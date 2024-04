Luxusné autá, firmy aj nehnuteľnosti. Čo všetko vlastnia Korčok a Pellegrini?

Ivan Korčok a Peter Pellegrini, ktorí sa prebojovali do druhého kola volieb, veľa rokov zastávali verejné a štátne funkcie. Preto sa dajú dosť podrobne zmapovať ich majetky, ako aj príjmy. Súčasný predseda Národnej rady (NR) SR pôsobí v štátnej a vo verejnej správe dve desaťročia a prvé majetkové priznanie podal ešte za rok 2005. Bývalý diplomat Ivan Korčok o svojich majetkoch informuje od roku 2015. Pravda zisťovala, koľko zarábali prezidentskí kandidáti v minulosti a čo všetko uvádzali v majetkových priznaniach.



Našli ste chybu? Dajte nám vedieť. Vypočujte si audioverziu článku - číta Lukáš, hlas umelej inteligencie.

Korčok a Pellegrini prichádzajú na prezidentskú debatu Video Zdroj: TV Pravda

Najčerstvejšie zverejnené informácie o majetkoch oboch kandidátov sú z roku 2022. V tom čase Peter Pellegrini pôsobil ako poslanec parlamentu a Ivan Korčok zastával post ministra zahraničných vecí. Podľa zákona preto mali povinnosť informovať Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií o všetkých svojich majetkoch a príjmoch. Ak majetkové priznanie politik nepodá, hrozí mu pokuta vo výške mesačnej mzdy. To sa napríklad v roku 2015 stalo Ivanovi Korčokovi, ktorý pri prevzatí funkcie na rezorte diplomacie nepodal majetkové priznanie v riadnom čase. Hoci neskôr formulár vyplnil, výbor mu vtedy uložil pokutu vo výške mesačného platu.

V majetkových priznaniach politici musia uviesť výšku svojich príjmov z výkonu funkcie, ale aj z iných zdrojov, tiež vlastnícke práva k nehnuteľnostiam a iným cennostiam. Napríklad majú v tlačive deklarovať majetky ako autá, úspory a cenné papiere, podiely vo firmách, šperky či umelecké diela. Okrem toho musia vyplniť riadok o prijatých daroch.

Čítajte viac Pellegrini aj Korčok sú z jedného mesta. Ľudí v Banskej Bystrici sme sa pýtali, akí boli kedysi a koho z nich chcú v prezidentskom paláci

V oznámení tiež treba informovať, či verejný funkcionár používa vec v cudzom vlastníctve. Teda či si prenajíma nehnuteľnosti alebo či sa vozí cudzím autom. V priznaní však nemusia popisovať každú drobnosť, ktorú si kúpili alebo dostali ako darček. Zákon vyžaduje informácie len o takých majetkoch, hodnota ktorých presahuje 35-násobok minimálnej mzdy. V roku 2022 táto suma predstavovala 22 610 eur.

Harabinov sused a milovník umenia

Ivan Korčok síce dlhodobo pôsobí v diplomacii, povinnosť zverejňovať informácie o svojich majetkoch mu však pribudla až v roku 2015, keď nastúpil do funkcie štátneho tajomníka na ministerstve zahraničia. V tom čase vlastnil dva byty, chatu, zbierku obrazov a osobné auto. Toto portfólio sa mu za posledné roky zmenilo iba tak, že v roku 2017 predal jeden z bytov. Finančne najprospešnejším pre Korčoka bol rok 2020, keď nastúpil na čelo rezortu diplomacie a ako člen vlády zarobil 75-tisíc eur.

Ako minister zahraničných veci Korčok v roku 2022 zarobil vyše 70-tisíc eur, funkcie sa vzdal začiatkom septembra. V tom čase odišiel z vlády spolu s ďalšími ministrami za SaS v dôsledku dlhotrvajúcej koaličnej krízy. Pri odchode z vládnej funkcie však získal nárok na akýsi „zlatý padák”. Ministrom totiž aj po skončení funkcie patrí „výpalné” vo výške trojnásobku mzdy člena vlády.

Foto: Pravda, Robert Huttner Korčok Príchod Ivana Korčoka na predvolebnú debatu.

V poslednom majetkovom priznaní, ktoré Korčok podal ako šéf rezortu diplomacie, uviedol vlastníctvo štvorizbového bytu v bratislavskom bytovom komplexe Octopus. Spolu s manželkou Soňou ho kúpili na hypotéku v roku 2010, k nehnuteľnosti patrí aj garáž. Zhodou náhod na tom istom poschodí vlastní byt aj bývalý súper Korčoka v súboji o Prezidentský palác Štefan Harabin. Šanca, že sa dvaja politici niekedy stretnú pri výťahu, je však malá, Korčok vraví, že v bratislavskom byte nebýva a dal ho do prenájmu. Podľa inzerátov na portáloch s nehnuteľnosťami realitné kancelárie ponúkajú podobné nehnuteľnosti v tomto luxusnom komplexe za sumu 1 500 eur mesačne.

Bydliskom rodiny Korčokovcov je chata na seneckých Slnečných jazerách, ktorú si kúpili tiež zhruba pred 15 rokmi. Teda v čase, keď Korčok zastával funkciu veľvyslanca Slovenskej republiky pri EÚ v Bruseli. Nehnuteľnosť má zastavanú plochu 117 štvorcových metrov a na pozemku, ktorý leží rovno na brehu jazera, nechýba ani mólo.

Čítajte viac Plus a mínusy kampane: papalášstvo aj suchársky prejav. Ako presviedčali Korčok a Pellegrini voličov pred druhým kolom?

Kandidát na prezidenta v majetkovom priznaní tiež uvádza spoluvlastníctvo deväťročného auta značky BMW a finančných úspor v hotovosti. Okrem toho má zbierku obrazov. Korčok v rozhovoroch nie raz spomínal, že je milovníkom výtvarného umenia. „Mám rád abstraktné umenie, lebo vás núti k zamysleniu. Trebárs Vasilij Kandinskij či Bauhaus, tento smer sa mi páči,“ povedal napríklad v rozhovore pre portál Startitup v januári.

Korčokovi okrem toho patrí polovičný podiel v eseročke Eustra, ktorú spolu s manželkou založili vlani. Firma má viacero predmetov podnikania, napríklad reklamné, upratovacie či realitné služby. Podľa dát portálu FinStat firma uvádza ako hlavný predmet činnosti poradenstvo v oblasti podnikania a riadenia. Nakoľko je rodinné podnikanie úspešné, zatiaľ nevedno. Firma totiž nemá ani webovú stránku, ani profily na sociálnych sieťach, dáta z účtovnej závierky spoločnosti za rok 2023 zatiaľ nie sú zverejnené.

Daroval byt a nemá vlastné auto

Peter Pellegrini nepretržite podáva majetkove priznania od roku 2006, teda od svojho prvého nastúpenia do parlamentu. V tom čase vlastnil automobil, byt s garážou a neobytnú budovu. Do politiky vstúpil z rodinnej eseročky, v ktorej podľa majetkového priznania zarábal okolo 600-tisíc za rok. Najväčšie príjmy dosiahol v roku 2019, keď zastával post predsedu vlády, vo funkcii zarobil 68-tisíc eur. V roku 2022 mu príjmy klesli, ako zákonodarca zarobil 39-tisíc eur. Žiadne iné príjmy neuviedol, aj keď má podiel v rodinnej firme. V roku 2022 totiž zakladateľ Hlasu odkúpil 90-percentný podiel v eseročke Pellegrini od svojho otca Otta, zaplatil zaň 9-tisíc eur. Spoločnosť, ktorá sa zaoberá servisom áut, podľa FinsStatu posledných päť rokov eviduje nulové tržby a od roku 2020 je v stratách.

Foto: Pravda, Robert Huttner Pellegrini Príchod Petra Pellegriniho na predvolebnú debatu.

Najdrahšou položkou portfólia nehnuteľností Petra Pellegriniho je byt v bratislavskom komplexe Zuckermandel. Podľa medializovaných informácií ho mal kúpiť v roku 2017 za vyše 400-tisíc eur. Časť sumy financoval na hypotéku, väčšinu sumy zaplatil z úspor, vysvetľoval v minulosti líder Hlasu. Byt má mať 108 štvorcových metrov a patrí k nemu aj pivničná kobka a dve garážové státia. Podľa informácií z katastra nehnuteľností aj Pellegrini má známeho suseda. Pred niekoľkými rokmi vedľajší byt mal kúpiť bývalý kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie a obranca Liverpoolu Martin Škrtel.

Predseda NR SR okrem toho vlastní chatu so záhradou v obci Králiky vedľa rodnej Banskej Bystrice a tiež rozsiahle pozemky v okrese Zvolen neďaleko Sliača, ich spoločná plocha je necelých 1,2 hektára. Ešte pred pár mesiacmi kandidát Pellegrini vlastnil aj 80-metrový byt s garážou v rodnej Banskej Bystrici. Tento rok ho však daroval rodičom, ako vyplýva z informácií katastra nehnuteľností.

Ako predseda parlamentu Pellegrini má nárok na štátnu limuzínu s ochrankou. V roku 2022 však dopravu riešil vo vlastnej réžii a v priznaní uviedol, že využíva na to dve cudzie autá. Ide o Volkswagen z roku 2019 a o niekoľko rokov mladšie vozidlo značky Volvo. V roku 2022 sa cena tohto auta odhadovala na 80-tisíc eur, vtedajší opozičný poslanec médiám vysvetľoval, že ho má požičane od sestry. V majetkovom priznaní okrem nehnuteľností uviedol aj finančný majetok – úspory, ktorých je 100-percentným majiteľom. Tiež spláca dve hypotéky a jeden uver z roku 2017.

Čítajte viac Ostrý súboj Korčoka a Pellegriniho v predposlednom predvolebnom dueli (online)

Pellegrini však neuviedol v priznaní, že využíva nehnuteľnosti člena Hlasu Petra Náhlika na vlastné účely. Ide hlavne o jeho vilu v bratislavskej Vrakuni. Politik sa pri tom k návštevám vily priznal počas predvolebnej debaty v televízii Markíza. „Dom poslanca Náhlika niekedy využívam, aby som mohol tráviť čas so psom na záhrade alebo keď prídu moji rodičia, o ktorých sa so sestrou staráme a nemusíme sa tlačiť v trojizbovom byte,” vyhlásil Pellegrini. Podľa zákona by pritom mal poslanec parlamentu informovať o využívaní cudzích nehnuteľnosti aj v majetkovom priznaní.

Čo dostane víťaz prezidentských volieb

K prezidentskej funkcii patria mnohé benefity. Najlukratívnejším z nich je plat, ktorý predstavuje 12-násobok priemernej mzdy bežného zamestnanca. Víťaz druhého kola totiž po nástupe do funkcie bude dostávať 18,5 tisíca eur mesačne v hrubom. Pri cestách do zahraničia, ktoré súvisia s výkonom funkcie prezidenta, dostáva náhrady. Ich výška je určená na 1,5-násobok cestovných náhrad predsedu Národnej rady, na ktorých sa uzniesol parlament.

Hlava štátu okrem toho má auto a štátnu ochranku. Tieto nároky sú doživotné, teda prezident má služobné auto aj po tom, čo sa mu skončí výkon funkcie. Tiež má právo bezplatne využívať primerane vybavený byt. Túto možnosť napríklad využil prezident Andrej Kiska, býval v bytovom dome neďaleko centra Bratislavy, ktorý je majetkom ministerstva zahraničných vecí.

Vo vlastníctve štátu je aj vila, ktorá má slúžiť ako domov pre slovenských prezidentov, v súčasnosti je však neobývateľná a jej priestor je nevhodný pre významné návštevy. Býval v nej len Rudolf Schuster, potom tam vybuchol kotol a odvtedy je prázdna. „Sú tam vlhké steny, vydutá podlaha, deravá strecha, nefunkčné kúrenie. Rezidencia je tiež dispozične veľmi zle riešená, nie je tam žiaden priestor na prijímanie návštev,” opisoval vilu v roku 2019 Kiskov hovorca Roman Krpelan.

Foto: Ľuboš Pilc, Pravda prezidentská vila, slavín Prezidentská vila na Slavíne je dlhodobo nevyužívaná a v súčasnosti chátra.

Prezident Kiska sa chystal na jej rekonštrukciu, cena obnovy však vyšla na sumu okolo milióna eur a prezidentská kancelária sa tohto zámeru vzdala. Súčasná prezidentka Zuzana Čaputová celé obdobie výkonu funkcie bývala vo vlastnom rodinnom dome v Pezinku.

Pellegrini a Korčok tiež nevylučujú, že ako prezidenti by zostali bývať vo svojich nehnuteľnostiach. „Hlava štátu vo väčšine štátov počas výkonu svojej funkcie býva v objekte, ktorý musí splniť základné parametre bezpečnosti a reprezentácie. Prezident nie je súkromná osoba, a preto považujem za absurdné, že táto otázka nie je u nás za 30 rokov vyriešená a je ponechaná na osobné rozhodnutie prezidenta. Očakávam, že inštitúcie štátu toto vyriešia. Ak nie, budem bývať tam kde doteraz,” uviedol pre Pravdu Ivan Korčok.

Peter Pellegrini pripomenul, že prednedávnom polícia mala riešiť incident, pri ktorom neznáma žena prenikla na dvor domu Zuzany Čaputovej. „O bývaní budem rozhodovať aj po diskusii s Úradom pre ochranu ústavných činiteľov. Incident v záhrade rodinného domu prezidentky ukazuje, že nič nemožno podceniť,” uviedol prezidentský kandidát.