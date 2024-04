ONLINE: Ostrý súboj Korčok a Pellegrini v predposlednom predvolebnom dueli

Kandidáti prichádzajú na debatu Video

Kto vás v debate v TV Markíza viac presvedčil? Ivan Korčok Peter Pellegrini remíza Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Ivan Korčok 55,6% Peter Pellegrini 40,6% remíza 3,8%

21:23 Akých poradcov by ste si vzali k sebe do prezidentského paláca? Korčok: Zatiaľ neviem špecifikovať, nezaoberám sa tým pred druhým kolom voľby. Chcem mať pri sebe šéfku svoje kampane. Pellegrini: Nerozdávam funkcie na úrade, na ktorom ešte nie som.

21:20 Pellegrini o korupcii: Spravodlivosť má byť slepá, a potrestaný by mal byť každý, kto spáchal trestný čin, ale nemal by byť odsúdený nevinný. Nebude dávať milosť pri korupčných kauzách či násilnej trestnej činnosti. Vyjadril výhrady voči kajúcnikom a chce, aby dobehli súdne konania. Korčok: Korupcia bol a je problém, ale rešpektujem prezumpciu neviny.

21:13 Korčokovi sa nepáči, že Fico chce presadzovať aj záujmy vlády Viktora Orbána, Pellegrini hovorí o dôležitosti sily, ktorú mala skupina krajín V4.

21:12 Podľa Korčoka si nemá prezident zobrať späť svoje právomoci a chodiť namiesto premiéra na samity EÚ a ani on to neurobí. Pellegrini mu to neverí, tvrdí, že Korčok mení svoje postoje podľa toho, ako situáciu vníma verejnosť. Korčok uviedol, že nechce rušiť právo veta. Má Ukrajina vstúpiť do NATO? Pellegrini hovorí nie, Korčok, že o tom rozhodne aliancia.

21:04 Korčok: Nebude už hovoriť s Matovičom a žiadať ho o podporu. Verí, že voliči Matoviča vedia, koho by mali voliť. Pellegrini: Už od prvého kola sa prihováram voličom Štefana Harabina a súhlasím s tým, že sú dostatočne múdri na to, aby vedeli čo robiť. Moja ponuka môže vyhovovať aj národným voličom. Ak neprídu voliť, podporujú Korčoka. Korčok: Vymedzte sa proti Harabinovi, ide o národnoštátne záujmy, Harabin chce vystúpiť z NATO. Pellegrini: SR je pevne ukotvená aj EÚ v NATO, ale malo by nás tam byť počuť, čo my hovoríme, robiť suverénnu politiku. Korčok: Keď ste boli vo vláde, tak ste neuhli, ale teraz uhýbate.

21:00 Korčok: Cítim sa byť z prvého kola veľmi povzbudený. Ľudia porozumeli mojej ponuke. Ľudia rozumejú, aký je rozdiel medzi straníckym a nezávislým kandidátom. Pellegrini: Nikam neutekám a nie som ani výmysel marketingových mágov. Rozmýšľal som o kandidatúre preto, lebo som videl záujem ľudí. Presvedčila ma silná podpora od ľudí.

20:53 Pellegrini o ekonomike: Hovoríte o perine, ale vy ste ju vyprášili. Priniesli ste nás na psí tridsiatok, dostali ste odo mňa krajinu s podstatne nižším dlhom. Korčok sa správa, ako keby sa tu zrazu našiel. Korčok: Vy sa správate, ako keby ste prišli z Marsu, vy nežijete v realite ako občania Slovenska, je to pohľad zo súkromného lietadla. Vy chcete odísť, lebo neviete v tejto koalícii splniť tie sľuby, ktoré ste pred voľbami dali. Pellegrini: Vy sa netvárte, že nemáte zodpovednosť za to, čo tu bolo.

20:50 Pellegrini odmieta, že vedie špinavú kampaň. Korčok tvrdí, že je evidentné, že to ide z jedného miesta a že Pellegrini sa len tvári, že s tým nemá nič spoločné. Pellegrini: Ide to podľa scenára, aká predviedla PS pred voľbami, aby ste spravili zo seba obeť. Nech sa to vyšetrí.

20:48 Korčok k ťažkej situácii v ekonomike: Chcem spolupracovať. Ak sa vláda rozhodne urobiť ťažké opatrenia, podporím ju. Budem hovoriť občanom pravdu, že sa máme prikrývať perinou, akú máme a táto perina sa zmenšuje.

20:45 Pellegrini: Šikovný prezident vie zatočiť s vládou, prezident vie vstúpiť aj do politického boja. Pripomenul, že Korčokovi priaznivci hovoria o tom, že zvolením Korčoka započne pád tejto vlády. Podľa neho môže takto vzniknúť progresívno-mocenské-liberálne centrum, kde sa uplatnia politickí skrachovanci. Korčok: Pellegrini zopakoval len to, čo sme počuli predtým. Mojou úlohou je zastať sa Slovenska. Chcem spolupracovať s každou vládou, nebudem zasahovať do bežnej prevádzky vlády, poviem, čo robí dobre, aj čo robí zle. Pellegriniho misiou je chrániť túto vládu.

20:41 V exkluzívnom prieskume Focusu pre TV Markíza tesne vedie Pellegrini.

20:40 Začína sa predposledný „prezidentský“ duel Korčok – Pellegrini. Každý má 20 minút čistého času.

TV Markíza odvysiela diskusiu kandidátov naživo z Primaciálneho paláca po 20:30 h.

Druhé kolo prezidentských volieb sa bude konať už túto sobotu, 6. apríla. Ide v poradí o ôsme voľby prezidenta, pričom šiestykrát si hlavu štátu vyberú občania v priamych voľbách.