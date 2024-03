Sebavedomý Korčok a rétor Pellegrini. Podpora neúspešných kandidátov sa nesmie preceňovať, hovorí po dueli politológ

Doteraz nudná predvolebná kampaň nabrala na obrátkach. Prvý duel prezidentských kandidátov Ivana Korčoka a Petra Pellegriniho pred druhým kolom sa niesol v duchu skákania si do reči, kritiky aj vymedzovania sa. Voliči však mali opäť po týždni možnosť vidieť, ako na seba favoriti reagujú a zvládajú konfrontáciu. Politológ Michal Cirner z Prešovskej univerzity si myslí, že Korčokovi dodalo prvé kolo sebavedomie a bol viac asertívny a na Pelleginim sa zase ukázalo, že je rétoricky schopný politický matador.

Korčok o podpore Harabina a Matoviča aj panáku s východniarmi vo vlaku Video Zdroj: TV Pravda

Z odpovedí kandidátov na otázku, či sa cítia unavení sa javí, že energie majú dosť a voličov čaká v kampani ešte zopár zaujímavých momentov. Štvrtkový Duel kandidátov vysielaný na RTVS:24 a v Rádiu Slovensko bol prvým od vyhlásenia výsledkov prvého kola a celkovo len druhým duelom Korčoka a Pellegriniho od začiatku prezidentskej kampane. Cirner si myslí, debata bola tento raz ostrejšia, osobnejšia aj útočnejšia ako naposledy.

„Pán Korčok má „momentum“, keďže vyhral prvé kolo a to mu dodalo sebavedomie a energiu, je oveľa viac asertívny, čo sa neprejavilo len voči súperovi, ale aj voči moderátorke. Pán Pellegrini ako politický matador ide jeho štandard, je rétoricky schopný a na tom sa nič nezmenilo,“ zhodnotil pre Pravdu politológ. Nemyslí si, že by niektorí z kandidátov „vybuchol“ alebo zásadne predčil súpera.

„Obaja kandidáti boli sústredení a pripravení na spoločný duel. Sú dobre nabrífovaní ich tímami, keďže primárne šlo o rozhlasové vysielanie, mohli sme cez RTVS:24 vidieť, že obaja kandidáti mali pripravené podklady, ktoré im boli nápomocné, aby sa éterom šírili posolstvá, ktoré im vypracovali ich odborníci na politický marketing,“ skonštatoval.

Čo v skratke zaznelo v dueli

Kandidáti sa v debate, ktorú moderovala Karolína Lacová, vrátili najskôr k výsledkom prvého kola. Pre Korčoka bolo dôležitým odkazom, že za neho hlasovali mnohé regióny naprieč politickým spektrom, teda aj konzervatívci, aj liberáli.

Bývalý šéf slovenskej diplomacie poprel označenie, ktoré si vyslúžil od svojho oponenta, že je kandidátom konfliktu. Pellegrini Korčokovi vytkol, že organizovaním protestov sa spoločnosť spájať nedá. „To je pravá tvár, keď sa z ľudí vysmievate,“ oponoval mu Korčok a zdôraznil, že neorganizuje protesty, ale stretnutia. Šéf parlamentu si tiež myslí, že Korčok nemá skúsenosť na to, aby dokázal zomknúť rozhádanú politickú scénu.

Duel kandidátov sme sledovali minútu po minúte. Viac môžete prečítať v článku nižšie.

Čítajte viac Prezidentský duel Korčok – Pellegrini: Kandidáti si nič nedarovali, kampaň nabrala na obrátkach

Korčok pripomenul Pellegrinimu aj jeho cestu na východ Slovenska súkromným lietadlo, kým on chodí vlakom, čo šéf Hlasu označil šepotom do mikrofónu za „trápne“. Korčokovi sa tiež snažil vytnúť, že Slovensko nemá „v nohách“. „Na rozdiel od pána Korčoka, ja som neprešiel ako 60-ročný prejsť Slovensko,“ povedal s tým, že on už krajinu pochodil viackrát.

Pellegrini nevidí problém v tom, že na kampaň využíva tlačovky svojich ministrov. Počas týždňa ich absolvoval viacero. Objavil sa po boku ministra práce Erika Tomáša (Hlas), kde sa spomínal 300-eurový bonus pre seniorov a vo štvrtok tesne pred duelom zase stál vedľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) k téme odstrelu medveďov, ktorá v posledných týždňoch intenzívne rezonuje.

Pellegrini sa tiež vyjadril, že za prezidenta kandiduje preto, aby ochránil to, čo na Slovensku máme, a ako sa staráme o ľudí. Krajinu chce podľa jeho slov chrániť napríklad aj pred Mikulášom Dzurindom, ktorý bol u Korčoka počas volebnej noci v centrále. Okrem toho mu vytýkal, že bol ako nominant SaS súčasťou vlády expremiéra a lídra hnutia Slovensko (bývalé OĽaNO) Igora Matoviča, a tiež, že sa nikdy nevyjadril k vražde Róberta Remiáša či k privatizácii.

Fico: Pellegriniho podporujeme, volič Smeru na neho môže mať rôzne názory Video Zdroj: FB/Robert Fico

Korčok povedal, že Matovičova vláda bola premrhanou príležitosťou. Stojí si však za tým, že ako minister zahraničných vecí reprezentoval jednoznačný postoj vlády v zahraničnej politike.

Kým Pellegrini využil kartu Matovič, Korčok siahol po Ficovi. „S Ficom nesúhlasím, ale je aspoň originál. Peter Pellegrini nevie, ako slúžiť krajine, on vie len ako slúžiť svojmu stvoriteľovi,“ povedal exminister. Vyhlásil, že nech pracoval v akejkoľvek vláde, vždy mal na chrbte znak Slovenskej republiky.

Korčok tiež v debate spochybnil možnosť, že by bol spôsobil pád vlády, ktorej súčasťou je aj Pellegriniho Hlas. „Ale ako sa môže povaliť vláda, ak by som bol ja prezident a Peter Pellegrini zostane v tejto trojkoalícii?“ zopakoval po debate.

Čítajte viac Pellegrini získal podporu Forróa, Galanta a Dunajská Streda dva milióny eur. Líder Aliancie vraj obišiel predsedníctvo

Forró hovoril za seba, v strane o tom nevedeli

Finalisti druhého kola čelili aj otázkam o podpore od iných politických subjektov. Pellegriniho podporujú nielen vládne strany Smer a SNS, voličom ho odporučil voliť aj líder strany Aliancia – Szövetség Kristián Forró. Ako sa však neskôr ukázalo, v strane o vyjadrení jeho podpory lídrovi Hlasu nevedeli a podľa podpredsedu Aliancie Mózea Szabolcsa Forró nedodržal spoločné rozhodnutie a cítia sa podvedení. Ich stranícky šéf a neúspešný kandidát ich údajne neinformoval ani o tom, že rokovanie s Korčokom ruší.

„Je poburujúce, že členovia predsedníctva – a Maďari na Slovensku – sa správu o zrušení rokovania s Ivanom Korčokom dozvedeli z FB stránky Korčoka, a správu o tom, že kandidát strany – a podľa niektorých správ aj strana samotná – sa postavili za Petra Pellegriniho sa dozvedeli z live vysielania Pellegriniho,“ dodal Szabolcs a všetkým Maďarom sa ospravedlnil.

Korčok po relácii reagoval, že evidentne v strane pravá ruka nevie, čo robí ľavá, no jemu na maďarských voličoch záleží a je poctený úspechom, ktorý na juhu krajiny dostal.

Foto: TASR, Pavel Neubauer Forró, Pellegrini Na snímke predseda strany Maďarská Aliancia Krisztián Forró (vpravo) a predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini

Politológ Cirner si myslí, že môže ísť o tesný súboj. Bojuje sa o každého voliča, dokonca aj nevoliča a každá podpora je dôležitá. „V konečnom dôsledku sa každý volič rozhodne sám na základe vlastného rozumu, „srdca“ či slepého nasledovania odporúčania jeho preferovaného kandidáta z prvého kola alebo rady od rodičov, susedov, kamarátov či partnerov a podobne,“ konštatoval. Myslí si tiež, že podpora neúspešných kandidátov môže niečo znamenať, ale nesmie sa preceňovať, pretože voliči sa rozhodujú na základe mnohých faktorov, ktoré sú pre nich často podstatnejšie.

Harabin o svojich voličoch a podpore Pellegriniho Video Zdroj: TV Pravda/ta3

Harabin po fiasku s podporou odvolal Jureňu

V hre sú aj hlasy voličov neúspešného kandidáta, ktorý skončil na treťom mieste, Štefana Harabina. Tesne po voľbách sa vyjadril, že nepodporí ani jedného z finalistov. To sa však vo štvrtok naoko zmenilo. Ešte pred debatou v RTVS sa šírila informácia, že bývalý sudca predsa len jednému z kandidátov podporu vyjadrí. Stanovisko o Pellegriniho podpore poskytol niektorým médiám šéf Harabinovej kampane Miroslav Jureňa. Ako sa ukázalo, na vyjadrenie nemal mandát.

„Vyjadrenie pána Jureňu je jeho individuálna partizánčina, hoci som dal zákaz komukoľvek a akokoľvek sa vyjadrovať, čiže som zakázal vyjadrovať sa komukoľvek vo volebnom štábe, preto som Jureňu s okamžitou platnosťou odvolal z funkcie šéfa volebného štábu,“ vyjadril sa Harabin pre ta3 a Pravdu. Dôvod meniť svoje vyjadrenie zatiaľ nevidí.

Korčok má pocit, že v Harabinovom štábe je rozličná interpretácia no k tomu, či sa bude uchádzať o hlasy jeho voličov sa nevyjadril. Predsedovi parlamentu vytkol, že sa mieni hlásiť k vyhláseniam o „vystúpení zo zločineckej organizácie NATO“. Trvá na tom, že najväčším problémom Slovenska sú úpadok, stagnácia a šírenie nenávisti a paniky. „Toto chápu, myslím, aj voliči pána Harabina“.

Korčok a Pellegrini pred diskusiou v RTVS Video Zdroj: TV Pravda

Matovič s podporou vyčkáva

Stretnutie s hnutím Slovensko (bývalé OĽaNO) korčok dohodnuté zatiaľ nemá. Igor Matovič a jeho voliči si podľa neho uvedomujú, o čo v týchto voľbách ide.

Vyčkávanie s podporou nepovažuje politológ Cirner v prípade Matoviča za nič zvláštne. „Všetko má svoj čas a pán Matovič je dobrý marketér, to sa mu nikdy nedalo uprieť, preto všetko oznamuje na poslednú chvíľu, dokonca aj kandidatúru na prezidenta podal posledný pred polnocou, keď sa končil termín na odovzdanie kandidátok. Každý musí vedieť akú stratégiu zvolí, cez sviatky voliči môžu aj zabudnúť, kto komu vyjadril podporu a ako som už spomenul, niekedy to ani veľmi nezaváži,“ dodal.