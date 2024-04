Plus a mínusy kampane: papalášstvo aj suchársky prejav. Ako presviedčali Korčok a Pellegrini voličov pred druhým kolom?

Ostrejší slovník, turistika, pletenie korbáčov, známe tváre z radov športovcov, kňazov a umelcov, ale aj hmlistá antikampaň v podobe falošného webu. Prezidentskí kandidáti Ivan Korčok a Peter Pellegrini majú posledné hodiny na to, aby presvedčili voličov. Ak budú chcieť osloviť voličov Štefana Harabina, budú musieť podľa odborníkov vytiahnuť ešte poriadnu atómovku. Na to, aká bola kampaň pred druhým kolom a aké taktiky skúšajú, sme sa pýtali odborníkov na reklamu a marketing Simony Bubánovej a Róberta Slováka.

Prezidentská kampaň pred volebným finále, ktoré bude 6. apríla, sa končí v stredu o polnoci. Na to, ako si kandidáti počínali pred druhým kolom sa Pravda pozrela s odborníkmi na reklamu a marketing Simonou Bubánovou a Róbertom Slovákom. Ako zhodnotili kampaň pred prvým kolom si môžete prečítať nižšie.

Kampaň sa skončila, aká bola? Odborníci hovoria, kde zlyhal Korčok a kde Pellegrini, čo môže zmeniť hru a komu nahrať na smeč

Kým pred prvým kolom sme mali v kampani núdzu o zaujímavé momenty, pred druhým kolom sa o nude hovoriť nedalo. Ostrejšie odkazy cez médiá a sociálne siete si prezidentskí kandidáti začali vymieňať prakticky hneď v noci po vyhlásení výsledkov. Korčok aj Pellegrini si uvedomujú, že čas do začiatku moratória, ktoré sa začína vo štvrtok, je vzácny. Voličov tak nešetrili ani počas Veľkej noci a naplno využili sviatočné kampaňové dni.

1. Pritvrdili v slovných prejavoch

Posledné dni priniesli podľa marketérov viacero zvratov a ostrejší boj o Grasalkovičov palác. Aj keď sme zatiaľ osobných konfrontácií nevideli príliš veľa, zmena tónu bola počuteľná už v prvom dueli po druhom kole v Rádiu Slovensko. „Áno, kampaň sa vyostrila aj keď sme nevideli veľa osobných konfrontácií, ale komunikačné oddelenia jedného aj druhého kandidáta sa pokúšajú ostrejšie vyhraniť,“ vysvetlila Bubánová. Zmenu badať nielen u víťazstvom posmeleného Korčoka, ale aj u Pellegriniho, ktorý svojho protikandidáta začal označovať za vojnového štváča.

V debate, ktorú vysielala minulý štvrtok RTVS, si viedli podľa odborníkov dobre obaja kandidáti. Už od prvej vety bolo jasné, že pôjde o zaujímavejší duel, ako pred prvým kolom v Markíze. Debata vo verejnoprávnom rozhlase dopadla podľa Slováka lepšie pre Korčoka. Za zaujímavý považuje neverbálny prejav predsedu parlamentu, ktorý pôsobil nepokojnejšie a bolo na ňom vidieť, že sa v defenzíve necíti dobre.

Bubánová si myslí, že z prejavu Korčoka bolo cítiť, že ho pozitívne posilnilo víťazstvo v prvom kole, čo sa takisto odzrkadlilo na reči tela. „Pozitívne hodnotím aj zmenu stratégie komunikačného tímu Petra Pellegriniho zúčastniť sa tejto debaty, lebo asi aj oni vyhodnotili, že kandidát na prezidenta musí k svojim voličom hovoriť cez štandardné celoplošné médiá,“ skonštatovala.

Kandidáti sa mali stretnúť zoči-voči aj v utorok po Veľkej noci. Kreslo pre Pellegriniho zostalo napokon v Rádiu Expres prázdne, svoju účasť v avizovanej debate cez víkend zrušil a radšej sa vybral za svojimi voličmi do Mestského kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom. Nie je však všetkým duelom koniec. Voliči si ich verbálne prejavy môžu všímať ešte v dueloch v utorok večer na Markíze a v stredu večer na RTVS.

2. Veľkonočná kampaň

Aj keď predseda parlamentu sľuboval, že cez Veľkú noc ušetrí voličov od politiky, nebolo tomu celkom tak. Pozornosť médií pritiahli obaja, keď sa vybrali v sobotu so svojimi priaznivcami na turistiku. Každý inam. Korčokov tábor štartoval v Brezovej pod Bradlom so slovenskými vlajkami smer Mohyla M. R. Štefánika a Pellegriniho družina na Holubyho chatu a Veľkú Javorinu.

Slovák hovorí, že v kampani funguje osobný kontakt na voličov veľmi dobre – či už na mítingoch, alebo pri šliapaní do kopca. Napriek tomu sa najviac dozvedia o názoroch a rozdieloch uchádzačov o palác v debatách. „Tie totiž sledujú oba tábory a nezúčastňujú sa ich iba fanúšikovia jedného z kandidátov, ako je to pri osobných stretnutiach,“ vysvetlil.

Na ktorú časť voličského spektra špecifickými návštevami a aktivitami v regiónoch cielia? Volebné tímy podľa Bubánovej správne pochopili, že jadro elektorátu už oslovili počas kampane pred prvým kolom. „Teraz sa bojuje o voličov, ktorí neboli voliť, ktorí boli nerozhodnutí, a aj o voličov Štefana Harabina. Všetky tieto cieľové skupiny potrebujú výraznejší spôsob komunikácie, ako zvolili kandidáti v prvom kole. Nerozhodnutí a nevoliči potrebujú mobilizáciu a voliči Harabina poriadnu atómovku,“ priblížila. Prvé dve skupiny sú podľa nej náchylnejšie ísť volič Korčoka, tretia Pellegriniho. Každý z kandidátov zvolil stratégiu presnejšie nasmerovanú na cieľové skupiny, ktoré sa nachádzajú mimo jadra svojho elektorátu.

Za povinnú jazdu Veľkej noci, ktorú si Korčok i Pellegrini splnili, považuje Slovák fotografie z kostolov. Sympatie ľudí sa pokúšali cez sviatky získať aj ďalšími aktivitami. Pellegrini sa prezentoval ako fanúšik historických áut a učil sa pliesť v okolí Banskej Bystrice korbáč, Korčok si zase servíroval skalický trdelník.

3. Čo a koho v kampani využívajú

Okuliare verzus jamky v lícach

Kandidáti využívajú v kampani aj svoj prirodzený vzhľad. Kým u Pellegrini sú to dlhodobo jamky, signifikantným prvkom Korčokovej kampane sa stali dioptrické okuliare. Fenoménom sú od vtedy čo herečka Kristína Tormová zverejnila svoju skúsenosť z nakrúcania v televízii, kde jej naznačili, že by tie svoje nemala mať na nose, pretože by to mohlo byť vnímané ako podpora kandidáta.

Slovák si myslí, že okuliare sa stali silným spontánnym prvkom, ktorý Korčokovi a jeho fanúšikom pomohol jasne a jednoducho vyjadriť podporu. „Spomínam si však na Havlove krátke nohavice pri inaugurácii, či legendárnu „budajovku“, čiapku, ktorú nosil pán Budaj počas mítingov v roku 1989. Tie takisto zľudoveli,“ pripomenul Slovák. Podobný efekt ako dnes Korčokovi sa podľa Bubánovej kedysi podaril Donaldovi Trumpovi s červenou šiltovkou.

Čítajte viac Koleník odkázal, koho pôjde voliť za prezidenta. Rozhodnutá je aj Cibulková, Brychtová či Kovács

Známe osobnosti

Obaja kandidáti majú za sebou širokú podporu nielen parlamentných a neparlamentných strán a hnutí, ale aj športovcov, umelcov, verejne známych osobností, influencerov či bývalých politikov. Pellegriniho významne podporujú starostovia miest a obcí, za Korčoka sa zase postavili bývalí ministri z úradníckej vlády Ľudovíta Ódora. Podporu predsedovi Hlasu vyjadrili športovci Dominika Cibulková, Tomi Kid Kovács či Attila Végh, bývalému šéfovi diplomacie zase herci zo Slovenského národného divadla, ale aj emeritný trnavský biskup Róbert Bezák a český kňaz Tomáš Halík.

Čo sa dá kandidátom vyčítať v kampani? Róbert Slovák: Obom by sa dalo vyčítať mierne zahmlievanie niektorých postojov, čo pramení asi z obáv zo straty istého spektra potenciálnych voličov. Pellegrini je v tomto majster a neváha otočiť svoj názor o 180 stupňov v prípade keď má pocit, že mu to pomôže. Vyčítal by som im ešte akcentovanie tém, ktoré nijak nesúvisia s právomocami ako je posielanie vojakov na Ukrajinu, rozpad vlády či strata sociálnych istôt. O ničom z uvedeného nerozhoduje prezident. Namiesto toho by som očakával skôr témy, ktoré prezident naozaj dokáže ovplyvniť. Simona Bubánová: Za mňa určite slabá účasť v médiách. Máme priamu voľbu prezidenta a obyčajní ľudia majú veľmi limitovanú možnosť vidieť porovnávanie myšlienok a vízií jednotlivých kandidátov.

Podpora ministrov

Pellegriniho v kampani podporili aj ministri vládnej koalície. V týždeň pred Veľkej nocou sa zúčastnil viacerých tlačoviek, kde komunikoval čiastkové výsledky vrátane 300-eurového bonusu pre seniorov, situácie s medveďom hnedým, alebo o bezpečnostnej situácii v krajine po teroristickom útoku v Moskve. Kým Slovák to hodnotí ako zneužívanie pozície šéfa parlamentu a lídra vládnej strany, Bubánová si myslí, že je to v súlade s tým, čo Pellegrini tvrdí v kampani, teda, že sa uchádza o post prezidenta, aby ochránil vládu Roberta Fica (Smer).

Mladý pár na ceste do pôrodnice a parkovanie

Za zmienku stoja aj dve Korčokove videá. V prvom sa na chodníku zhovára s predsedom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom, keď okolo nich prechádza auto s mladým párom smerujúcim do pôrodnice. Politici sa ho pýtajú na pohlavie dieťaťa a zaželajú mu šťastnú cestu. V druhom z videí Korčok pomáha seniorke s preparkovaním au­ta.

Bubánova hovorí, že sa podľa nej nedá identifikovať či je možné takéto situácie naštylizovať. „Mohla to byť šťastná náhoda, ale aj zinscenovaná situácia. Nič menej, je to reklama, ktorá pri šírení na sociálnych sieťach vysiela signál o ľudskosti kandidáta, niečo, ako keď Peter Pellegrini vešal mame záclony,“ podotkla. Obe aktivity podľa nej pôsobia na voličov a určite aj niektorých nahnevajú, pretože pôsobia umelo.

4. Negatívna stránka kampane

Marketéri sa zhodujú, že nepríjemnou súčasťou kampaní sú aj podvodné aktivity. S vývojom technológií sa objavujú v kampaniach falošné weby, ale aj tzv. deep fake videá. Cez víkend na podvodný web o Korčokovi upozornila facebooková stránka Hoaxy a podvody. Dizajnom sa síce podobal na jeho oficiálny web, no obsahom už nie. Hoaxy a podvody tiež upozornili, že v zdrojom kóde stránky sa nachádza odkaz, ktorého súčasťou je meno agentúry, s ktorou v kampani spolupracuje Pellegrini.

O lídrovi Hlasu sa zase webom šírilo video, kde ponúkal neuveriteľné zárobky. Vďaka technológii umelej inteligencie mu vložili do úst vyjadrenie, ktoré nikdy nepovedal, a podvodnému obsahu mohli naletieť desaťtisíce ľudí.

Na Slovensku sa to nestalo prvýkrát. „Napríklad v roku 2009, keď kandidovala Iveta Radičová sa v deň volieb v schránkach miliónov voličov „objavil“ personalizovaný list, ktorý tvrdil, že pani Radičová má nejaké „tajné dohody“ o voličoch maďarských území,“ priblížila Bubánová.

Ani za príkladmi zo zahraničia nemusíme chodiť ďaleko. V Čechách čelil hanlivému inzerátu v najčítanejšom médiu vtedajší prezidentský kandidát Karel Schwarzenberg. „Nie je to teda nič čisto slovenské, ale je to niečo, čo nepríjemne ovplyvňuje tú menej vzdelanú cieľovú skupinu voličov,“ dodala.