Čo spája a čo rozdeľuje favoritov? Korčok je neistý, no nadstranícky. Pellegrini zas skúsený, no politický chameleón

Pravda sa pozrela na silné a slabé stránky prezidentských kandidátov a spolu s odborníkmi zostavila rebríček plusov a mínusov.

Spoločných mali množstvo vecí, zmenili to obe voľby

„Ja neviem, vyzerá to tak, že som toto prvé kolo snáď aj vyhral,“ reagoval neveriacky dojatý víťaz volieb Korčok. „Dostať sa do druhého kola bol základný cieľ,“ skonštatoval druhý postupujúci kandidát Pellegrini. „Zatiaľ všetko podľa plánu. Očakávali sme výhru Ivana Korčoka v prvom kole o tri percentuálne body,“ dodal premiér Robert Fico. Aj takto sa dá v troch vetách zhodnotiť finiš prvého kola volieb.

Už pár minút po výsledkoch však bolo jasné, že pár kampaňových dní pred druhým kolom bude oveľa ostrejších. Pellegrini už v prvom prejave po výsledkoch agitoval, zameral sa na ľudí na vidieku a na voličov Štefana Harabina. Korčok dodal, že očakáva špinavú kampaň a prvýkrát zdôraznil, že má s Pellegrinim veľa spoločných názorov, rozdiel je v tom, že ich líder Hlasu podľa neho podriaďuje politickým cieľom. Líder Hlasu sa naopak od Korčoka do veľkej miery dištancoval.

Čo ich spája? Ak by sme si túto otázku podľa politológa z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozefa Lenča položili pred rokom a pred vstupom Pellegriniho do koalície s Robertom Ficom a Andrejom Dankom, odpoveď by bola „mnoho vecí“. „Počnúc tým, že obaja sú z Banskej Bystrice, cez zahranično-politickou orientáciou Slovenskej republiky až po vnímanie postavenia menšín a nastavenie rôznych vnútroštátnych politík,“ povedal pre Pravdu.

To sa však podľa neho pod tlakom volebnej kampane zmenilo. „V súčasnosti sa snaží prednostne Pellegrini vystupovať ako úplne iný politik,“ hovorí Lenč. Podľa politológa z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Miroslava Řádeka ich spája dlhodobá skúsenosť s politikou v najvyšších sférach, prozápadná orientácia a rodisko. „Obaja čiastočne „zatĺkajú“ niektoré svoje minulé kruciálne postoje,“ hovorí. Korčok mal protichodné postoje pri kauze Evka, kde pred rokmi tvrdil, že bolo všetko v poriadku a teraz to zvaľoval na exministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka s tým, že o ničom nevedel, Pellegrini mení názor takmer pri všetkom.

„Pellegrini je politický „chameleón“, ktorý je váhavý. Ktorá poloha Pellegriniho je skutočná? Pellegrini v kroji, na MDŽ, na traktore alebo Pellegrini ako sociálny liberál západného strihu?“ pýtal sa politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner. „Kým Korčok zotrval na svojich postojoch aj v čase vrcholiacej volebnej kampane, Pellegrini sa odklonil skoro od všetkého, čo tvrdil pred rokom či v čase zakladania strany Hlas,“ hovorí Lenč. Odlišní sú aj vo vzťahu k politickým stranám. „Peter Pellegrini sa dokáže dobre cítiť aj na slovenskom vidieku, zatiaľ čo Ivan Korčok sa viac prihovára mestským intelektuálom,“ dodal Řádek. Podľa Lenča ich rozdeľuje skoro všetko.

Pravda preto zosumarizovala základné témy kampane, v ktorých sa ukazuje ich spoločný či rozdielny postoj, ale aj zmena názorov.

1. Postoj k vláde

Spoločné majú paradoxne obaja to, aký plánujú mať ako prezidenti postoj k vláde. Rozdielna je len interpretácia a vo finále aj realita. Korčok má s premiérom Robertom Ficom problém a považuje ho za „škodnú“ pre Slovensko, Pellegrini je súčasťou koalície so Smerom, aj keď predtým tvrdil, že Fico patrí do minulosti. „Ostatný polrok vidíme, že budúcnosť Pellegriniho je závislá na Ficovi,“ hodnotí Lenč. Bývalý šéf diplomacie hovorí o tom, že prezident by mal byť protiváhou vláde, šéf Hlasu používa slovo rovnováha. Aj keď používajú obaja iné slovo a vyzdvihujú inú časť tohto naratívu, v skutočnosti sú ich výroky podobné.

Korčok pri viacerých príležitostiach zdôraznil, že je pripravený spolupracovať. „Slovensko spoluprácu potrebuje. Spoluprácu, na ktorú som pripravený aj s touto vládou,“ uviedol s tým, že aj naďalej platí, že sa ozve vždy, keď to bude považovať za dôležité. „Nebudem ticho sedieť,“ uviedol. Aj keď mu Pellegrini oponuje, že by takto spoločnosť rozdeľoval, dodáva, že aj on by sa ohradil všade tam, kde by vláda konala v rozpore s ústavou a kde by sa „spreneverila svojmu poslaniu, teda aby ľudia žili spokojný a dôstojný život“.

Pred druhým kolom však Pellegrini pritvrdil a uviedol, že Korčok bude začiatkom konca súčasnej vlády. Šéf Hlasu sa pritom opieral o vyhlásenie lídra SaS Branislava Gröhlinga, ktorý v ta3 špekuloval, že ak by sa Pellegrini nedostal do prezidentského paláca, tak to bude „začiatok konca“ Ficovej vlády. „Ak sa v paláci vytvorí nové progresívne, liberálne a pravicové mocenské centrum, bude od prvého okamihu pracovať na tom, aby súčasná vláda nedokončila svoje volebné obdobie,“ reagoval líder Hlasu. „Ako to ja môžem urobiť, keď vy máte väčšinu? Nie je to možné,“ reagoval v debate Rádia Slovensko Korčok.

Čítajte viac KDH podporí Korčoka, SNS Pellegriniho, podľa Fica môžu mať voliči Smeru rôzne názory. Politológ: Šéf Hlasu nemôže počítať so všetkými hlasmi

Keďže má vláda v parlamente väčšinu, padla by zrejme len vtedy, ak by sa niektorá z koaličných strán vzbúrila. Podľa oficiálnych vyjadrení to nehrozí, aj keď má koalícia už za sebou pár otrasov najmä kvôli najmenšej koaličnej strane SNS. Prezident nemôže vládu povaliť či zvrátiť výsledky volieb. Na vyslovenie nedôvery vláde je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov, teda 76, koalícia má v súčasnosti 79 hlasov.

2. Prezident vojny a prezident mieru?

Druhou veľkou témou, ktorá oboch spája, ale aj rozdeľuje je zahraničná politika a téma vojny na Ukrajine. Pellegrini už pred prvým kolom čelil svojim skorším výrokom, kedy ešte dodávky zbraní podporoval. Dnes sa drží Ficovej rétoriky. Postoj zmenil podľa jeho slov preto, že sa situácia v krajine nezlepšuje. „Je to posun v čase,“ hovoril. Už počas sobotnej noci však Pellegrini využil vyjadrenia francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý v polovici marca pripustil nasadenie francúzskych vojakov na Ukrajine, ak to bude potrebné.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Peter Pellegrini, Hlas, kampaň, prezidentské voľby Nový bilbord Petra Pellegriniho v prezidentskej kampani.

Zrodil sa tak naratív, ktorý pomerne razantne narušil „líniu pokoja“ a nekonfliktnosti v Pellegriniho kampani. „Slovensko chce prezidenta, ktorý nebude krajinu ťahať do vojny, ale bude hovoriť o mieri,“ povedal šéf NR SR po tom, čo bolo jasné, že Korčok vyhral prvé kolo. V tejto rétorike pokračoval aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok či minister práce Erik Tomáš.

Bývalý šéf diplomacie jasne odmietol, že by vyslal slovenských vojakov do vojny na Ukrajine. Okrem toho na to ako prezident nemá žiadne právomoci, keďže vyslanie vojakov schvaľuje vláda a parlament, čo hovoril pred pár týždňami aj sám Pellegrini. Líder Hlasu však reagoval, že prezidentské právomoci nezáležia len od ústavy, ale aj od skúseností a schopností kandidáta ich aj reálne aj využívať. „Myslím si, že tu mám podstatne viac skúseností ako pán Korčok,“ uviedol.

„Prezident má obrovské možnosti ako konať v prípade, že by vláda a parlament mali iný záujem,“ uviedol. „Nemôžeme sa spoľahnúť na to, že za nás bude chodiť do Bruselu hovoriť prezident, ktorý má úplne iný názor. Preto som chcel ako prezident dať najavo, aké sú naše názory,“ dodal šéf Hlasu. Podľa politológa Lenča ide v prípade naratívu prezident vojny vs. prezident mieru len o prebratie agendy Harabina. „On sa štylizoval do roly „prezidenta mieru“ a keďže Pellegrini sa snaží získať jeho voličov, prevzal túto jeho rétoriku,“ skonštatoval.

Řádek si myslí, že slová vojna a mier majú u nemalej časti verejnosti veľký ohlas. „Pellegrini a Fico vedia, že nimi dokážu veľmi dobre ovládať ľudský strach. V podstate je to krajný spôsob ako zmobilizovať do druhého kola prezidentských volieb voličov Štefana Harabina,“ hovorí politológ. Väčšina jeho voličov by volila Pellegriniho, otázne je, koľkí prídu v druhom kole voliť. Harabin pritom poprel, že by vyzval ľudí, aby volili šéfa Hlasu.

3. Koaličný vs. nestranícky prezident

Jednoznačný rozdiel medzi oboma kandidátami je vo funkcii, z ktorej kandidujú. Pellegrini síce hovorí, že chce byť prezidentom ľudí, jeho koaličný partner však v stanovisku o podpore jasne uviedol, že ide o koaličného kandidáta. Pellegrini je predsedom druhej najsilnejšej koaličnej strany Hlas a rovnako je aj predsedom parlamentu. Na svoju kandidatúru vyzbieral podpisy poslancov, nie občanov so slovami, že podporu ľudí získal už v predčasných voľbách. Síce o sebe hovoril ako o kandidátovi ľudí, v diskusnej relácii Rádia Slovensko uviedol, že kandiduje, aby ochránil vládu.

Čítajte viac Politológovia pre Pravdu: Korčok môže vyhrať, pre Pellegriniho to je varovný prst. Ak sa radikalizuje, môže voličov stratiť

Na druhej strane Korčok sa prezentuje ako nestranícky, občiansky kandidát, aj keď ho jasne a hlasno podporujú strany Progresívne Slovensko, SaS a KDH a verejnosť ho vníma aj ako opozičného kandidáta. Aj hodnotovo stoja takmer na opačných koncoch, aj keď nie až tak výrazne, ako to prezentuje Pellegrini. „Ja som sa ako sociálny demokrat narodil a ako sociálny demokrat aj zomriem,“ hovorí líder Hlasu.

Svojho protikandidáta označuje za progresívca a liberála a vykresľuje ho ako ideologicky vyhraneného. Korčok sám seba označuje za „umierneného konzervatívca“ a v kultúrno-etických otázkach našiel zhodu aj s KDH. Obaja sa tak snažia mobilizovať čo najväčšie spektrum voličov, Korčok chce pred druhým kolom osloviť okrem opozičných voličov aj tých koaličných, Pellegrini cieli skôr na strany blízke jeho politickému spektru – teda SNS, Smer, Hlas, ale aj Republika, ale aj na voličov Harabina.

Ešte pred voľbami v rokoch 2022 a 2023 pritom líder Hlasu naznačoval možnosť vytvoriť koalíciu s niektorými stredopravými stranami. „Z Pellegriniho sociálneho demokrata sa tak postupne stáva Pellegrini predstieraný „národný socialista“. Pred druhým kolom prezidentských volieb už preberá aj rétoriku Harabina a pozíciu zodpovedného politika vymenil za pozíciu tvorcu a šíriteľa dezinformácií,“ myslí si Lenč.

4. Skúsenosti

Spoločné aj rozdielne majú aj politické skúsenosti. Obaja sú v politike dlhé roky, no Pellegrini má za sebou oveľa väčšie skúsenosti s domácou politikou, bol poslancom, ministrom, lídrom strany, predsedom parlamentu i premiérom, čo hrá jednoznačne v jeho prospech. Okrem iného mu to prináša obrovskú poznateľnosť, vďaka čomu patrí aj k najdôveryhod­nejším politikom na Slovensku.

Jeho funkcia mu poskytuje obrovskú výhodu aj v kampani, aj keď sa stiera hranica medzi predsedom parlamentu a tým, čo je kampaň a čo nie. Sám priznal, že sa v rámci kampane prezentuje aj po boku svojich ministrov, naposledy po boku ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS) v rámci témy o odstrele medveďov a predtým pri výpočte doterajších úspechov na spoločnej tlačovke s ministrom práce Erikom Tomášom (Hlas).

Podľa Řádeka tu bola v ostatných rokoch na Slovensku snaha zaviesť transparentné pravidlá vedenia a financovania volebných kampaní, Pellegrini však v súčasnosti efektívne využíva výhody, ktoré mu jeho funkcia poskytuje „Faktom ale je, že všetky takéto pravidlá sa dajú v praxi obchádzať a v mnohých prípadoch sa ani nedá dôsledne kampaň odsledovať alebo kontrolovať,“ uviedol. Pellegrini na margo svojej funkcie uviedol, že ako šéf NR SR nemá toľko času kampaňovať, preto to využíva aj týmto spôsobom.

Korčok pôsobil takmer v každej vláde ako diplomat či veľvyslanec, čo nie je tak viditeľná funkcia ako v prípade Pellegriniho. Aj preto je medzi ľuďmi oveľa menej poznateľný. Zviditeľnila ho aj funkcia ministra zahraničných vecí, do ktorej ho za minulej vlády nominovala strana SaS. Stranícke skúsenosti má však prakticky nulové. „Niektorí voliči chcú prezidenta politického vyslúžilca, ktorý si prešiel všetkými politickými úrovňami a funkciami a vyvrcholením politickej kariéry je post prezidenta,“ hovorí politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner. Korčok však nepovažuje za hendikep, ak niekto prichádza z diplomatického prostredia. Nemusí tak podľa neho argumentovať „s navretými žilami a penou okolo úst“. Nenarážal však na Pellegriniho, naopak ocenil jeho slušný spôsob komunikácie.

5. Kampaň a chuť diskutovať

Z diplomatických skúsenosti vychádza Korčok vo voľbách ako intelektuál, čo nemusí byť po chuti voličom z vidieka. Naopak Pellegriniho mnohí vnímajú ako ľudového kandidáta. Cesty po regiónov vytasil líder Hlasu z rukáva aj v poslednej debate. Podľa vlastných slov chodí po regiónoch roky a medzi ľudí nevyšiel „až pred šesťdesiatkou“.

Čítajte viac Kauza falošný prezidentský web: Korčok podá trestné oznámenie, reagovala aj Pellegriniho agentúra

Pellegriniho heslom je pokoj a tomu prispôsobil aj svoj umiernený prejav, nekonfliktné vystupovanie, ale aj dištanc od politických debát. Spôsob jeho komunikácie si váži aj Korčok, ktorý v kampani vystupoval asertívnejšie, aj keď pomerne neisto, čím nahral na smeč lídrovi Hlasu, ktorého volebným sloganom bolo, že Slovensko potrebuje pokoj, nie konflikt.

Tento obraz však Pellegrinimu narušila pomerne ostrá a útočná rétorika pred druhým kolom. „Kandidujem preto, aby som uchránil národnú vládu pred vami,“ povedal Pellegrini v debate Rádia Slovensko. Prezidentskí kandidáti sa na sociálnej sieti doťahovali aj o tom, kto má chuť diskutovať. Kým v prvom kole sa Pellegrini diskusiám vyhýbal, pred druhým sa stretnú v niekoľkých dueloch. Pellegrini Korčoka obvinil, že neprišiel do diskusie v Banskej Bystrici. Nakoniec sa stretli v prvej spoločnej debate práve v Rádiu Slovensko.