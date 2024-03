Korčok alebo Pellegrini? Favoriti bojujú o kľúčové bašty: Chaos okolo podpory Harabina by mohol voličov odradiť

Druhé kolo prezidentských volieb už klope na dvere a kandidátom neostáva veľa času na to, aby voličov získali na svoju stranu. Ivan Korčok aj Peter Pellegrini vedia, že dôležité budú hlasy maďarskej komunity, ale aj podporovateľov neúspešného kandidáta Štefana Harabina. Líder Hlasu síce získal podporu predsedu Aliancie – Szövetség Krisztiána Forróa, no nie celej strany. Aký bude mať na voličov vplyv rozhodnutie Forróa a ako sa odzrkadlí takmer neviditeľná koaličná podpora pre Pellegriniho?

Obaja favoriti sú aktívni aj počas veľkonočných sviatkov. Korčok zorganizoval pochod k Mohyle M. R. Štefánika, Pellegrini zas na Veľkú Javorinu.

Korčok a Pellegrini pred diskusiou v RTVS Video Zdroj: TV Pravda

Okrem toho sa stránka exšéfa diplomacie čelila hackerskému útoku potom, čo sa v éteri objavila falošná. Boj o voličov sa pár dní pred moratóriom a finálnym druhým kolom zostruje.

SNS a chabá podpora koalície

Kým líder SNS Andrej Danko sa v prvom kole staval na zadné – najprv kandidoval sám, potom sa vzdal v prospech Štefana Harabina, v druhom kole je situácia iná. Úloha zmobilizovať čo najviac národných voličov bola v rámci „voľby srdcom“ splnená. Danko neváhal na svojho koaličného partnera zaútočiť a nevynechal ani jeho súkromný život. Druhé kolo je však podľa stanoviska strany „voľba rozumom“ a preto sa rozhodla SNS nakoniec podporiť Pellegriniho.

Zároveň sa strana rozhodla aktivizovať aj členov a starostov v regiónoch. V spojených voľbách získala SNS 172 kandidátov v rôznych koalíciách, 45 z nich malo podporu len SNS. Je otázne, koľko voličov to Pellegrinimu prinesie, keďže takmer polovica voličov SNS mu už vyjadrila podporu v prvom kole. Druhá podporovala Harabina. Sám Danko ako kandidát mal v prieskumoch okolo dvoch percent, čo nie je veľký rezervoár hlasov.

Podľa sociológa a šéfa agentúry Focus Martina Slosiarika je pri podpore SNS skôr otázka, či ich voliči, ktorí v prvom kole podporili Harabina, prídu v druhom kole voliť. „Rozumiem mobilizácii zo strany vedenia SNS, pretože Harabin nie je v straníckej politike ukotvený, a teda skôr by v tomto prípade mohla pomôcť mobilizácia po straníckej linke,“ uviedol pre Pravdu.

Sociológ z agentúry Ipsos Roman Pudmarčík nepredpokladá, že by podpora SNS mohla spôsobiť nejaké zásadné posuny v Pellegriniho preferenciách. „Väčšina elektorátu SNS bola síce naklonená v prvom kole Harabinovi, no pre druhé kolo už počas predchádzajúcich týždňov deklarovali pomerne vysokú ochotu zúčastniť sa volieb a voliť práve Pellegriniho,“ zhodnotil.

Korčok o podpore Harabina a Matoviča aj panáku s východniarmi vo vlaku Video Zdroj: TV Pravda

Pomôcť by mohla Pellegrinimu aj silnejšia podpora zo strany šéfa Smeru a premiéra Roberta Fica, ktorú zatiaľ ani z jeho strany, ani zo strany Danka v kampani veľmi nevidieť. Fico pred pár dňami povedal, že ho podporujú z logických dôvodov. „Teraz už nejde o guličky,“ povedal a k videu napísal, že voliči Smeru môžu mať na Pellegriniho rôzne názory.

Pre lídra Hlasu je Ficova doterajšia podpora dostačujúca. V stredu by malo prebehnúť stretnutie lídrov koaličných strán na ústredí SNS. Dôvodom nie veľmi viditeľnej koaličnej podpory môže byť aj to, že sa Pellegrini prezentuje ako kandidát všetkých ľudí. Na druhej strane ho Danko označuje za jasného kandidáta koalície a aj Pellegrini v dueli s Korčokom uviedol, že kandiduje, aby ochránil vládu. Zatiaľ sa objavuje po boku niektorých ministrov a sám priznal, že ide o súčasť kampane. „Ak nepôjdete národní voliči voliť, volíte Korčoka, ktorí povedal, že rozloží našu vládnu koalíciu,“ podporoval ho na tlačovke o odstrele medveďa minister životného prostredia Tomáš Taraba.

Podľa politológa z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Miroslava Řádeka ide zo strany SNS o kozmetickú pomoc. „Danko urobil Pellegrinimu veľké starosti, osobne ho dourážal a nemyslím si, že mu to napriek prívetivému vystupovaniu Pellegrini niekedy odpustí. Možno nateraz budem preháňať, ale myslím si, že Pellegrini si počká na svoju politickú pomstu voči Dankovi v prípade akéhokoľvek výsledku volieb,“ myslí si.

Politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner predpokladá, že podpora SNS nejaké hlasy bezpochyby prinesie. „Ale táto podpora, pokiaľ nebude iba deklaratívna, má znamenať synergický efekt, teda že celá vládna koalícia stojí za Pellegrinim, čo by malo byť mobilizujúce pre sympatizantov vládnej koalície,“ hovorí. Okrem toho má podpora výhodu aj v kampaňovaní regionálnych a miestnych štruktúr SNS, ktorá má relatívne silnú členskú základňu.

Najprv áno, potom nie. Harabin neodporúča nikoho

Politológ z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozef Lenč uviedol, že keďže strácal Pellegrini v prvom kole na Korčoka viac ako päť percent, každá podpora je viac než žiaduca. „V prípade voličov SNS bude rozhodujúce to, do akej miery akceptujú súčasný postoj strany a do akej miery budú nasledovať „odporúčanie“ Harabina a či si budú pamätať, čo o Pellegrinim hovoril ešte pred pár dňami a týždňami Danko,“ uviedol.

Harabin o svojich voličoch a podpore Pellegriniho Video Zdroj: TV Pravda

Práve odporúčanie Harabina sa v posledných dňoch kvôli kontroverznému kroku jeho hovorcu a šéfa volebného štábu Miroslava Jureňu stalo predmetom debát. Web Extra plus zverejnil správu, podľa ktorej sa Harabin rozhodol v druhom kole volieb podporiť Pellegriniho. Harabin to však označil za podvod a Jureňu okamžite odvolal z jeho funkcie.

„Ja som po voľbách dal jasné stanovisko. Moji voliči sú racionálni a inteligentní a vedia, čo majú robiť. Odvtedy som nedal žiadne vyjadrenie. Vyjadrenie pána Jureňu je jeho individuálna partizánčina, hoci som dal zákaz komukoľvek z volebného štábu vyjadrovať sa k výsledku volieb a ďalšiemu postupu,“ reagoval. Nevidí dôvod meniť svoje vyjadrenie a zopakoval, že ako bývalý sudca s nikým nekupčí. Na jeho vyjadreniach sa zrejme nič meniť nebude. „Keď mi raz obžalovaný, poškodený, svedok alebo znalec odpovedal na moju otázku, ja už som mu obkročmo tú istú otázku nedával,“ reagoval na otázku, či je možná zmena jeho postoja.

Na Facebooku dodal, že Korčok nemá šancu získať jeho voličov. „Pellegrini to má len a len vo vlastných rukách. Ak ich presvedčí, tak ho pôjdu voliť, ak nie, ostanú doma,“ dodal. Pri Harabinových voličoch je však otázne, či prídu voliť. Pred piatimi rokmi neprišla k urnám v druhom kole až štvrtina z nich. Podľa Cirnera je však dnes situácia iná. „Je po pandémii, prebieha konflikt na Ukrajine, títo voliči zažili vlády po roku 2020 (predovšetkým tú Matovičovu) a sú väčšmi zradikalizovaní. Domnievam sa, že táto situácia sa nezopakuje v takej miere ako v roku 2019,“ uviedol. „Ani tak však Pellegrini nemôže počítať so všetkými hlasmi,“ hovorí Štefančík. Podľa Slosiarika by bola trojštvrtinová strata zásadná. „Myslím si, že by ju Pellegrini nedokázal zmazať mobilizáciou nových voličov. Voliči Harabina sú pre jeho možné víťazstvo v druhom kole veľmi dôležití,“ hodnotí.

Rozdelení Maďari?

Ďalšou kľúčovou baštou sú hlasy voličov početnej maďarskej komunity. Aj tu došlo cez týždeň k miernym otrasom. V stredu mala vláda výjazdové rokovanie v Galante, na ktorom bol prítomný aj líder Aliancie – Szövetség. Následne Hlas oznámil spoločnú tlačovú konferenciu Pellegriniho a Forróa, na ktorej šéf Aliancie oznámil, že Pellegrini je aktuálne najlepšou voľbou. O pár minút Korčok informoval, že Forró zrušil ich dohodnuté štvrtkové stretnutie so slovami, že už je „bezpredmetné“. „Mrzí ma, že pán Forró ani len nedal šancu tomu, aby si vypočul moju prezidentskú víziu,“ reagoval.

Forró podporil Pellegriniho Video Zdroj: ta3

Poobede však jeden z členov predsedníctva Szabolcs Mózes uviedol, že rozhodnutie Forróa ich zaskočilo a pobúrilo, keďže sa na predsedníctve o podpore nehlasovalo. Podľa informácií Pravdy sa tak Forró rozhodol aj kvôli večernému programu v Kráľovskom Chlmci, kde ho nadšene vítal už podpredseda strany György Gyimesi. Ak by sa totiž na druhý deň stretol s Korčokom, v očiach voličov „by to nevyzeralo dobre“.

Aktuálne tak ide len o podporu zo strany Forróa a nie strany ako celku. „Inak sa to nedá čítať,“ dodal Mózes. „Veľká časť predsedníctva bola za moju podporu. Ak sa to nejakému členovi nepozdáva, to je ich interná záležitosť,“ uviedol líder Hlasu v Rádiu Slovensko. Vláda tak po boku Forróa a ďalších starostov vyčlenila okresom Dunajská Streda a Galanta dva milióny eur, Korčok sa potom vybral navštíviť Dunajskú Stredu, kde skončil v prvom kole tesne po Forróvi, Pellegrini zas odletel do Kráľovského Chlmca, kde ho nadšene vítal už podpredseda strany György Gyimesi.

Opoziční lídri ihneď hovorili o kupovaní maďarských voličov, paradoxom je, že podľa vládneho materiálu dostanú viac dotácií z balíčka starostovia za koaličné strany, než tí za Alianciu. Nespokojné hlasy sa preto podľa informácií Pravdy ozývajú aj vo vnútri strany, členovia nechcú, aby ich verejnosť vnímala ako úplatných politikov.

Forró uspel vo voľbách v dvoch okresoch – Dunajská Streda a Komárno. Korčok zvíťazil v okrese Galanta, Šaľa, ale aj Košice a Košice okolia. Pellegrini mal prevahu v okresoch Nové Zámky, Veľký Krtíš, Levice, ale aj v Lučenci, Rimavskej Sobote, Trebišove či Rožňave, kde má maďarská komunita početné zastúpenie. Hlasy maďarských voličov budú v druhom kole takisto rozhodujúcim faktorom v rámci mobilizácie voličov. Korčokovi vyjadrila podporu menšia strana Maďarské fórum.

Podľa Štefančíka v tejto chvíli nie je jasné, ako sa voliči Forróa zachovajú a či to zmení rozhodnutie tých, ktorí Korčoka volili v prvom kole. „Ide o špecifickú skupinu obyvateľov s pozitívnym vzťahom nielen k Maďarsku, ale predovšetkým k Viktorovi Orbánovi. A jeho vládu ospevujú niektorí súčasní vládni politici, predovšetkým Danko,“ uviedol politológ s tým, že nie všetci Maďari na Slovensku však súhlasia s Orbánovým štýlom politiky. „Vzhľadom na to, že Krizstián Forró svoje odporúčania formuloval už pred prvým kolom volieb, je menej pravdepodobné, že by významná časť voličov Korčoka z prvého kola zmenila svoj názor a odovzdala hlas Pellegrinimu,“ konštatuje Pudmarčík.

Šutaj Eštok: Nemáme dôvod meniť taktiku. Možno budeme hovoriť viac o tom, aké je Korčok riziko Video Zdroj: TV Pravda

Sociológ z Ipsosu zároveň pripomína, že Forró už pred prvým kolom vyjadroval, že si nevie predstaviť, že by ľudia voliaci Maďarskú alianciu alebo ľudia maďarskej národnosti volili Korčoka. „V dátach sme však videli, že aj napriek týmto vyjadreniam tieto skupiny ľudí pred druhým kolom zvažovali oboch kandidátov pre druhé kolo v podobnej miere. Zaujímavé bude sledovať, ako sa vyvinie situácia, v ktorej Forró síce Pellegriniho podporil, no urobil tak v rozpore s rozhodnutím predsedníctva strany, ktoré ho za to kritizovalo,“ uviedol.

Kto má väčšiu šancu vyhrať?

Pellegrinimu sa tak podarilo získať podporu Forróa a naklonení mu budú zrejme aj voliči Harabina, pokiaľ prídu. Korčok má zatiaľ podporu opozičných strán, menšej strany Maďarské fórum a Demokratov a na jeho stranu sa zrejme nakloní aj Patrik Dubovský a Igor Matovič, ktorí uspel aj v niekoľkých rómskych obciach. Korčok však bude musieť v mobilizácii zabrať a zároveň si udržať voličov, ktorý mu dali hlas v prvom kole, keďže z hľadiska podpory Pellegrini vyhráva.

Rizikom pri oslovovaní Harabinových voličov ja radikálnejší prejav, na ktorí sú zvyknutí. Ak bude radikálnejší aj Pellegrini, mohol by prísť o časť voličov Hlasu. „Z hľadiska sympatií dáta ukazujú, že medzi voličmi Hlasu má Korčok sympatie na úrovni zhruba 15 percent. Naopak medzi voličmi opozičných strán je to od necelých desať percent v prípade hnutia Slovensko po zhruba 30 percent v prípade voličov KDH. Takže sa zdá, že Pellegrini má o čosi väčší prienik do elektorátu opozičných strán, než Korčok do elektorátu Hlasu,“ skonštatoval Slosiarik.

Podľa Cirnera to zatiaľ, čo sa šance na víťazstvo týka, vyzerá pol na pol. „Rozhodne mobilizácia oboch táborov a volebná účasť,“ dodal. Podobne to vníma aj Slosiarik. „Momentálne to vidím 50 na 50,“ uviedol. Řádek si myslí, že z dnešného pohľadu má vyššiu šancu Korčok. „Preferencie pre výsledky druhého kola volieb v zložení Korčok verzus Pellegrini boli dlhodobo stabilné a Pellegrini sa pravidelne pohyboval na prvom mieste s rozdielom niekoľkých percentuálnych bodov. Bolo to rovnako zásluhou najmä voličov Harabina, ktorí sa voliť v druhom kole chystali a drvivá väčšina z nich by si vybrala Pellegriniho. Podpora Korčoka v tejto skupine bola zanedbateľná,“ vysvetľuje Pudmarčík.

Situácia sa však môže dynamicky meniť. „Bude zaujímavé vidieť prvé výsledky prieskumov, ktoré už budú zohľadňovať spoločenskú atmosféru po prvom kole a tiež rozpory medzi Harabinom a Miroslavom Jureňom,“ hovorí Pudmarčík s tým, že neprehľadná situácia v ich vyjadreniach by mohla niektorých podporovateľov Harabina od voľby Pellegriniho odradiť a tým znížiť jeho šance na víťazstvo. „Skupina voličov a voličiek Harabina z prvého kola totiž predstavuje potenciál zhruba 200 000 hlasov (pretože nie všetci, ktorí volili v prvom kole prídu voliť), ktorý môže v konečnom dôsledku rozhodnúť o víťazovi volieb,“ dodal.