Korčok: Nedám si skákať po hlave. S premiérom a so šéfom NR SR by som si nastavil parametre spolupráce

Druhé kolo prezidentských volieb sa bude konať už túto sobotu a Slovensko si bude vyberať z dvoch kandidátov. Jedným z nich je víťaz prvého kola a bývalý šéf diplomacie Ivan Korčok. Pre Pravdu prezradil, čím chce ešte zmobilizovať voličov, aký krok doteraz ľutuje najviac, ale aj to, čo si váži na svojom protikandidátovi a čo by spravil ako prvý krok.

Profilový rozhovor sa uskutočnil prostredníctvom e-mailu. Obaja kandidáti dostali rovnaký súbor otázok, z ktorých niektoré boli prispôsobené danému kandidátovi.

Kampaň máme skoro za sebou, v prvom kole ste prezentovali svoje vízie a to, akým prezidentom chcete byť. Čo je vašou myšlienkou pred druhým kolom? Čím chcete voličov zmobilizovať?

Myslím si, že dnes je už úplne jasné, o čo v týchto voľbách ide. A teda či jedna vládna moc ovládne všetky pozície v našom štáte, alebo bude v prezidentskom úrade niekto, kto zabezpečí mocenskú rovnováhu. Výsledky prvého kola naznačujú, že ľudia tomuto rozumejú a dokazujú to moje úspechy nielen vo veľkých mestách, ale aj na Orave, Spiši, aj v Dunajskej Strede či v Komárne. Hoci ich vnímam s pokorou, dávajú mi nádej, že môžem uspieť s mojou víziou výkonu prezidentského ú­radu.

Obaja ste favoritmi volieb, obaja ste v niečom rovnakí a v niečom rozdielni. Ak by ste mali vyzdvihnúť jednu vec, ktorá vás najviac odlišuje od vášho protikandidáta mimo volebných sloganov, čo by to bolo?

Myslím, že ten zásadný rozdiel medzi nami pomenoval sám Peter Pellegrini, keď v jednej debate povedal, že kandiduje, aby chránil vládu Roberta Fica. Ja kandidujem, aby som slúžil ľuďom, nie politikom. Kandidujem, aby som vykonával funkciu prezidenta tak, ako ju predpokladá naša ústava, nezávisle, nestranne a bez príkazov.

V čom je pre vás váš protikandidát, naopak, inšpiratívny, čo na ňom oceňujete?

Oceňujem, že od neho neprichádzajú vulgárne útoky smerom k politickým oponentom.

Aký je váš vzťah k ochrane prírody a životného prostredia? Chodíte na turistiku, na ryby či na poľovačky?

Ochrana životného prostredia a klímy je kľúčová politická téma. Plne za ňou stojím a budem sa v nej aktívne angažovať. Vnímam to ako modernizačnú príležitosť. Je to o zodpovednosti k tomu, ako sa správame každý deň k prírode a v akom stave ju odovzdáme budúcim generáciám.

Ako by ste ako prezident zmiernili v spoločnosti názor, že NATO je zločinecká organizácia a že Slovensko ovláda Brusel?

V prvom rade si nemyslím, že toto je väčšinový názor spoločnosti. Dovolím si tvrdiť, že stále je tu veľká časť spoločnosti, ktorá rozumie, aké dôležité sú tieto organizácie pre našu bezpečnosť a ekonomickú prosperitu. Musím však povedať, že veľa z týchto naratívov začali využívať politici vo vidine zisku lacných politických bodov a úspechu na sociálnych sieťach. Bojovať proti tomu sa dá jedine tak, že my, ktorí vieme, kam Slovensko patrí a kto sú naši spojenci, nebudeme ticho a budeme o tom nahlas hovoriť a vysvetľovať to.

V ankete Pravdy ste uviedli, že prezident nie je súkromná osoba a je podľa vás absurdné, že sa to na Slovensku 30 rokov nerieši. Pustili by ste sa do opráv prezidentskej vily na Slavíne alebo budete hľadať alternatívne riešenie bývania?

Toto nie je v kompetencii prezidenta, preto len zopakujem, čo som už verejne povedal, pokiaľ sa otázka dôstojného a bezpečného bývania hlavy štátu nevyrieši, budem naďalej bývať doma. Osobne s tým nemám žiadny problém.

Ktorý svoj politický krok najviac ľutujete?

Myslím si, že to bolo vtedy, keď Robert Fico označil novinárov za protislovenské prostitútky. Považujem za chybu, že som sa vtedy neozval aj verejne, no vtedy som nepôsobil v politike, ale v diplomacii.

Vaši protivníci hovoria, že na svojho protikandáta útočíte a ste konfliktný, čo polarizované Slovensko nepotrebuje. Ako chcete občanov upokojiť, prípadne znížiť mieru polarizácie? Čo chcete robiť s „agresivitou a vulgárnosťou, ktorá sa tu usádza“, ako ste sám povedali?

Je zaujímavé, že takýmito nálepkami ma označujú ľudia, ktorí hovoria o mieri, no sami majú plné ústa vojny. Pre mňa je dôležité, že dokážem spájať ľudí, ktorí majú odlišné názory. Dokázal som spojiť konzervatívcov, liberálov aj časť maďarských voličov. Ďalej si myslím, že bojovať s agresivitou a vulgárnosťou v politike sa dá jedine slušnosťou. To ale neznamená, že si dám skákať po hlave. Tým sa riadim aj počas mojej kampane a odo mňa nikdy nebudete počuť osobné útoky na môjho protikandidáta, dokonca som sa ho zastal, keď Andrej Danko útočil na jeho súkromný život. Ak Petra Pellegriniho s niečím konfrontujem, tak sú to jeho názory a veci, za ktoré nesie politickú zodpovednosť.

Čo sa týka nového zákona o RTVS, podpísali by ste zákon v takej podobe, ako bol predložený pôvodne? Prípadne pripustili by ste nejaké zmeny vo verejnoprávnej inštitúcii alebo by to bolo pre vás ako prezidenta úplne nepriechodné?

Nie, takýto zákon by som nepodpísal. Som proti tomu, aby politici zasahovali do vysielania verejnoprávnej televízie a aby sa z nej stala štátna televízia.

Ako vnímate pomerne chaotické vyjadrenia ohľadom podpory zo strany Aliancie? Beriete to ako podporu len pána Forróa, a nie celej strany? V Aliancii bola väčšina predsedníctva za, tá, ktorá bola proti, namietala len zrušenie stretnutia s vami.

Mrzí ma, že pán Forró stretnutie zrušil a ani si len nevypočul moju ponuku pre maďarských voličov. No rešpektujem toto jeho rozhodnutie. Zároveň som rád, že mi podporu vyjadrila strana Maďarské fórum. Mám však veľký rešpekt k Maďarom žijúcim na Slovensku a zároveň im verím, že napriek odporúčaniu pána Forróa naložia so svojím hlasom zodpovedne a slobodne. Maďarskí voliči boli historicky vždy na strane demokratického spektra a maďarské strany boli vždy súčasťou modernizačných vlád a modernizačného prúdu politiky a bol by som rád, keby to tak bolo aj naďalej.

V prípade, ak nevyhráte, čo budete robiť ďalej? Nechystáte sa do straníckej politiky?

Úprimne hovorím, že nad týmto sa momentálne nezamýšľam a všetku svoju energiu venujem úspechu vo voľbách.

Ako vníma kampaň vaša rodina? Sú vaši blízki zvyknutí alebo ich niečo prekvapilo?

Aj keď sme sa na to pripravovali, všetkých nás prekvapila tá vlna antikampane, ktorá sa voči mne vzniesla. Obzvlášť, keď ma úplne absurdne obvinili z toho, že som bol príslušníkom ŠtB.

Spomínate si na nejaký vtipný, prípadne zaujímavý moment, ktorý sa vám vryl do pamäti počas kampaňovania?

Veľmi príjemný moment sa nám stal pred týždňom v Prešove. Len pár hodín dopredu sme na sociálnych sieťach avizovali, že sa zastavíme na kávu na námestí, čakali sme, že sa k nám pripojí hŕstka našich podporovateľov, no keď sme tam prišli, čakali nás tam stovky ľudí. Veľmi podobná vec sa stala aj o deň neskôr v Ružomberku. Bol som z toho naozaj dojatý.

Ak sa vám podarí zvíťaziť, čo bude váš úplne prvý krok?

Stretol by som sa s ústavnými činiteľmi, aby sme si nastavili parametre spolupráce na nasledujúce obdobie. Ďalej by som určite pokračoval v mojej ceste po Slovensku, chcel by som byť aktívny prezident, nie ceremoniálny, ktorý bude len sedieť v Bratislave.

Kde sa vidíte o päť rokov?

Uvidíme, dúfam, že budem končiť svoj prezidentský mandát.