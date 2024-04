Fico a Danko podporili Pellegriniho. Ľudí vyzvali, aby prišli voliť: Koalíciu viažu dohody bez ohľadu na výsledok volieb

Lídri troch koaličných strán sa dnes stretli pred druhým kolom prezidentských volieb. Predseda SNS Andrej Danko aj premiér a šéf Smeru Robert Fico síce Petra Pellegriniho podporili oficiálne, no navonok veľmi aktívni neboli. Dnes sa prvýkrát objavili bok po boku a Pellegriniho podporili. Zároveň uviedli, že koalícia je viazaná dohodami bez ohľadu na výsledok prezidentských volieb. Líder dodal, že jeho strana bude stabilnou súčasťou vlády aj v prípade, že by bol zvolený za prezidenta.

Napriek tomu, že sa čoraz viac hovorí o panike v strane Hlas, Pellegrini to rázne odmieta. Od dnešnej polnoci platí dvojdňové moratórium. Volebné miestnosti sa otvoria v sobotu o siedmej ráno.

Spoločné vyhlásenie Smeru, Hlasu a SNS Video Zdroj: ta3

Aktualizované 14:19 Danko a Fico podporili Pellegriniho

Lídri Smeru, Hlasu a SNS sa postavili bok po boku na spoločnej tlačovej konferencie. „Myslím si, že je to do roka a do dňa, kedy som tu stál s predsedom Smeru a hovorili sme o spoločnej vízii Smeru, SNS a Hlasu,“ povedal v úvode Danko. „Máme za sebou neľahké prebratie moci a každý máme svojich voličov a svoje politické ciele,“ pokračoval. Líder SNS ocenil prítomnosť ministrov a ocenil aj spoluprácu. „Je ľahké zažiariť, ale človek veľmi rýchlo zhasne,“ povedal na margo minulej vlády a toho, že Smer dokázal opäť vyhrať.

Foto: Pravda, Ivan Majerský danko, fico, pellegrini Líder SNS Andrej Danko a šéf Smeru Robert Fico podporili Petra Pellegriniho v prezidentských voľbách.

„Každý z nás má svoju komunikáciu a ostrý jazyk, ale spája nás tvrdý boj proti liberalizmu,“ uviedol. Danko hovoril o tom, že tak ako kedysi komunisti mali svoje denníky, tak je tomu aj dnes a sťažoval sa, že Pellegrini nemá priestor v médiách a nevypočujú ho. „My s Robertom Ficom vieme, čo to je byť štvaná zver,“ uviedol. „Prajem ti, predseda Hlasu, aby si v sobotu to zlo porazil,“ dodal.

Pellegrini poďakoval za podporu Video Zdroj: ta3

Šéf Smeru na úvod zdôraznil, že išlo o koaličnú radu, aj keď do centrály postupne prišli takmer všetci ministri. „Išlo o stretnutie troch lídrov koaličných strán,“ povedal. Dankovi poďakoval za to, že stretnutie zorganizoval. „Dnes sme sa dohodli, že sa uvidíme budúci týždeň v stredu, kedy bude veľká koaličná rada a preberieme návrhy na najbližšiu schôdzu,“ informoval s tým, že budú postupovať razantnejšie aj kvôli postupu opozície pri novele trestných kódexov, lebo výsledok bude nakoniec aj tak jasný. „My sme dosiahli to, čo sme potrebovali. Zrušili sme ÚŠP,“ uviedol.

Následne prečítal spoločné vyhlásenie strán Smer, Hlas a SNS, v ktorom podporili Petra Pellegriniho a vyzvali ľudí, aby prišli v sobotu voliť. „Politické strany Smer, Hlas a SNS tvoriace súčasnú vládnu koalíciu pozývajú všetkých občanov SR do druhého kola voľby prezidenta,“ čítal Fico.

Danko: Každý z nás má svoju komunikáciu a ostrý jazyk, ale spája nás tvrdý boj proti liberalizmu Video Zdroj: ta3

„Smer, Hlas a SNS sú presvedčené, že voľba prezidenta SR výrazne ovplyvní slovenskú politickú scénu a charakter zahraničnej politiky SR,“ čítal ďalej. Ak bude Korčok zvolený, bude podľa lídrov „amatérsky zasahovať“ do výsledkov demokratických parlamentných volieb „pokusmi o vytvorenie druhého mocenského centra“ s nekritickou podporou mimovládok, médií a opozície s cieľom deštruovať vládu. V závere skonštatoval, že tri strany sú bez ohľadu na výsledok volieb viazané koaličnými dohodami. Pellegrini v závere poďakoval za podporu. „Strana Hlas zostane aj po mojom prípadnom zvolení plnohodnotnou súčasťou koalície, ministri budú pokračovať v plnení cieľov a poslanecký klub bude fungovať v plnom zložení,“ skonštatoval.

Foto: Pravda danko, fico, pellegrini Spoločné vyhlásenie lídra SNS Andreja Danka, šéfa Smeru Roberta Fica a predsedu Hlasu Petra Pellegriniho.

Aktualizované 13:41 Sú tajomstvá, ktoré neprezradím

Minister informatizácie Richard Raši (Hlas) uviedol, že dôvodom, prečo sú na rokovaní aj ministri, je to, aby Pellegrinimu ako kandidátovi na prezidenta vyjadrila podporu celá vláda a všetci ministri. Či budú diskutovať aj o iných témach, nepovedal. „Myslím si, že pre Slovensko je najdôležitejšia téma, aby sa Ivan Korčok nestal prezidentom,“ povedal. Prečo sa nakoniec koaliční lídri stretli aj s ministrami a či sa tak dohodli počas dňa, neodpovedal. „Sú tajomstvá, ktoré neprezradím,“ dodal na margo rokovaní. Pôvodne sa mali stretnúť len traja koaliční lídri. Medzitým prišli na rokovanie aj minister dopravy Jozef Ráž (nom. Smer) či ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas).

Raši: Prišli sme podporiť Pellegriniho Video Zdroj: TV Pravda

Aktualizované 13:26 Z koaličnej rady je zrejme rokovanie vlády

Na stretnutie dorazil aj Igor Melicher (Smer), štátny tajomník rezortu obrany, a minister financií Ladislav Kamenický (Smer), minister spravodlivosti Boris Susko (Smer) a ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas). Susko na otázku, prečo sú na koaličnej rade viacerí ministri odpovedal, že „ide o rokovanie vlády“.

Aktualizované 12:51 Do centrály SNS prišiel premiér Robert Fico a aj líder Hlasu Peter Pellegrini. Obaja bez slova, koaličný trojlístok by mal informovať po stretnutí. Na stretnutí, ktoré sa už začalo, je prítomný aj minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS).

Fico bude voliť Pellegriniho Video Zdroj: FB/Robert Fico

Stretnutie lídrov koalície

Stretnutie lídrov koaličných strán SNS avizovala už minulý týždeň. Pôvodne sa malo konať v utorok, napokon sa presunulo na stredu 3. apríla. SNS informovala chce na stretnutí deklarovať svoj jasný postoj, aby sa prezidentom nestal Korčok.

„SNS upresňuje termín stretnutia, ktorý bol pôvodne avizovaný na utorok a potvrdzuje, že stretnutie sa uskutoční za prítomnosti lídrov strany Smer Roberta Fica a predsedu strany Hlas Petra Pellegriniho, ako aj predsedu SNS Andreja Danka,“ doplnila hovorkyňa strany Zuzana Škopcová. Kým v prvom kole sa na podpore lídra Hlasu nezhodli, Danko ohlásil svoju kandidatúru a neskôr sa vzdal v prospech Štefana Harabina, aby mali národní voliči koho voliť a neprepadol ani jeden hlas, v druhom kole je situácia iná. SNS Pellegriniho podporila a rozhodla sa aktivizovať aj svojich členov a starostov v regiónoch.

Danko vraj cíti od Pellegriniho odstup

„Ivan Korčok je zástupca opozície. Peter Pellegrini má šancu byť prezidentom koalície,“ reagovala strana. Kým v prvom kole išlo o „voľbu srdcom“, v druhom je to „voľba z rozumu“. Líder SNS bol v stredu ráno hosťom dezinformačného webu Infovojna, kde povedal, že je pre neho najdôležitejšie udržať vládu a preto bude „voliť rozumom“. „Urobím všetko pre to, aby Korčok nebol prezident,“ vyhlásil Danko.

Dodal však, že z Pellegriniho cíti odstup. Predseda SNS tvrdí, že Pellegrini im v koalícii nevysvetlil, ako bude koalícia ďalej fungovať, ak by sa stal prezidentom. Lídra SNS zároveň prekvapilo, že Pellegrini nevyužil príležitosť a neprišiel do Infovojny osloviť Harabinových voličov. Trenice medzi predsedami SNS a Hlasu sú už od začiatku, Danko sa na svojho koaličného partnera niekoľkokrát sťažoval a osočoval ho aj pred prvým kolom prezidentskej kampane.

Vlažná podpora od Fica

Ani jeden z koaličných partnerov sa s Pellegrinim zatiaľ neobjavil na žiadnej akcii či aspoň na fotke na sociálnej sieti, čo môže dnešné stretnutie zmeniť. Premiér Robert Fico pred pár dňami vlažne Pellegriniho podporil a povedal, že voliči Smeru na neho môžu mať rozdielne názory. V utorok po pol šiestej večer mu v krátkom videu vyjadril znova podporu.

Vo štvorminútovom videu sa však takmer tri venoval Korčokovi a jeho politickej minulosti a až potom sa vyjadril k jeho koaličnému partnerovi a človeku, ktorého kedysi nazval zradcom. Venoval mu tri vety. „Peter Pellegrini nie je dokonalý prezidentský kandidát, ale máme u neho istotu, že v zásadných otázkach bude stáť za Slovenskom a nie proti Slovensku. Pri Ivanovi Korčokovi máme zase istotu, že Slovensko predá za deravý groš. Ja mám teda v sobotu 6. apríla v druhom kole prezidentských volieb úplne jasno,“ povedal a vo zvyšku videu sa venoval tlačovke SaS, ktorá Pellegrinimu adresovala niekoľko otázok. V popise k videu dodal, že Pellegriniho voliť bude.