Bugár o kandidatúre v roku 2019: Útočili na mňa kvôli vražde novinára. Smer dnes robí veci, ktoré by za nás neotvoril

Do prezidentskej kampane išiel s tým, aby pomohol strane. Neúspešný kandidát na hlavu štátu z roku 2019 Béla Bugár hovorí, že popularita Mosta-Híd začala klesať, keď strana vstúpila do vlády so Smerom a SNS a nezlepšilo sa to ani neskôr. Na to, kto mu v kampani odčerpával hlasy a či posledný kandidát maďarskej národnostnej menšiny Krisztián Forró obsiahol témy, ktoré trápia menšinu, sme sa Bugára pýtali v rozhovore.

Pravda oslovila viacerých neúspešných kandidátov z volieb v rokoch 2014 a 2019. S neúspešnými kandidátmi sme sa zhovárali ešte pred prvým kolom volieb.

Béla Bugár v rozhovore hovorí:

čo mu ako kandidátovi na prezidenta nehralo do karát,

čo chcel kandidatúrou dosiahnuť,

kto bol jeho najväčší oponent,

v čom sa podobajú kampaň v roku 2019 a v roku 2024.

O prezidentský úrad ste sa uchádzali v roku 2019, čo bolo spúšťačom vášho rozhodnutia?

Neviem či si pamätáte, ale dôvera, ktorú sme stratili tým, že sme vstúpili do Ficovej vlády, sa nám vtedy pomaličky vrátila. Po vražde Kuciaka sme ako strana začali strácať. Rozhodli sme sa, že idem pomáhať strane aj s tou kandidatúrou. Každý vie, že menšina bude mať ťažko svojho prezidenta. To bol ten prvotný dôvod a štartér – pomáhať strane.

Čo bolo vtedy leitmotívom vašej kampane, okrem toho, že ste chceli promovať vašu stranu?

Samozrejme, hlavne to, že ako prezident by som vyzdvihoval aj témy menšín na Slovensku. Už vtedy som to tvrdil, a tvrdím to aj teraz, že každá menšina svojím jazykom, kultúrou, históriou obohacuje štát. Práve preto, že je menšina, potrebuje aj zvýrazniť svoje aktivity, čiže to bolo leitmotívom.

S kým ste mali názorové a tematické prieniky a kto bol vašim najväčším oponentom?

Zo začiatku to bol József Menyhárt. On odčerpával hlasy, potom odstúpil, ale už to nepomohlo. Po vražde všetci, či už to bola Čaputová alebo ďalší, útočili na mňa kvôli tej vražde. Ako keby som za to bol zodpovedný ja.

V prvom kole ste dosiahli 3,1 percenta. Boli ste z výsledku sklamaný?

Keď sme začali, pomaličky to rástlo a bolo to skoro deväť percent. Potom to začalo klesať, keď ostatní útočili kvôli vražde, že sme vo vláde so Smerom a tak ďalej.

Bolo to vašou najväčšou slabinou?

Na druhej strane treba povedať, že keď sa teraz na to spätne pozrú ľudia, ktorí mali iný názor na to, čo sme robili, a na terajšiu vládu, tak vidieť, že my ako Most-Híd sme niektoré procesy brzdili, prípadne opravili. Súčasný Smer teraz takého kandidáta nemá, a fakticky robí veci, ktoré veci by za nás ani neotvoril.

Čo máte konkrétne na mysli?

Zoberte si napríklad zmeny v trestnom práve, niektoré veci ohľadom skrátených legislatívnych konaní a tak ďalej.

Foto: Pravda, Ľuboš Pilc Danko, Fico, Bugár Andrej Danko, Robert Fico a Béla Bugár počas tlačovej konferencie v roku 2017.

Načrtli ste vládne zmeny, ktorých súčasťou je aj rušenie RTVS. Cez vás by tento návrh prešiel?

Stále každému hovorím, že netreba mať krvavé oči a treba sa pozrieť fakticky na celú históriu. Vždy sa to menilo, aj za Radičovej vlády a za ministra Krajcera. Vždy došlo aj k zmene vedenia. Len sa to nesmie robiť tým spôsobom, ako teraz. Teraz to fakticky evokuje, že sa to robí len kvôli tomu, aby politika ovládla verejnoprávnu televíziu. Aj keď musím povedať, že do rakvy verejnoprávnej televízie prvý klinec zabila práve bývalá vláda Matoviča a Hegera tým, že zrušili koncesionárske poplatky. RTVS musí fakticky „zobať“ z ruky aktuálnej vlády, lebo nemá iný príjem.

Ako hodnotíte kampaň jediného maďarského kandidáta Krisztiána Forróa? Obsiahol témy, ktoré trápia maďarskú menšinu?

Čiastočne áno, len v niektorých témach nie je pravdivý. Kampaňoval s tým, že musíme byť jednotní, držať spolu. Práve on aj s Berényim prispeli k tomu, že strana ktorá horko-ťažko vznikla po roku 2020, sa rozpadla. Práve kvôli tomu, že Berényi chcel silou mocou byť jednotkou do Európskeho parlamentu a podľa dohody mala právo postaviť kandidáta číslo jeden platforma Mostu-Híd. Radšej to rozbili a teraz hovorí o tom, a v kampani je to aj vidieť na niektorých bilbordoch, že potrebujeme držať spolu. Áno, ale nie takto, že niečo iné hovorím a niečo iné robím.

Neverili ste teda Forróovmu posolstvu?

Samozrejme, že nie. Poznám, čo všetko robil.

Sledovali ste ako si počínal Forró v debate kandidátov na RTVS?

Nie. Všade, kde sa objaví Matovič, vypínam telku. Keď chcem vidieť nejakého blázna, tak si zapnem komédiu, tam si to pozriem. Do politiky takéto bláznovstvo nepatrí vôbec.

Kto sa dostane podľa vás do paláca – Korčok alebo Pellegrini?

Myslím si, že Korčok urobil jednu chybu na začiatku s videom ohľadom podržtašky so psom. Myslím si, že z jeho strany to bolo veľmi zlé aj podlé. Toto mu asi nevyjde. Určite po prvom kole tam budú vo finále Pellegrini a Korčok, podľa mňa bude mať Pellegrini navyše.

Aký výsledok predpovedáte Forróvi?

Rozmýšľam som, že to môže byť nad tri percentá, štyri asi ťažko.

Aká je nálada medzi maďarskými voličmi?

Vplyvom Gyimesiho aj vplyvom Forróa sa na Korčoka pozerajú ako na človeka, ktorý nenávidí Maďarov. Má pár nešťastných vyjadrení, predpokladám, že jeho voliť nebudú a budú voliť Pellegriniho. Aj prieskumy ukazujú, že aj napriek tomu, že sa uchádzal aj kandidát maďarskej národnostnej menšiny, mnohí rozmýšľajú nad voľbou Pellegriniho.

Vidíte v súčasnej kampani nejaký opakujúci sa prvok s tým, keď ste kandidovali vy?

Áno, je to chyba opozície, je to aj chyba mainstreamu. Vždy proti niekomu. Byť pánom Pellegirnim, poďakujem sa aj mainstreamu, lebo aj negatívna kampaň je kampaň. Každý deň, keď sa objavujú nejaké články, sú vždy proti nemu. Hodnotiť to nebudem, prečo robia a aký je dôvod okrem toho, že nechcú, aby vyhral, ale myslím si, že je to dvojsečná zbraň, ktorá môže vypáliť opačne. To isté bolo aj vtedy, každý kto pričuchol k Smeru, bol zlý. Toto som dostal ja. Útočila pani Čaputová, pani Tódová.

Jednu z vecí, ktorú verejnosť vyčítala Pellegrinimu bola neúčasť v diskusiách. Nebolo to oprávnená kritika?

Robil dobre. Bola to dobrá taktika. Jemu by to nepomohlo, lebo by na neho útočili nie kvôli tomu čo robí, ale kvôli tomu čo nerobí proti Ficovi. Na čo by takýmto spôsobom pomáhal protikandidátom. Jemu by to nepomohlo, protikandidátovi áno, preto tá taktika nebola zlá.