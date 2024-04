Ipsos: Druhé kolo bude veľmi tesné. Vyššia účasť nahráva Pellegrinimu

Výsledky druhého kola prezidentských volieb budú veľmi tesné. Podľa prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N by Ivan Korčok získal 50,1 percenta hlasov a Petra Pellegriniho (Hlas-SD) by volilo 49,9 percenta voličov. Tento rozdiel je podľa Denníku N tak malý, že sa nedá tvrdiť, že je niektorý z kandidátov vo vedení.

Agentúra robila prieskum od 30. marca do 2. apríla. „Volebný model vychádza z účasti na úrovni 48 percent, čo by znamenalo, že na druhom kole za zúčastní o niečo menej voličov, ako bola účasť v prvom. Predminulú sobotu dosiahla účasť 51,91 percenta,“ spresnil Denník N.

Agentúra modelovala možné výsledky pri nižšej a tiež vyššej účasti vo voľbách. Ako prieskum ukázal, vyššia účasť o niečo viac praje Pellegrinimu. Keby prišlo voliť 54 percent voličov, získal by 51,5 percenta hlasov a Korčok 48,5 percenta. Analytik z Ipsosu Roman Pudmarčík uviedol, že voľby rozhodnú predovšetkým voliči Štefana Harabina, pričom ak by ich prišla voliť viac ako polovica, mohlo by to výrazne zvýšiť šancu na víťazstvo Pellegriniho. „V základnom modeli pre druhé kolo, teda pri účasti 48 percent voličov a rozložení hlasov medzi kandidátmi v pomere 50 na 50, deklaruje ochotu ísť k voľbám asi 70 percent voličov Harabina, ktorí sa zúčastnili prvého kola prezidentských volieb. A až 90 percent z týchto voličov hovorí, že svoj hlas dá Pellegrinimu,“ informoval Denník N s tým, že Korčok pravdepodobe dostane na svoju stranu drvivú väčšinu z tých, ktorí v prvom kole dali hlas Igorovi Matovičovi (hnutie Slovensko). V druhom kole chce ísť voliť 80 percent z nich a všetci mienia hlasovať za Korčoka, no Matovičových voličov je výrazne menej. Matovič v prvom kole získal necelých 50-tisíc hlasov, Harabin dostal viac ako 260-tisíc.

Predseda Maďarskej aliancie Krisztián Forró získal v prvom kole približne 65-tisíc hlasov. Podľa modelu Ipsosu chce prísť voliť v druhom kole len polovica z jeho voličov, pričom tieto hlasy sa podľa Ipsosu rozdelia v pomere dva ku jednej v prospech Pellegrinho. „Ak sa ale pozrieme na dáta o všetkých voličoch maďarskej národnosti, situácia je mierne iná. Tu je podpora pre oboch kandidátov prakticky vyrovnaná, Korčok aj Pellegrini by získali okolo 50 percent hlasov," priblížil Denník N s tým, že dáta Ipsosu naznačujú aj vysoké odhodlanie voličov opozičných strán, pričom k voľbám chce prísť viac ako 80 percent voličov strany Sloboda a Solidarita (SaS) a Progresívneho Slovenska (PS), viac ako 70 percento voličov hnutia Slovensko a vyše polovica priaznivcov Kresťanskodemo­kratického hnutia (KDH). Z vládnych strán sa mobilizujú najviac voliči Smeru (75%), z Hlasu-SD je to tretina voličov a viac ako polovica voličov Slovenskej národnej strany (SNS). Pellegrini má podporu voličov Hlasu, Smeru a SNS a Korčok si získal priazeň PS, SaS a hnutia Slovensko. U KDH je viditeľné mierne delenie, pričom za Korčoka chce hlasovať 70 percent z tých, ktorí prídu voliť a štvrtina voličov KDH chce podporiť Pellegriniho.

