Boj o palác ide do finále. Čaká nás volebná dráma a tesný súboj: Pellegrini využil strach, Korčok výrazný náskok

Už o tri dni sa Slovensko dozvie meno nového prezidenta. Do finále sa dostali dvaja kandidáti – bývalý šéf diplomacie Ivan Korčok a líder Hlasu Peter Pellegrini. Aj keď takmer všetky prieskumy favorizovali Pellegriniho, nakoniec vyhral s výrazným náskokom Korčok. Pomerne nudná kampaň chudobná na televízne diskusie a samotnú prezentáciu kandidátov sa pred druhým kolom vyostrila. Korčok nabral sebavedomie a čoraz viac zdôrazňoval, že so šéfom Hlasu by toho mali veľa spoločného, ak by nezmenil rétoriku kvôli politickým cieľom. Pellegrini zas naskočil na vlnu svojich koaličných partnerov, vytiahol „vojnovú kartu“ a opakuje, že chce byť prezidentom ľudí, nie elít. Budeme svedkami rekordnej účasti? Kto má väčšiu šancu vyhrať? Ako hodnotia odborníci prezidentské voľby 2024?

Najväčším lákadlom pre Slovákov a Slovenky sú už tradične parlamentné voľby a o každé ďalšie záujem klesá. Účasť v prvom kole prezidentských volieb však bola po 25 rokoch rekordná, v druhom kole zatiaľ odborníci očakávajú podobnú účasť. Korčok aj Pellegrini majú posledný deň na to, aby vytiahli esá z rukávov a zmobilizovali posledných voličov.

Ostrejší boj v druhom kole

Pred prvým kolom bola kampaň nevýrazná a keďže jedným z favoritov je aj súčasný šéf Národnej rady SR, po riadnej kampani nebolo ani stopy. Pellegrini do duelov s protikandidátmi nechodil, diváci ho mohli v slovnej prestrelke vidieť len na Markíze, kde vtedy dominoval. Po prvom kole sa však situácia zmenila a kampaň sa vyostrila. Dôvodom bol aj samotný výsledok. Prieskumy pred prvým kolom jednoznačne favorizovali Pellegriniho a aj keď niektoré tesne pred moratóriom ukázali istú šancu pre Korčoka, výrazný náskok vyše piatich percent nečakali ani odborníci.

„Vyzeralo to na tesnejší výsledok, ale voliči zjavne ukázali, že im politika vlády vôbec nevyhovuje,“ skonštatoval pre Pravdu politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík. Favoriti sa rozbehli mobilizovať do regiónov, Korčok nabral sebavedomie a Pellegrini koaličnú rétoriku. Okrem toho sa líder Hlasu objavil aj po boku niektorých ministrov. Podporu mu vyjadril aj šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nom. SNS).

Predstavitelia Hlasu zatiaľ idú podľa jednotného manuálu, vykresľujú Petra Pellegriniho ako mierového posla a Ivana Korčoka ako človeka, ktorý je za vojnu, hovorí Štefančík. „Takéto čierno-biele videnie sveta zrejme vyhovuje časti voličov strán súčasnej vládnej koalície. Do kampane výrazne zasiahla aj Veľká noc, keď sa obaja kandidáti trochu stiahli do úzadia, ale za tie dva dni sa to môže zmeniť,“ myslí si politológ. Za kandidáta vojny označil Korčoka na sociálnej sieti aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, príspevok bol platený. Michal Kiča (Demokrati) preto podáva podnet na okresný úrad, aby prešetril, či nejde o porušenie zákona.

Charakter prezidentských volieb v roku 2024 podľa politológa Miroslava Řádeka z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka určilo niekoľko faktorov. „Prvým je výsledok parlamentných volieb 2023, druhým politický štýl aktuálnej vládnej koalície a tretím je sezónnosť,“ uviedol. K týmto faktorom prispelo aj rozhodnutie Štefana Harabina znova kandidovať.

Pellegrini využil strach, Korčok „konflikt“

Práve Harabin v prvom kole výrazne oslabil pozíciu Pellegriniho, a to za otvorenej asistencie jeho koaličného partnera Andreja Danka, ktorý útočil aj na jeho súkromný život. Ani jeden z koaličných partnerov sa s ním neobjavil na žiadnej akcii či aspoň na fotke na sociálnej sieti. Premiér Robert Fico pred pár dňami vlažne Pellegriniho podporil a povedal, že voliči Smeru na neho môžu mať rozdielne názory. V utorok po pol šiestej večer mu v krátkom videu vyjadril znova podporu.

Vo štvorminútovom videu sa však takmer tri venoval Korčokovi a jeho politickej minulosti a až potom sa vyjadril k jeho koaličnému partnerovi a človeku, ktorého kedysi nazval zradcom. Venoval mu tri vety. „Peter Pellegrini nie je dokonalý prezidentský kandidát, ale máme u neho istotu, že v zásadných otázkach bude stáť za Slovenskom a nie proti Slovensku. Pri Ivanovi Korčokovi máme zase istotu, že Slovensko predá za deravý groš. Ja mám teda v sobotu 6. apríla v druhom kole prezidentských volieb úplne jasno,“ povedal a vo zvyšku videu sa venoval tlačovke SaS, ktorá Pellegrinimu adresovala niekoľko otázok. V popise k videu dodal, že Pellegriniho voliť bude.

V stredu sa má uskutočniť stretnutie koaličných lídrov a tak je možné, že sa nejaká fotografia či hlasnejšia podpora ešte objaví. Politológa z trenčianskej univerzity prekvapuje, že Pellegrini s ľahkosťou prehliada urážky od svojho koaličného partnera – lídra SNS. „Peter Pellegrini nezískal nič tým, že sa snažil mobilizovať nacionálno-konzervatívnych voličov vládnej koalície,“ uviedol s tým, že volebná stratégia lídra Hlasu sa spätne ukazuje ako od začiatku neúčinná.

„Samotný Pellegrini sa pred prvým kolom prezidentských volieb rozhodol ,dobyť’ Prezidentský palác defenzívnou stratégiou – teda hlavne prísť čo najmenej do diskusie s Korčokom, ktorý volebný konflikt potreboval ako soľ, aby sa dokázal odlíšiť od vládneho kandidáta a mobilizovať tak opozičných voličov,“ uviedol Řádek.

Podarí sa Korčokovi a Pellegrinimu zmobilizovať ďalších a udržať si súčasných? „Pellegrini síce môže byť radikálnejší, aby získal voličov Harabina, ale ak to preženie, môže dopadnúť ako Maroš Šefčovič,“ uviedol Štefančík. Túto premenu by mu časť voličov nemusela uveriť a buď sa rozhodnú pre protikandidáta, alebo voliť vôbec nepôjdu. „Stratégia vládneho kandidáta je jasná, vymedziť sa čo najviac voči Korčokovi a prezentovať ho v čo najhoršom svetle,“ uviedol politológ z bratislavskej univerzity.

„Stratégia Korčoka je tiež pomerne prehľadná, prezentovať Pellegriniho ako verného spojenca Roberta Fica, ktorému pôjde najmä o záujmy vládnych strán, ale nie občanov,“ dodal. Obaja kandidáti sa pred druhým kolom snažili propagovať a získavať voličov na svoju stranu aktívnym trávením voľného času ako súkromné osoby. „Do volebnej soboty v podstate zostáva už len niekoľko desiatok hodín, ale neprekvapilo by ma, ak by do súperenia kandidátov zasiahol ešte niekto tretí, kto sa možno aj neférovým spôsobom bude snažiť zvrátiť volebný výsledok pre jedného alebo druhého kandidáta,“ hovorí Řádek.

Pellegrinimu v kampani neprospeje ani vynechanie duelu v Rádiu Expres so slovami, že ide do regiónov, kým v tom čase sa nachádzal v Bratislave na Miletičovej ulici. Korčokova stránka zas čelí hackerským útokom, ale aj falošnému „webovému“ dvojčaťu, ktoré sa vydávalo za oficiálnu stránku. Kým Pellegriniho podporuje Dominika Cibulková, Attila Végh či Tomi Kid Kovács, Korčoka podporuje viacero známych hercov vrátane bývalej úradníckej vlády, ktorá označila Pellegriniho za hrozbu.

Podľa sociológa z agentúry Ipsos Romana Pudmarčíka nebola kampaň pred prvým kolom úplne nevýrazná. „Tento pohľad nie je celkom presný, keďže Ivan Korčok, Peter Pellegrini aj Štefan Harabin viedli na cieľové skupiny svojich voličov a voličiek pomerne intenzívnu kampaň, iba neprichádzalo k debatám, resp. inej priamej konfrontácii kandidátov,“ uviedol pre Pravdu. Obaja kandidáti podľa neho pracujú pred voľbami s rôznymi témami mobilizácie, pričom Pellegrini sa sústreďuje na tému hrozby vojny a vytváranie dojmu, že práve on je kandidátom, ktorý dokáže takémuto scenáru zabrániť. „Z toho je možné čítať očakávané cielenie kampane na elektorát Štefana Harabina z prvého kola, ale aj pracovanie so strachom, ktorý môže v konečnej voľbe ovplyvniť aj ďalšie skupiny populácie,“ zhodnotil sociológ.

Prídu Harabinovi voliči?

Práve účasť Harabinových voličov môže vo voľbách rozhodnúť, pričom vplyv na nich môže mať aj chaos okolo toho, či Pellegriniho podporil, alebo nie. Harabin už dal na pravú mieru vyjadrenie šéfa jeho volebného štábu Miroslava Jureňu, že išlo len o „individuálnu partizánčinu“ a on osobne nikoho nepodporil. Jeho voliči vedia, čo majú robiť, hovoril už počas volebnej noci a stanovisko odvtedy nezmenil.

Podľa Pudmarčíka vplyv nekonzistentnosti vyjadrení Harabina a Jureňu zatiaľ ešte nebol zmeraný. „Dlhodobo sme však v dátach videli, že skupina voličov a voličiek Harabina z prvého kola bola vysoko mobilizovaná a voliť v druhom kole sa chystali viac ako tri štvrtiny z nich. Je teda málo pravdepodobné, že by sa vplyvom chaosu vo vyjadreniach znížila mobilizácia tohto elektorátu tak, aby podobne ako v roku 2019 nešla voliť prevažná časť z nich,“ hovorí sociológ. Zmeraný zatiaľ nebol ani vplyv rozhodnutia šéfa Aliancie – Szövetség Krisztiána Forróa a rozporu s časťou strany.

Účasť na voľbách ovplyvňuje vždy niekoľko faktorov a dopredu nie je možné jasne povedať, aká bude v druhom kole účasť a či pôjde takisto o rekord po dlhšom časovom období. „Vzhľadom na pomerne vysoké zisky oboch kandidátov z prvého kola a ich snahu o ešte väčšiu mobilizáciu ako v prvom kole sa však dá očakávať, že účasť bude na podobnej úrovni,“ konštatuje Pudmarčík. Možnosť takéhoto scenára zatiaľ potvrdzujú aj postoje Harabinových voličov z prvého kola, ktorí sa chystajú voliť aj v druhom. „Navyše očakávaný tesný súboj dvoch silných kandidátov môže byť mobilizačným faktorom sám osebe,“ uviedol.

„Ak ostatnú Harabinovi voliči a niektorí voliči iných kandidátov doma, mohla by byť účasť nižšia. Netreba však zabúdať, že určitá časť voličov na prvé kolo neprišla, pretože si to rozhodnutie nechala až na finále,“ myslí si Štefančík. Politológ Řádek si netrúfa odhadovať, aká vysoká nakoniec účasť v druhom kole bude. „Existujú relevantné dôvody pre vyššiu aj nižšiu volebnú účasť. Predpokladám, že voliči Korčoka k druhému kolu určite prídu, aby zo svojho kandidáta urobili víťaza volieb. Podobnú motiváciu môžu mať aj voliči Pellegriniho, ale je menej pravdepodobné, že prídu voliči Harabina,“ myslí si. Na to, aby bola účasť vo finále vyššia, by museli k urnám pristúpiť aj nevoliči z prvého kola, čo sa v týchto chvíľach podľa Řádeka javí menej pravdepodobné.

Šance kandidátov na výhru sú aktuálne pomerne vyrovnané. Štefančík sa prikláňa k názoru, že by mohol vyhrať Korčok. Podľa sociológa aktuálne väčšina dostupných dát naznačuje možný tesný súboj, pričom rozdiely medzi oboma kandidátmi sú na úrovni štatistickej chyby. „Vzhľadom na takúto situáciu a dynamiku vývoja preferencií, ktorá sa v posledných dvoch voľbách na Slovensku začala prejavovať najmä až počas moratória, by sme okrem štandardizovaných sociologických metód potrebovali ešte krištáľovú guľu, aby sme dokázali takýto tip vytvoriť. Jedno je však isté, čaká nás intenzívny záver kampane a dramatická volebná noc s otvoreným koncom,“ dodal Pudmarčík.