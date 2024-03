Člen predsedníctva Aliancie: Pellegriniho podporil len Forró, nie celá strana. Inak sa to čítať nedá

Predseda maďarskej strany Aliancia – Szövetség Krisztián Forró sa v stredu postavil spolu s predsedom Hlasu a prezidentským kandidátom Petrom Pellegrinim pred novinárom a oznámil, že ho vo voľbách podporí. Stretnutie s víťazom prvého kola Ivanom Korčoko zrušil, keďže už bolo bezpredmetné. Bolo to krátko po tom, čo vláda oznámila štedré dotácie pre južný región. Jeden z členov predsedníctva Szabolcs Mózes však uviedol, že o zrušenom stretnutí nevedeli. Pellegriniho podporil len Forró a nie celá strana. Inak sa to podľa neho čítať nedá.

Oficiálne hlasovanie na predsedníctve totiž neprebehlo.

Najprv obaja, potom len Pellegrini

Forró absolvoval rokovania s Pellegrinim v pondelok. Prítomní bol aj podpredseda Aliancie Örs Orosz a trnavský vicežupan a líder kandidátky do eurovolieb József Berényi. V stredu sa zúčastnil výjazdového rokovania v Galante, kde premiér Robert Fico spolu s ministrami a zástupcami Aliancie oznámili dotácie vo výške dvoch miliónov eur pre okresy Dunajská Streda a Galanta.

Poobede Forró ohlasoval podporu pre Pellegriniho. Mózes pre Pravdu uviedol, že o pondelkovom rokovaní vedeli. „Predsedníctvo rozhodlo o tom, že budú rokovania a v takomto poradí. Je v poriadku rokovať,“ uviedol. „Rozhodli sme, že rokujeme s kandidátmi, ktorí budú mat záujem a následne sa rozhodneme. V rámci politickej kultúry je to logické,“ hovorí.

Problém však nastal v stredu zhruba po dvanástej, teda v čase, keď svoj status zverejnil Ivan Korčok. Predsedníctvo Aliancie totiž rozhodlo o tom, že s Korčokom malo vedenie strany rokovať vo štvrtok. Víťaz prvého kola však oznámil, že Forró dohodnuté stretnutie zrušil so slovami, že je to už bezpredmetné. „O zrušení rokovania s Korčokom a následnej podpore Pellegriniho sme sa dozvedeli z Facebooku kandidátov,“ uviedol.

Forró na tlačovej konferencii po výjazdovom rokovaní podporil Pellegriniho priamo z Národnej rady. Uviedol, že tak robí ako prezidentský kandidát, keďže predsedníctvo strany malo o podpore rokovať až v stredu večer. „Včera večer (v stredu, pozn. red.) sme mali zasadnutie predsedníctva. Predsedníctvo nehlasovalo o podpore kandidátov,“ uviedol Mózes.

Zatiaľ je to len podpora Forróa

Nebolo to potrebné, stretnutie s Korčokom bolo zrušené a aj keď Forró vystupoval za seba, zrejme sa už rozhodol. Mózes, ktorý bol podpredsedom strany do decembra 2023, odchod zo strany nezvažuje. Sám je prekvapený z rozhodnutia Forróa, väčšina Aliancie by totiž Pellegriniho podporu schválila. „Môžem potvrdiť, že ak by došlo k hlasovaniu, väčšina predsedníctva by podporila pána Pellegriniho, aj preto sme boli zaskočení, že nakoniec to zahlásili predtým a na predsedníctve sa o tom ani nehlasovalo,“ vysvetlil.

Podľa informácií Pravdy sa tak Forró rozhodol aj kvôli večernému programu v Kráľovskom Chlmci, kde ho nadšene vítal už podpredseda strany György Gyimesi. Ak by sa totiž na druhý deň stretol s Korčokom, v očiach voličov „by to nevyzeralo dobre“. Pellegrini využil na presun lietadlo, ktoré vlastní firma poslanca Hlasu Petra Náhlika. Ten bol spolumajiteľom impéria Vladimíra Poóra, ktorý bol pri vzniku Smeru označovaný za mecenáša strany Roberta Fica. Informoval o tom Denník N.

Po voľbách do europarlamentu čaká stranu mimoriadny kongres, na ktorom sa bude hlasovať aj o novom predsedovi strany. Či ešte v strane budú riešiť podporu Pellegriniho, je zatiaľ otázne. „Neviem o tom, predpokladám, že ak, tak už len po Veľkej noci. Ale predseda to zatiaľ nemal v pláne,“ uviedol Mózes. Dá sa to teda aktuálne brať tak, že ide oficiálne zatiaľ len o podporu zo strany Forróa a nie strany ako celku? „Áno, inak sa to nedá čítať,“ dodal Mózes. Podľa informácií Pravdy má zrejme časť tlaku na Forróa na svedomí aj súčasná vláda. „Sľuby ktoré dáva, mohol v minulosti splniť. Preto jeho gestá nie sú podľa mňa úprimné,“ povedal na margo rokovaní s Korčokom Forró.

Pellegrini to v dueli v Rádiu Slovensko nekomentoval. Forró v stredu na tlačovke uviedol, že už počas prvého kola mal tri témy, o ktorých hovoril aj s Pellegrinim. Riešil s ním aj dvojité občianstvo, na ktorom sa zatiaľ nedohodli, ale sú ochotní o tom ďalej rokovať. „Aliancia, teda pardon, pán Forró sa rozhodol pre pána Pellegriniho,“ skonštatoval v dueli Korčok a pripomenul, že získal podporu aj mimoparlamentnej strany Maďarské fórum Zsolta Simona, za čo sa jej poďakoval.