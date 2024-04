Pellegrini: V kampani nič netajím. Budem presadzovať spoluprácu s vládou, nie konflikt, Hlas stabilitu koalície nenaruší

Druhé kolo prezidentských volieb sa bude konať už túto sobotu a Slovensko si bude vyberať z dvoch kandidátov. Jedným z nich je predseda Národnej rady SR a líder koaličnej strany Hlas Peter Pellegrini, ktorý skončil v prvom kole na druhom mieste. Pre Pravdu prezradil, čím chce ešte zmobilizovať voličov, či neobchádza pravidlá kampane, ale aj to, kde by chcel ako prezident bývať a čo si váži na svojom protikandidátovi.

Profilový rozhovor sa uskutočnil prostredníctvom e-mailu. Obaja kandidáti dostali rovnaký súbor otázok, z ktorých niektoré boli prispôsobené danému kandidátovi.

Pellegrini: Debata bola kultivovaná, aj keď sme si hovorili každý svoje Video Zdroj: TV Pravda/Robert Hüttner

Kampaň máme skoro za sebou, v prvom kole ste prezentovali svoje vízie a to, akým prezidentom chcete byť. Čo je vašou myšlienkou pred druhým kolom? Čím chcete voličov zmobilizovať?

Naďalej ponúkam voličom program pokoja, dôstojného života ľudí a razantného presadzovanie národnoštátnych záujmov Slovenska v zahraničí. Budem presadzovať spoluprácu, a nie konflikt s vládou, pretože chcem byť predovšetkým prezidentom ľudí a robiť všetko preto, aby sa rozvíjali naše regióny a tak sme krok po kroku budovali vnútorne súdržné Slovensko. Vážim si podporu, ktorú som dostal od prezidentských kandidátov. S pánom Kubišom sme našli zhodu v mnohých otázkach, pán Forró ma priamo podporil. Teším sa aj podpore Smeru a SNS, ako aj národne orientovaných poslancov, ktorú mi deklaroval minister životného prostredia Tomáš Taraba. Som za mier a jednoznačne odmietam, aby slovenskí vojaci boli poslaní bojovať na Ukrajinu.

Obaja ste favoritmi volieb, obaja ste v niečom rovnakí a v niečom rozdielni. Ak by ste mali vyzdvihnúť jednu vec, ktorá vás najviac odlišuje od vášho protikandidáta mimo volebných sloganov, čo by to bolo?

Nie som prezidentom mimovládok ani médií, ani zahraničia, ale ľudí. Nepodporujem vyslanie slovenských vojakov na Ukrajinu a presadzujem, aby sa konečne začalo rokovať o mieri. Som politikom, ktorý stál vždy na strane ľudí a snažil sa zlepšovať ich život. Za mnou nestoja skrachovaní politici typu Hegera, Naďa, Dzurindu, Šeligu či Matoviča, ktorí sa snažia dostať opäť k moci, ale ľudia, ktorí ma poznajú z mnohých ciest po regiónoch.

V čom je pre vás váš protikandidát, naopak, inšpiratívny, čo na ňom oceňujete?

Je to pracovitý, ambiciózny diplomat, ktorý vedel vždy naplniť požiadavky všetkých premiérov, pre ktorých pracoval. Mrzí ma však, akými ľuďmi sa obklopuje a ako je jeho kampaň postupne čoraz arogantnejšia. Počas jeho predvolebnej noci mohlo celé Slovensko vidieť v priamom prenose všetkých tých hegerovcov, dzurindovcov, naďovcov i progresívcov, ktorí tú tri roky šírili chaos a dnes vidia šancu po jeho chrbte sa vrátiť do politiky.

Aký je váš vzťah k ochrane prírody a životného prostredia? Chodíte na turistiku, na ryby či na poľovačky?

Zelená politika musí byť programovou súčasťou každej strany. Nesmie však ísť na úkor života ľudí. Mám pocit, že bruselská administratíva v týchto otázkach ide na hranu a je potrebné vrátiť sa k zdravému rozumu. U nás to cítime napríklad pri problémoch s medveďmi. Život medveďa nemôže stáť nad životom ľudí, preto podporujem prijatie ústavného zákona, ktorý by tento problém riešil. Rád chodievam na prechádzky do prírody so psíkom Gerym. Je to skvelý relax.

Ako by ste ako prezident zmiernili v spoločnosti názor, že NATO je zločinecká organizácia a že Slovensko ovláda Brusel, o čom hovoria aj niektorí z vašich koaličných kolegov?

Naša účasť v EÚ a NATO vytvára ekonomický a bezpečnostný priestor, kde môžeme aktívne vstupovať do medzinárodných rozhodnutí a ovplyvňovať postoje k zásadným zahraničnopoli­tickým otázkam. Musíme však sedieť za stolom, kde sa prijímajú rozhodnutia, a obhajovať pri tom slovenské národnoštátne záujmy – a nie čakať za dverami, o čom rozhodnú iní. Je nesmierne dôležité, aby sme si v EÚ zachovali právo veta, inak budeme v kľúčových otázkach vydaní na milosť veľkým štátom a ich záujmom.

Harabin o svojich voličoch a podpore Pellegriniho Video Zdroj: TV Pravda

V ankete Pravdy ste uviedli, že sa o bývaní budete rozhodovať po diskusii s Úradom pre ochranu ústavných činiteľov aj pre incident u prezidentky Čaputovej. Pustili by ste sa do opráv prezidentskej vily na Slavíne alebo budete hľadať alternatívne riešenie bývania?

Predbiehame. Dnes vidím ako podstatný krok uspieť vo voľbách. Ostatné budem riešiť po diskusii s Úradom pre ochranu ústavných činiteľov.

Ktorý svoj politický krok najviac ľutujete?

Takto som nikdy nepremýšľal. Vždy sa držím pri svojich rozhodnutiach myšlienky, že na prvom mieste sú ľudia a až potom osobné ciele.

Transparency International vyhodnotilo vašu kampaň ako málo transparentnú. Viacerí odborníci hovoria, že sa stiera hranica medzi kampaňou a funkciou šéfa NR SR. Výdavky na kampaň chcete uviesť až po výsledku volieb. Sám ste povedali, že tlačovky s ministrami sú časťou kampane. Nie je to podľa vás obchádzanie pravidiel?

Nikdy som nič netajil a nebudem tajiť. O financovaní kampane sa bude môcť verejnosť dozvedieť podľa zákona z výročnej správy, ktorá zahrnie všetky výdavky. Dokonca pôjdeme nad rámec našich zákonných povinností a zverejníme náklady strany na voľby skôr, ako zákon vyžaduje.

Pellegrini o výsledkoch volieb a II. kole Video Zdroj: ta3

Čo sa týka nového zákona o RTVS, podpísali by ste zákon v takej podobe, ako bol predložený pôvodne alebo by ste ako prezident, ktorý vzišiel z koalície, rokovali so stranami o prípadnej zmene niektorých častí?

O zákone sa bude ešte rokovať na koaličnej rade, pôjde do parlamentu, kde ho bude možno pozmeňovacími návrhmi dopĺňať. Počkajme si na jeho výslednú podobu, pretože táto téma je vyslovene zneužívaná na prezidentskú kampaň opozičného kandidáta.

Pripravili sa už v strane Hlas na váš prípadný odchod? Máte už nástupcu?

Ak dostanem dôveru od ľudí, môj nástupca vzíde z vnútrostraníckej dohody a bude to jeden z členov úzkeho vedenia strany. Sme zodpovední a za žiadnych okolností nenarušíme stabilitu vládnej koalície.

Ak nevyhráte, zmení to niečo na fungovaní koalície? Pán Danko vám adresoval zopár ostrých vyjadrení, sporná bola jeho podpora a trenice v koalícii boli už predtým.

O tom, či vyhrá prezident ľudí, alebo prezident elít, rozhodnú ľudia. S pokorou si počkajme na ich rozhodnutie. Je však v záujme celého Slovenska, aby koalícia stabilne fungovala a doručovala ľuďom pomoc.

Ako vníma kampaň vaša rodina? Sú vaši blízki zvyknutí alebo ich niečo prekvapilo?

Veľmi si vážim podporu mojich blízkych. Sú mi dlhodobo oporou a vážim si, ako stoja pri mne. Hoci je pravdou, že niekedy veľmi ťažko prežívajú útoky, ktorým so vystavení na dennej báze zo strany médií, opozície a prívržencov môjho protikandidáta.

Spomínate si na nejaký vtipný, prípadne zaujímavý moment, ktorý sa vám vryl do pamäti počas kampaňovania?

Stretnutia s ľuďmi ma nabíjajú energiou. Každé jedno podanie rúk, príbeh človeka, ktorého v tom momente počúvam, je pre mňa zaujímavým momentom v kampani. Pretože najväčšou vzácnosťou našej vlasti sú ľudia, ktorí tu žijú.

Ak sa vám podarí zvíťaziť, čo bude váš úplne prvý krok?

Poďakujem sa ľuďom za dôveru, mojej rodine a všetkým, ktorí ma podporovali.

Kde sa vidíte o päť rokov?

O mojom profesionálnom živote rozhodnú ľudia. V tom osobnom dúfam, že budem stále v kruhu svojich najbližších.