Forró zrejme podporí Pellegriniho: Mrzí ma, že si nevypočul moju víziu, reaguje Korčok na zrušené stretnutie

Štefan Harabin sa ešte nerozhodol, no zdá sa, že predseda maďarskej Aliancie – Szövetség Krisztián Forró áno. Hlasy voličov oboch neúspešných kandidátov budú v druhom kole rozhodovať. V pondelok absolvoval stretnutie s kandidátom, ktorý skončil na druhom mieste, Petrom Pellegrinim a v kontakte bol aj s Ivanom Korčokom, s ktorým mal naplánované stretnutie na štvrtok. Podľa Korčoka ho však zrušil so slovami, že je to už „bezpredmetné“. Forró s Pellegrinim oznámili spoločnú tlačovú konferencie na dnes poobede.