, že Korčok je pevne ukotvený aj v geopolitickom svete KDH, čo znamená podporu členstva Slovenska v EÚ a NATO. Majerský pripomenul, že dôvodom na jeho podporu je aj to, že „vládny valec“ nie je ten, ktorému záleží na spravodlivosti a právnom štáte. Majerský sa chce zúčastniť na verejných podujatiach na podporu Korčoka, na pódiách však vystupovať nebude.

Čítajte viac SNS podporí v druhom kole volieb Pellegriniho

Kampaň a kandidatúru Petra Pellegriniho (Hlas) označilo hnutie za falošnú hru. „Na jednej strane sa pasuje za človeka, ktorý je osobnosťou Západu, ale bojí sa povedať svojim voličom o výhodách a dobrom postavení EÚ a o výhodách bezpečnosti SR tým, že sme v NATO,“ povedal šéf KDH. Voľby budú podľa neho aj o tom, či bude prezident garantom Ústavy SR a či nebude meniť „každý týždeň“ svoj názor. Myslí si, že Pellegrini je ten, ktorý často mení názor.

Čítajte viac Boj o voličov: Kľúčové bude mobilizovať aj odradiť. Pellegrini nemá voličov Harabina istých, Korčok potrebuje Maďarov

Do druhého kola Korčok postúpil so ziskom 42,51 percenta hlasov a Pellegrini so ziskom 37,02 percenta hlasov. Druhé kolo prezidentských volieb bude 6. apríla.